聲夢傳奇｜有片！總決賽前一文重溫6強參賽歌曲 窺探「聲夢女團」雛型
《聲夢傳奇》總決賽前夕，比賽進入白熱化階段，最後6強學員將於7月舉行準決賽及總決賽，相信接下來餘下兩集《聲夢傳奇》戰況會更加精彩，據了解，今年8月29日無綫將會舉行「畢業演唱會」，今次就同大家重溫最後6強過往的參賽作品影片，六強選手包括：炎明熹、姚焯菲、鍾柔美、文凱婷、冼靖峰及何晉樂！
文：東方新地 圖：聲夢傳奇
《聲夢傳奇》最後6強
《聲夢傳奇》第八輪比賽（第13集）將於7月17日星期六晚播放，總決賽則在7月19日星期一8:30pm至10:00pm播放。賽制與決賽內容至今仍然保密，評判之一趙增熹稱決賽內容是高度保密：「冇人知，次次都係入到廠先知。」
炎明熹GiGi參賽作品重溫
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姚焯菲參賽作品重溫
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鍾柔美參賽作品重溫
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文凱婷參賽作品重溫
（待更新 ）
冼靖峰參賽作品重溫
（待更新 ）
何晉樂參賽作品重溫
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