黎紀君

逐流時代｜「睡美人」黎紀君真人一樣超熱血 唔止高學歷仲係多瓣生意老闆娘

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由亞洲心動娛樂製作、戚其義監製的新劇《逐流時代》即將於3月29日正式上架，與TVB、ViuTV分一杯分一杯羹！而有「睡美人」之稱的黎紀君亦罕有地參演其中，飾演一位非常熱血的年青音樂人！

黎紀君
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黎紀君在《逐流時代》飾演王敏媛Ebony

王敏媛Ebony（黎紀君 飾）是不想隨波逐流，喜愛搖滾樂的年輕人，與富二代Nio（鄺旨呈 飾）拍拖。其後跟音樂試場相識的Wallace（林耀聲 飾）愈走愈近、二人卻被命運捉弄…..

黎紀君 黎紀君原本與富二代Nio鄺旨呈 飾）拍拖。
黎紀君原本與富二代Nio（鄺旨呈 飾）拍拖。
黎紀君 黎紀君仲同飾演Wallace葉港樂嘅林耀聲有感情線！
黎紀君仲同飾演Wallace葉港樂嘅林耀聲有感情線！

28歲「睡美人」黎紀君大有來頭

現時28歲的黎紀君Christy畢業自理工大學工商管理系，大學時期曾做兼職模特兒，到2014年簽入模特兒公司，成為Maggie Q、周柏豪及連詩雅等的同門師妹。模特兒出身的 Christy 擁有33C、25、35的均勻身段，曾以拍攝邦民及九巴「 睡美人 」廣告而為人所熟悉。現在除了幕前演出，亦有和媽媽一同經營糕烘焙店，同時亦是一家狗狗零食的店主，百足咁多爪。

黎紀君 模特兒出身的 Christy 擁有33C、25、35的均勻身段，曾以拍攝邦民及九巴「 睡美人 」廣告而為人所熟悉。
模特兒出身的 Christy 擁有33C、25、35的均勻身段，曾以拍攝邦民及九巴「 睡美人 」廣告而為人所熟悉。
當年九巴為了宣傳晨早快線，找來黎紀君拍攝「睡美人」海報，多張海報張貼不久就被人偷去，成為一時話題。
當年九巴為了宣傳晨早快線，找來黎紀君拍攝「睡美人」海報，多張海報張貼不久就被人偷去，成為一時話題。
黎紀君 自前年開設蛋糕烘焙店的Christy，表示店舖是由她和媽媽兩人一同經營，因此在疫情期間也沒有裁員減薪等問題。
自前年開設蛋糕烘焙店的Christy，表示店舖是由她和媽媽兩人一同經營，因此在疫情期間也沒有裁員減薪等問題。
黎紀君 Christy在節目中除了和𡃁妹及妹頭一同走訪多間咖啡店 「偷師」 學沖咖啡，亦會 「開班」 教觀眾整甜品及輕食，其中Christy主要負責教整各式甜品。
Christy在節目《開間咖啡店》中除了和𡃁妹及妹頭一同走訪多間咖啡店 「偷師」 學沖咖啡，亦會 「開班」 教觀眾整甜品及輕食，其中Christy主要負責教整各式甜品。
黎紀君 新節目集集都有不同主題，Christy每集都要著上不同服飾，更試過著婚紗上陣拍節目。
節目集集都有不同主題，Christy每集都要著上不同服飾，更試過著婚紗上陣拍節目。
黎紀君 Christy直言圈中工作受到疫情影響而減少，但蛋糕店生意就並未受到太大影響，她表示：「雖然有啲婚禮定單要延期，但因為疫情關係，好多人要在家抗疫，反而多咗啲客訂生日蛋糕喺屋企慶祝。」
Christy直言圈中工作受到疫情影響而減少，但蛋糕店生意就並未受到太大影響，她表示：「雖然有啲婚禮定單要延期，但因為疫情關係，好多人要在家抗疫，反而多咗啲客訂生日蛋糕喺屋企慶祝。」
黎紀君 《開間咖啡店》第一季反應好，2022年原班人馬再有第二季播出。
《開間咖啡店》第一季反應好，2022年原班人馬再有第二季播出。

黎紀君係第四代「邦民女」

Christy在2015年出任第四代的「邦民女」，Christy曾經同周秀娜前男友陳偉成十指緊扣現身中環夜蒲，又同過王宗堯拍拖，感情生活多姿多采。另外，Christy亦多次被指變樣，不時就被翻出舊照對比。

2015宅男女神 黎紀君 (Christy Lai) 係第四代邦民女
2015宅男女神 黎紀君 (Christy Lai) 係第四代邦民女
黎紀君 當時介紹服務叫做MEGA EASY 易到極，一口氣推出三位邦民女郎，但就以Christy 跑出。
當時介紹服務叫做MEGA EASY 易到極，一口氣推出三位邦民女郎，但就以Christy 跑出。
黎紀君 Christy Lai 感情生活多姿多采
Christy Lai 感情生活多姿多采
上過《美女廚房》、又是第四代「邦民女」的黎紀君（Christy）去年初投資50萬開餅店。
上過《美女廚房》、又是第四代「邦民女」的黎紀君（Christy）去年初投資50萬開餅店。
「邦民女」個個高質 回顧鄺潔楹、陳嘉寶、黎紀君& KAMA 歷代女神
黎紀君 Christy曾經同周秀娜前男友陳偉成十指緊扣現身中環夜蒲，之後又同過王宗堯拍拖。
Christy曾經同周秀娜前男友陳偉成十指緊扣現身中環夜蒲，之後又同過王宗堯拍拖。
「邦民女」個個高質 回顧鄺潔楹、陳嘉寶、黎紀君& KAMA 歷代女神
黎紀君 Christy直言目前單身，但不心急拍拖：「因為拍拖係一件好需要花時間嘅事，依家我要打理蛋糕店，又想多啲喺幕前工作嘅機會，所以最缺少嘅就係時間。」
Christy直言目前單身，但不心急拍拖：「因為拍拖係一件好需要花時間嘅事，依家我要打理蛋糕店，又想多啲喺幕前工作嘅機會，所以最缺少嘅就係時間。」
黎紀君 Christy畢業自理工大學工商管理系，大學時期曾做兼職模特兒，到2014年簽入模特兒公司，成為Maggie Q、周柏豪及連詩雅等的同門師妹。
Christy畢業自理工大學工商管理系，大學時期曾做兼職模特兒，到2014年簽入模特兒公司，成為Maggie Q、周柏豪及連詩雅等的同門師妹。
黎紀君 Christy 早前與師姐連詩雅 (Shiga) 及邢慧敏 (Sharon) 合作主持網上直播節目《 星星廚房 》，在節目中分別烹調出豬骨菜湯、芝士焗白汁雞皇飯和魚香茄子三款菜式。
Christy 早前與師姐連詩雅 (Shiga) 及邢慧敏 (Sharon) 合作主持網上直播節目《 星星廚房 》，在節目中分別烹調出豬骨菜湯、芝士焗白汁雞皇飯和魚香茄子三款菜式。
黎紀君 除了《 開間咖啡店 》外，Christy 早前又曾與梁諾妍（Inez）、駱振偉及陳安立為 ViuTV 主持旅遊節目《 駕到西澳 》。
除了《 開間咖啡店 》外，Christy 早前又曾與梁諾妍（Inez）、駱振偉及陳安立為 ViuTV 主持旅遊節目《 駕到西澳 》。
26歲「睡美人」黎紀君主持新節目 《開間咖啡店》教觀眾整甜品
26歲「睡美人」黎紀君主持新節目 《開間咖啡店》教觀眾整甜品
26歲「睡美人」黎紀君主持新節目 《開間咖啡店》教觀眾整甜品
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撰文：東方新地圖片來源：東方新地資料庫、[email protected]

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