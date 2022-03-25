逐流時代｜「睡美人」黎紀君真人一樣超熱血 唔止高學歷仲係多瓣生意老闆娘

由亞洲心動娛樂製作、戚其義監製的新劇《逐流時代》即將於3月29日正式上架，與TVB、ViuTV分一杯分一杯羹！而有「睡美人」之稱的黎紀君亦罕有地參演其中，飾演一位非常熱血的年青音樂人！
黎紀君在《逐流時代》飾演王敏媛Ebony
王敏媛Ebony（黎紀君 飾）是不想隨波逐流，喜愛搖滾樂的年輕人，與富二代Nio（鄺旨呈 飾）拍拖。其後跟音樂試場相識的Wallace（林耀聲 飾）愈走愈近、二人卻被命運捉弄…..
28歲「睡美人」黎紀君大有來頭
現時28歲的黎紀君Christy畢業自理工大學工商管理系，大學時期曾做兼職模特兒，到2014年簽入模特兒公司，成為Maggie Q、周柏豪及連詩雅等的同門師妹。模特兒出身的 Christy 擁有33C、25、35的均勻身段，曾以拍攝邦民及九巴「 睡美人 」廣告而為人所熟悉。現在除了幕前演出，亦有和媽媽一同經營糕烘焙店，同時亦是一家狗狗零食的店主，百足咁多爪。
黎紀君係第四代「邦民女」
Christy在2015年出任第四代的「邦民女」，Christy曾經同周秀娜前男友陳偉成十指緊扣現身中環夜蒲，又同過王宗堯拍拖，感情生活多姿多采。另外，Christy亦多次被指變樣，不時就被翻出舊照對比。