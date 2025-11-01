娛樂圈著名美魔女、凍齡男神近況曝光 不老傳說崩壞？逆齡關鍵竟然係睇髮量？

娛樂圈中總有一些明星，仿佛吃了防腐劑一樣，明明已經年過40、50，不但外貌沒怎樣改變，就連氣質也依然出眾。近日便有幾位圈中著名美魔女、凍齡男神的近況曝光，有人指「越老越有味道」、「點解可以完全唔會老？」，亦有人指「近況唏噓」、「不敵歲月」，現在立即和大家看看他們的近照！

