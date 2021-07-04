聲夢傳奇｜有片！總決賽前一文重溫6強參賽歌曲 窺探「聲夢女團」雛型

《聲夢傳奇》總決賽前夕，比賽進入白熱化階段，最後6強學員將於7月舉行準決賽及總決賽，相信接下來餘下兩集《聲夢傳奇》戰況會更加精彩，據了解，今年8月29日無綫將會舉行「畢業演唱會」，今次就同大家重溫最後6強過往的參賽作品影片，六強選手包括：炎明熹、姚焯菲、鍾柔美、文凱婷、冼靖峰及何晉樂！

文：東方新地 圖：聲夢傳奇