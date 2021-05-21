SUPER FIVE｜31歲簡淑兒鼻樑撞地下力證真鼻 細數入行8年外貌進化史！

簡淑兒當年參加港姐落選，經過多年進化由大媽樣變成仙氣女神，近年在無綫受力捧劇接劇，在熱播劇集《 C9特工》中飾演朱敏瀚的「完美女神」，現實生活中的她家族經營珠寶生意，珠寶店分布香港及國內，被指是千金小姐的她做藝員都只是打風流工。早前本刊獨家拍得簡淑兒巡視家族業務，離開時就由神秘男友做司機送回家。近月有份參與新節目《SUPER FIVE》，當中一個遊戲更鼻樑撞落地下，被眾主持指成功實證真鼻無整容！

撰文、圖片：東方新地、《SUPER FIVE》節目截圖、myTV Super