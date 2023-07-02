老馮日記深夜重播｜馮德倫自編自導被指抄襲美劇 星級客串劇情重溫
馮德倫將自己日常生活拍成簕電視劇《老馮日記》。大家係咪質疑有幾多成係真？但係咪又覺得佢幾無聊，又幾搞笑呢？據知當年因《老馮日記》的收視不俗，方逸華更邀請馮大導到金鐘麗嘉酒店吃晚飯，其女友莫文蔚亦有同行。
《老馮日記》客串名單（集數）
馮德倫⋯⋯ 馮德倫(登場集數 1-3、5、7、11)
陳子聰⋯⋯ 陳子聰(1-3、5、7、11)
何超儀⋯⋯ 何超儀(1)
梁漢文⋯⋯ 梁漢文(1、6、9)
王敏德⋯⋯ 王敏德(2)
譚玉瑛⋯⋯ 譚玉瑛(2)
郭富城⋯⋯ 郭富城(2)
邵子風⋯⋯ 外賣仔(3)
田蕊妮⋯⋯ 田蕊妮(3、6、8、10)
李璨琛⋯⋯ 李璨琛(4)
周秀娜⋯⋯ 璨琛前女友(4)
舒 淇⋯⋯ 舒淇(4)
徐濠縈⋯⋯ 徐濠縈(5、7、10)
李籠怡⋯⋯ 李籠怡(6)
Jerald Chan⋯⋯ 牌友(7)
Lisa S.⋯⋯ Lisa S.(7)
張學潤⋯⋯ 時裝店老闆(8)
谷德昭⋯⋯ 谷德昭(9)
莫文蔚⋯⋯ 莫文蔚(9)
森 美⋯⋯ 森美(10、11)
雷頌德⋯⋯ 雷頌德(10)(聲演)
Soler⋯⋯ Soler(10)
楊千嬅⋯⋯ 楊千嬅(10)
王 晶⋯⋯ 王晶（11）
張達明⋯⋯ 張達明(11）
向 佐⋯⋯ 向佐(11）
鄧建明⋯⋯ 鄧建明(11）
梁詠琪⋯⋯ 梁詠琪(11)
《老馮日記》第1集 家常便飯
馮德倫起床刷牙，看到馬桶邊的尿漬，不悅地指責老父，父卻愛理不理。倫如廁時接聽電話，結果手機掉進馬桶。倫母之世侄女Debbie欲入娛樂圈，希望倫給予機會，二老更叮囑倫接見Debbie時注重儀容，倫啼笑皆非。倫好友陳子聰約倫回家吃飯，品嚐其妻何超儀的廚藝。飯後聰以短訊詢問儀的廚藝如何，倫回訊說比日本侵華時難民所吃的還要劣，及後發現錯傳給儀，大驚。翌日，兩名女遊客邀倫合照，大讚他在《新警察故事》和《新紮師妹》中表現出色，倫面色一沉。此時，儀驅車而至，當眾數落倫的不是。倫與好友梁漢文逛書店，倫遇上熟人Sammy卻忘了他的名字，場面尷尬。文與倫到聰家吃飯，結果倫及聰被儀趕走，留下不知所措的文。倫和聰惟有一起去吃飯，餐廳老闆Sammy對倫忘記其名字一事耿耿於懷，拒絕招待二人。
《老馮日記》第2集 郭富城演唱會
王敏德透露幻想對象 馮德倫、陳子聰守唔住秘密｜郭富城演唱會飛爭奪戰 譚玉瑛興奮載歌載舞
王敏德深夜約會馮德倫，表示受不了家人在耳邊嘮嘮叨叨，又說每當老婆嘮叨時都幻想起某人，倫追問其幻想對象，德著他保守秘密才告訴他。陳子聰透露夢見與妮歌潔曼一起打網球，倫聞言忍不住告知德的幻想對象。倫吩咐助手大包送六張郭富城演唱會門票給倫母朋友之女Cindy，Cindy拿去了四張後竟不肯付錢。倫氣憤地著包賣去剩下的兩張門票，包見倫不肯送給她，暗罵他吝嗇。德怒責倫將其秘密洩露，倫得知德想要郭富城演唱會門票，即表示可給他兩張作賠罪。倫向包取回兩張門票，包表示已經以半價出讓。倫惟有向Cindy買回三張門票。倫獨自去看演唱會，竟看見包和她的男朋友，更氣的是看不到德夫婦，只見德的幻想對象。
《老馮日記》第3集 田蕊妮試鏡
田蕊妮講大話被揭穿的反應｜靚女梁晴晴上門面試 馮德偷、陳子聰㗳晒糖｜邵子風對Stephen一雪前恥
馮德倫之父和母突然到倫家，母要下廚，父則令倫與送外賣的外賣仔結怨，倫感無奈。父母著倫一起出席三姨婆的壽宴，倫以約了導演推卻。倫和陳子聰為梁漢文的MV試鏡選角，倫還考考他們被揭破說謊的反應，結果令倫失望。倫以同一問題考考田蕊妮，妮的反應也令倫失望。倫再與外賣仔發生誤會，二人險些動武，嚇壞倫。倫母又有朋友的女兒Hailie想進娛樂圈，倫無奈讓她來試鏡。Hailie的美貌深深吸引倫，試鏡時的殷勤態度與前截然不同，聰和助手大包失笑。倫約會Hailie吃晚飯，結帳時倫為了六十元的沙拉跟大廚理論，令Hailie尷尬不已。二人甫出餐廳，倫即碰見外賣仔，遭他報復。
《老馮日記》第4集 舒淇客串飾前女友
舒淇大數馮德倫不是! 分手原因竟是自私、小氣?｜周秀娜起飛腳踼走衰男人 李璨琛中裝假狗計
吳師傅指紅、白和棕色今年會對倫的運程不利，並著他佩戴龍形飾物；倫想起自己有一個龍形玉墜子。倫好友李璨琛跟女友分手，託倫替他取回並照顧愛犬Coffee兩天。豈料Coffee的毛色正是白色和棕色，倫本拒絕將他帶走，但終抵不住琛女友的拳打腳踢，逼不得已將Coffee帶回家。倫拖著Coffee等的士期間，Coffee因隨地大便而被食物環境衛生處的職員檢控。期間Coffee走失了，倫遍尋不獲，只好花了二萬多元，買了一頭跟Coffee同種的狗頂替。Coffee待琛如陌生人，讓他大惑不解。倫想起龍形玉墜子在前女友舒淇手上，便以跟她復合為藉口，趁機取回玉墜子。倫取回墜子後發現它是龍魚形，致電吳師傅，對方告之他將有血光之災。倫擔心之際，只見琛牽著兩頭狗出現眼前，對他怒目而視。
《老馮日記》第5集 生日禮物
馮德倫做災難級替工 陳子聰、徐濠縈送奇怪生日禮物｜小學同學請飲俾唔俾人情? 全自動豆漿機接龍｜百貨公司經理應付難搞客人Stephen｜
倫生日，好友徐濠縈送上遊戲軟件，陳子聰則送上豆漿機。倫望著豆漿機呆若木雞，直指聰將不要的禮物轉送給他。豈料聰直認不諱，更給他收據，著他拿回鋪子退換。縈受託送喜帖給倫，倫對新郎吳偉明毫無印象，著縈騙明說找不到他。倫到一遊戲機店子，將縈送給他的遊戲軟件換取別的。他知道老闆一直想放假，便自薦替他看守店子一天。倫喬裝成大鬍子，可惜唯一一宗生意卻被縈搞砸了。倫拿著豆漿機到百貨公司，經理指更換限期剛過了一天。倫死纏活纏卻仍不得要領，更險被經理毆打。倫氣沖沖的離開，巧遇明和他的新婚太太，暗嘆冤家路窄。
《老馮日記》第6集 馮德倫喪𥄫李蘢怡
馮德倫喪𥄫李蘢怡心口 田蕊妮、梁漢文室內戴黑超｜尋找瞓厲頸治療偏方
馮德倫因睡姿不良而落枕。倫起床後發現父母來了，不禁感到個人隱私受到侵犯，父母對此振振有詞，倫更是氣結。倫與梁漢文、田蕊妮在咖啡店聊天，倫問二人為何在室內也要戴墨鏡，二人的道理叫倫失笑。李蘢怡到倫的工作室，蘢不悅倫歪著頭盯著她的胸看。翌日，報紙刊登了倫「偷窺」怡胸部的新聞，倫有理說不清。倫助手大包帶倫去看醫師，醫師戴著墨鏡，倫因此以為他是盲的，最後落得被醫師追打的下場。倫到藥房買藥時遇到怡，再次被她誤會是色狼，更被她掌摑。
《老馮日記》第7集 我沒有六呎高
Lisa S 電髮馮德倫又發功攪禍! 徐濠縈做慈善強搶鬆高鞋｜陳子聽竟唔識玩Show Hand?
倫和陳子聰等好友在髮型屋內玩撲克牌。模特兒Lisa S.在做頭髮護理，倫好心幫忙，卻反令她頭髮著火。倫與經理人到紅十字會傾談拍廣告事宜，倫發現負責人Stephen Leung上廁所後沒有洗手，拒絕跟他握手，惹Stephen不滿。徐濠縈搞明星二手衫慈善售賣會，倫送上大堆舊衣服及鞋子，縈拒絕無從。廣告換了Lisa S.當女主角，倫深感冤家路窄，對於她比自己高更感到介懷。倫打算穿上四吋高的厚底鞋來應付，卻發現鞋子給了縈售賣，匆匆去拿，跟看中鞋子的太太發生爭執。拍廣告時，倫站在小木箱上，可惜Lisa S.堅持要邊走邊唸對白，令他七孔生煙。倫在飯店遇Stephen，Stephen二話不說便掐住倫的脖子，倫大驚。
《老馮日記》第8集 按摩
田蕊妮按摩大整蠱炮製馮德倫 張學潤推介周潤發著過靚衫｜無禮貌被麵包舖老闆娘趕走!
馮德倫到麵包店買麵包時遭老闆娘指責無禮和驅趕，叫他莫名其妙。倫在時裝店看中一件周潤發曾試穿過的紅色外套，老闆張學潤不准他試穿，又不肯減價，倫買下後發現外套上有污漬，要求退款又被拒。倫到田蕊妮介紹的泰式按摩中心按摩，懷疑遭男按摩師性騷擾，向妮投訴。倫到洗衣店取回衣服，他其後發現不見了一件紅色外套，前往理論，女店員卻拒絕為他尋找，反指他當初並沒有拿外套來洗，二人僵持不下之際，按摩師突然出現，二話不說便掐住他的頸項，指責倫令他失業。倫終於能與心儀的女子Trina約會，可是他的壞習慣卻令二人不歡而散。倫在公園呆坐時，竟看見麵包店老闆娘穿著他的紅色外套。
《老馮日記》第9集劇情欠債還錢
莫文蔚、梁漢文拍MV 馮德倫做導演吹毛求疵｜谷德昭背後講壞話 飲水廣告被換走!
馮德倫和梁漢文到導演Simon的追思會，倫想向Simon的妻子Alice追討Simon生前的欠款，知道她即將離開香港後更是心急如焚，卻又不知該如何開口。倫吩咐助手大包向Alice追債，包覺得難而拒絕，倫以老闆身分迫她，包指責他小器、吝嗇、無人性，憤然辭職。倫到錄影廠拍蒸餾水廣告，對導演谷德昭表面上事事順從，但拍完後即在經理人面前大肆批評他，不料對話被錄音師聽到。廣告要換主角，倫懷疑是錄音師打小報告。倫為文的音樂錄影帶當導演，並請來莫文蔚當女主角。原來Alice是蔚的化妝師，倫向她追討其丈的欠款，卻被人大打一餐！倫遇見昭，始知錯怪了錄音師，只是倫後悔亦已經太晚！
《老馮日記》第10集劇情
楊千嬅被馮德倫灌醉 田蕊妮、徐濠縈慶生變嚇親｜尋雷頌德重組叱吒金獎組合 森美傳授眼淚的重要
馮德倫的辦公室搬遷，前來幫忙的父親竟將他唱片所得的金獎獎杯當門栓，倫不滿意父連他取金獎也忘記，卻遭父反指他領獎當晚沒有感動到落淚，以致令人沒有印象。倫詢問好友森美，關於自己再與雷頌德以Dry名義重出江湖的意見，以及當年領取金獎的表現時，森美坦言倫領獎時應要落淚，這才可吸引觀眾目光。倫往德的錄音室找德不果，原來德與歌手Soler兄弟遇上，雙方發生誤會，倫趕至則施以眼淚攻勢，最後取得和解。倫出席楊千嬅的生日會，誤將雞尾酒當作檸檬茶給嬅喝下，吃了感冒藥的千嬅當場暈倒，倫嚇得悄悄離開，豈料……
《老馮日記》第11-12集（結局篇）
馮德倫執森美二攤? 王晶秘密劇本金像獎保證!｜張達明、向佐練習皮膚呼吸法 Joey Tang伴奏帶動感情｜Stephen都Cut唔到寬頻電視 陳子聰竟然落疊
導演王晶邀請馮德倫扮演電影主角失明殺手，並保證會得獎，倫心動答應。倫跟張達明學習演技，對明只談呼吸法感不耐煩，但另一學員向佐卻非常投入。倫從森美口中知道晶曾找他洽談拍戲，懷疑自己只是第二人選。想不到倫在劇本上和明的口中得知的真相更令人沮喪。倫到北京出席頒獎禮，在飛機上遇上梁詠琪。倫不滿空姐的態度而寫投訴信，接著因氣流問題，令欲返回座位的倫意外撲倒在鄰座女乘客身上，並被指控非禮，空姐公報私仇願當證人，梁詠琪以為倫是色狼。倫與梁詠琪到達酒店，倫拒替酒店職員簽名，該職員故意安排他入住梁詠琪的房間。
《老馮日記》播出時，曾被踢爆其拍攝方式、主題音樂及笑位都一一照搬美國諧星的趣劇《Curb your enthusiasm》，《Curb your enthusiasm》由美國著名諧星Larry David自編自導自演，2000年首播，共有11季。