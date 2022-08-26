9個移民藝人移民近況一覽 有人做KOL有人開舖更有人嘆世界
1.陳倩揚舉家移居加拿大
近年前港姐陳倩揚轉型做KOL，以健康飲食瘦身教學成功闖出名堂，她自己開設的「你得我得行動組by Skye」Facebook平台更吸引到15萬人追蹤，事業做得有聲有色。惟日前她突然於社交平台宣布舉家移居到加拿大﹐她會在當地修讀媒體廣播與製作課程，完成40歲前重返校園的計劃，同時安排仔女在當地讀書：「除咗努力學習新知識新技能，當然亦會繼續帶畀大家新資訊，逛超市買餸煮飯深宵廚房好物分享，繼續同大家邊煮邊傾。」
現時她已到達當地，準備考駕駛筆試、路試，又趁空閒時間到戲院支持MIRROR成員姜濤、阿Jer柳應廷主演的新戲《阿媽有咗第二個》。推出過書籍《健康輕鬆飽住瘦 低醣生活飲食提案》、《低醣生活飲食提案2》的她指未來仍會繼續準備第三本新書，待加拿大學校放假後便會回港工作。
2.楊英偉移民奧地利
TVB前藝人楊英偉在2020年底舉家移民維也納，已取得當地居留權。他遙距賣出將軍澳日出康城的單位，用作自己的生活費等用途；當年他以港幣561萬買入四房單位，現以港幣1,100萬賣出，獲利近一倍有多。他透露自己因為不滿香港的學習環境太困難，指自己以前做過中學老師，見到學生要背中文、英文、通識內容，覺得本地教學方法無用。
他大讚奧地利生活非常易居，物價是香港的三分之一或二分一，而自己只需邀付月租港幣一萬多元，就能住在朋友約1,300呎的屋；衣食住行方面的日常使費僅為香港的三分一，如交通年票都是365歐元（約港幣2,900元），而且全年任坐，非常便宜。
3.蔣雅文移民台灣
前英皇小花蔣雅文早在2008年26歲便以擺脫藝人身分，帶著兩個月的生活費移居台灣並進修學習設計。她也嘗試在當地開設店鋪，惟創業初期四處碰壁。在2014年她和設計師朱經雄結婚，然後接走當初反對她移民到台灣的父母到台，然而不幸地去年蔣雅文宣布和朱經雄離婚。她隨後表示，「跟前夫的關係，我們沒有過多灑狗血的劇情，感恩能互相尊重選擇的權利，就互相給予祝福，祝福我們都能遇到對的人。」在這14年間，她先後和朋友、妹妹和前夫開設「Little Secret」、「Kōgōsei」（心地日常）、「Ferment Store」、「心地製冰室」等店鋪，但她表示成本其實不低。
4.雷頌德移民英國
音樂人雷頌德早在2018年為了三個兒子的未來，就舉家移居到英國，他更親自設計自家豪宅。雷頌德因為畢業於倫敦帝國學院土木工程，他索性將自行設計大屋設計糅合了現代及英式傳統風格，為了老婆梁家玉打造舒適的廚房。而他老婆梁家玉則在英國修讀高級專業廚師課程，更曾到米芝蓮餐廳實習一展所長，可見二人完全適應到英國生活，一路嘆世界。
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5.羅敏莊及陳國邦移民泰國
羅敏莊、陳國邦一向都熱愛泰國，加上香港樓價高昂，二人早在數年前已經投資港幣300萬元於泰國置業，又為女兒陳禛安排入讀當地的國際學校的IB課竹程，配合女兒升學。因為疫情，他們一直未能成行，於是為女兒安排入讀本港的國際學校英基國際學校，以便將來方便銜接。而羅敏莊就組「泰國睇樓團」，帶港人去看曼谷最新樓盤，成為「泰國通」。最近疫情放緩，全家終於有機會移居泰國。陳國邦因為工作關係，所以會陪羅敏莊和女兒到泰國，然後再回港工作。
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6.鍾嘉欣移民加拿大
鍾嘉欣原本就加拿大長大，後來她和前電視廣播有限公司行政主席梁乃鵬的中加混血兒姪兒兼脊醫Jeremy Leung結婚，然後後育有大女Kelly及細仔Jared。她為了專心相夫教子淡出幕前﹐回到出生地加拿大温哥華並定居當地。現時一家五口在面積4,000呎，約值港幣1,600萬元的豪宅住，回歸平凡的家庭生活。最近懷有第三胎的鍾嘉欣在泳池和女兒遊水，幸福快樂。
7.吳尊移民中國
吳尊原本是汶萊人，本希望安排子女到澳洲讀書，但在疫情下決定改到中國，他指：「對我來說最重要的是，要讓小朋友去感受我們中國人的文化跟學中文。」，又揚言：「希望小朋友比我更優秀，希望他們可以好，他們以後一定會感激我。」他在今年三月移居上海並且在社交平台上留言指：「23箱行李、450公斤……感謝NeiNei和Max的協助，一家團結就是力量。是的，我們搬來了。新的生活，新的夢想，新的體驗，期待創造更多美好的回憶。」
8.林子博移民英國
今年51歲的林子博，早年妻子因為不敵癌魔逝世，為了跟隨亡妻的遺願，決定全家移民到英國曼城，更開通YouTube帳戶成為KOL分享自己英國的生活。他指初初到英國困難重重，例如他們一家當初到達英國時是住酒店，惟酒店住址不是一個合適的住址證明，所以無法為子女報讀學校，後來轉租Airbnb才能成功。他又指自己當初首選是加拿大，因為多朋友在當地居住，而且朋友可安排其在當地節目做主持，但無奈英文程度低和分數不足以移民，所以最後移民到英國。
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9.王喜先移民英國再到台灣
王喜早前移居到英國，他開設YouTube頻道「隨喜遇見」做KOL分享生活點滴，又更新自己的職業為風水師。他設下四不睇的風水條戒：「 一，赤道以南，唔識睇。二，北極圈以北，唔使睇。三，堅持恐龍係龍，唔想睇。四，第三者，唔X睇。」之後他後來又移居到台灣，並且在入境的時候因為被台灣檢測人員戳傷而引起中港罵戰。
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