老馮日記深夜重播｜馮德倫自編自導被指抄襲美劇 星級客串劇情重溫

《老馮日記》是馮德倫自編自導自演的無綫處境喜劇，在2006年播出，劇集風格另類，有別無綫一般劇集，不過亦有說《老馮日記》拍攝方式、主題音樂及笑位都一一照搬美國諧星的趣劇《Curb your enthusiasm》，《老馮日記》自播出之後備受好評，該劇的最大賣點是每集都有不同的星級藝人客串，就連馮德倫當時嘅女友莫文蔚都有份演出。