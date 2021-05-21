SUPER FIVE｜31歲簡淑兒鼻樑撞地下力證真鼻 細數入行8年外貌進化史！
撰文、圖片：東方新地、《SUPER FIVE》節目截圖、myTV Super
《SUPER FIVE》簡淑兒鼻樑撞地當場痛哭
《SUPER FIVE》為TVB旗下平台myTV SUPER的原創綜藝節目，五位主持包括麥美恩、馮盈盈、簡淑兒、朱敏瀚及麥大力。節目以挑戰不同任務為主題，近日主持之一的朱敏瀚及麥大力參與《SUPER FIVE》番外篇，大爆簡淑兒於遊戲中不幸鼻樑撞落地，她更當場痛哭！簡淑兒入行多年一直被傳整容，今次鼻樑撞落地被譽為「真假鼻測試」，觀眾會否相信簡淑兒無整容呢！
簡淑兒表明事業搏殺期感情先放一邊
簡淑兒的父母早已把珠寶公司做得有聲有色，成立廿八年除了香港的零售業務及出口生意外，在國內亦自設工廠與辦事處，09年更在香港創建了珠寶品牌「 Dazzle」，近年全力由簡淑兒擔任代言人，成為珠寶店的御用生招牌。早前簡淑兒拍完《一笑渡凡間 》休息了一段時間，近月再連踩兩劇開拍《智能愛（AI）人》及《我家無難事》，不用開工的日子，她都會抽時間返珠寶店返工。
對於感情生活，簡淑兒公開表示數月前才跟前度男友復合，二人分手一年藕斷絲連，仍然念念不忘對方，所以決定再走在一起，她說：「是緣份吧，感覺這回事難以去解釋，既然真的很喜愛對方，想給大家一次機會。」雖然與男友已復合，但簡淑兒表明現階段是工作排第一，除了拍劇和返珠寶公司，她的私人生活好像只有健身做運動，男友對她來說比較像隨傳隨到的貼身司機，她曾表示藝人工作日夜顛倒，以前遲覆短訊會惹男友生疑，現在正學習互相體諒及磨合：「盡量跟他多點聯繫，他亦要體諒我工作繁忙，大家宜將焦點放回工作上，始終現在是事業搏殺期。」
細數簡淑兒入行8年完美進化史
有機會成為珠寶公司未來揸fit人的簡淑兒，出道以來經歷完美大進化，對於多次被指曾在臉上「做手腳」，她都堅持自己貨真價實，其實除了個樣唔同晒，近年她更受好姊妹陳婉衡感染愛上健身操肌，簡淑兒由嬌滴滴瘦弱女，操到有腹肌有馬甲線，不時在社交網晒健美身材，先後畢業於美國紐約州立大學帕切斯分校和清華大學的簡淑兒，有樣有身材仲有家族珠寶公司做大後台，無綫中又一禾稈冚珍珠的女筍盤，難怪男友要管接送睇緊啲啦！
做幕前靠樣搵食，簡淑兒一早知道現實殘酷，12年參選港姐時眼細鼻扁顴骨大，被指生得一張大媽臉，相隔八年，明顯五官大變，現時擁一雙腰果眼、娃娃臉，再加甜美笑容，被網民大讚有仙氣，還可以駕馭學生妹角色，完全進化版跟初出道時比較面目全非。