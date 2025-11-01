娛樂圈著名美魔女、凍齡男神近況曝光 不老傳說崩壞？逆齡關鍵竟然係睇髮量？
49歲吳彥祖 出席活動亮相曝光近況
吳彥祖向來是公認的型格男神，然而，即便是男神，也曾面臨歲月的挑戰，早前他在公開場合中亮相，男神雖然顏值依然爆錶，還增添多份「佬味」，但同時髮線疑似後移，惹來一陣熱議。
面對「髮線危機」，吳彥祖其實曾經便在Instagram出post，曬出自己16歲的青蔥舊照，更感嘆表示：「I must be about 16? I wish I had all that hair back（我希望我能拿回所有頭髮）」原來就連他都不知如何是好。
其實吳彥祖在一次訪問中，亦坦然髮線危機是人生必經階段，更自爆身體機能開始「跌watt」，膽固醇和糖尿砸界，所以自始積極改善飲食習慣，連做gym操練方法也要改變，「始終年紀大，要面對呢個現實」。 雖然男神髮線有些少退守，但頭髮依然濃密烏黑，型格氣場依然在線，還更有成熟男人韻味，一起來回顧一下吳彥祖早年髮量超多的時期，絕對是當年顏值最高峰！
57歲溫碧霞 冰河級凍齡美魔女近況
說到「美魔女始祖」，就不得不提溫碧霞，由出道至今便是不少人心目中性感女神，當年在《封神榜》裏飾演「妲己」妖媚入骨，至今依然是經典中的經典！雖然現已經年近60，但溫碧霞無論樣貌抑或身材都完全不像真實年紀，是圈中公認的「冰河級凍齡美魔女」！
早前她受邀出席廈門國際時尚周《時尚芭莎》，在IG大派福利，Po出一系列絕美露背相，即時成為熱話。只見相中的她穿上一襲優雅長裙，大騷白滑美背，但最搶鏡的，絕對是她一把豐盈飄逸的招牌長髮，隨意披散喺身後，又厚又密，充滿光澤，完美配合露背裙，女人味爆燈！
不少網民看到後都瘋狂Like爆，大讚：「我最美的女神」，不少網民亦感嘆，溫碧霞除了皮膚保養得宜，濃密長髮更是塑造「逆齡少女感」的一大關鍵，令女神無論甚麼時候都仙氣十足。不得不說，頭髮真的是女人保持美麗的關鍵！
54歲黎姿 晒生日照驚見逆天狀態！
「凍齡女神」黎姿雖然已淡出幕前多年，但一舉一動依然備受關注。日前黎姿在IG晒出一系列慶祝54歲生日嘅美照，相中所見，黎姿著上優雅粉紅長裙，皮膚緊緻透亮，配上招牌梨渦微笑，狀態完全不像已年過百。
不少網民紛紛送上祝福，更大嘆：「點解可以越活越年輕？」、「真係美魔女天花板！」。最令人羨慕的是，女神的頭髮依然蓬鬆豐盈，髮際線完美，完全看不見歲月痕跡。其實黎姿除了護膚有一手，對身體每個部位嘅保養亦非常仔細，尤其是頭髮保養更是絲毫不馬虎。黎姿便曾在小紅書，親自拍片教大家怎樣護養出柔順健康秀髮。
凍齡關鍵在「從頭做起」！頭髮濃密度直接影響視覺年齡
不說大家可能不知道，有不少研究都指出，頭髮的濃密程度會直接影響一個人的視覺年齡。就算是美魔女、凍齡男神，若然頭髮稀疏變薄，即使皮膚keep得再好，可能亦會看起來老10歲。所以說，想擁有男神、女神般的凍齡狀態，關鍵在「從頭做起」保養哲學。
想擁有逆齡秀髮，首先要懂得養「毳毛」（音：脆）！亦即是頭皮上幾乎看不見的BB毛，只要長出這些幼毛，再配合適當調理，便有機會變得粗和黑，成為強韌「終毛」，從此同稀疏頭髮說bye bye～中醫理論亦有提及：「腎藏精，其華在髮」，而「肝藏血，髮為血之餘」，意思是肝腎健康才能有本錢生出靚頭髮。現在巿面上亦有頭髮保健品以超微粉技術，將中草本成分極小化，讓身體更快吸收，令到內調都可以很快見效！
所以說，想要真正達到凍齡效果，真的要學懂「從頭做起」的保養智慧，濃密健康的秀髮才是最自然的減齡神器！