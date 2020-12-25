feat_1195_22

41歲胡杏兒聖誕宣布陀第三胎 冒險陀仔北上搵錢 老公李乘德黑面陪買衫

東方新地 - 娛聞

胡杏兒早前無懼全球疫情未受控，帶住1歲半細仔李奕霖北上參與真人騷《演員請就位2 》，咁博無非都係為賺人仔，又唔想同細仔分開太耐，所以毅然帶子北上陪開工。同時間杏兒有份參演的 ViuTV劇集《熟女強人》正熱播，有傳早前 ViuTV曾力邀她擔正另一部劇，不過初步構思要先增肥後減肥，當年在無綫演肥田谷肥40磅的杏兒，拒絕再攞自己身材來較飛，再者她一直有意生第三胎，年尾完成工作返港便開始備孕。今時唔同往日，杏兒北望神州已賺夠，辛苦拍港劇？免得就免。

撰文、圖片：東方新地

閱讀全文

胡杏兒聖誕宣布陀第三胎

胡杏兒在2020年聖誕佳節宣布陀第三胎，BB明年年中出世，成功「陀牛B」的胡杏兒，剛從內地工作返港，現正在酒店隔離中，杏兒高興表示：

「聖誕節是一個同自己家人一齊歡渡的開心日子，所以特別揀這個日子同大家分享這個開心的消息！其實一直以來都希望有三個小朋友，現在如願以償都非常感恩。今次懷孕也算是計劃之內，生仔或生女也沒所謂，最緊要健康。預產期大約明年年頭、年中左右。」

胡杏兒聖誕宣布三度有喜，她表示在生在三姊妹家庭，故亦希望能擁有三個小朋友。
胡杏兒聖誕宣布三度有喜，她表示生於三姊妹家庭，故亦希望能擁有三個小朋友。

內地工照開做埋產檢

杏兒又話：「之前在內地工作時也沒有跟劇組透露懷孕一事，自己不想有任何特權。我希望公平、公正下比賽，最後都攞到好成績也很開心，而且有BB同二仔Ryan一直陪着自己!因為已懷第三胎，所以好有經驗，沒有覺特別辛苦，基本上同其他懷孕女士一樣，工作時也沒甚麼影響。而每次陀B也剛巧有工作在身，今次也不例外，早已適應下來。而懷孕初期也沒特別現肚，沒人察覺！感謝BB好乖，我一直有在內地做檢查，好安全、好順利。但現時疫情下都會份外小心。也祝大家聖誕快樂！」

胡杏兒返港後即造人拒拍港劇增肥再減肥

胡杏兒15年離開娘家無綫後，事業與家庭雙線發展，與老公李乘德婚後三年抱兩，大仔Brendan(李奕霆 )3歲，細仔 Ryan(李奕霖 )1歲半，杏兒照顧囝囝之餘仍要努力工作搵錢。

胡杏兒因為唔捨得細仔Ryan，帶埋佢北上開工，早前趁放假，帶囝囝去郊外玩肥皂泡。
胡杏兒因為唔捨得細仔Ryan，帶埋佢北上開工，早前趁放假，帶囝囝去郊外玩肥皂泡。
胡杏兒為工作要與老公李乘德及大仔Brendan分隔兩地，中秋只好各自賞月，日前大仔3歲生日，杏兒透過視像講生日快樂，不禁感觸落淚。
胡杏兒為工作要與老公李乘德及大仔Brendan分隔兩地，中秋只好各自賞月，日前大仔3歲生日，杏兒透過視像講生日快樂，不禁感觸落淚。

上月杏兒帶住細仔 Ryan北上參與真人騷《演員請就位2 》，演技大爆發的她受盡好評，而同時她有份演出的 ViuTV劇《熟女強人》亦出街，據知情者透露，「杏兒喺《熟女強人》唔算孭飛，因為劇情講幾個女人唔同嘅古仔，戲份都分得好勻，本來 ViuTV計劃開多套劇畀杏兒做女一，想佢為角色再增磅，一聽到呢個構思，杏兒已經斷言拒絕啦！當年佢拍《肥田囍事》增肥40磅，花好多時間先減走啲肥肉，今時今日視后都攞埋，仲同你博？況且杏兒嚟緊想再生第三胎，短時間內增肥同減肥都好傷身，佢同老公已經有晒共識，等佢做完真人騷返香港就會休息一段時間，真係隨時會有 B，杏兒亦唔想應承咗到時拍唔到。」

胡杏兒在內地真人騷《演員請就位2》向高難度挑戰，演出影后趙薇獲獎的作品《親愛的》的村姑李紅琴，由化妝到演出也入型入格，更全程以安徽話演繹，獲評判陳凱歌、趙薇、爾冬陞等大讚，演技達評分的最高級。
胡杏兒在內地真人騷《演員請就位2》向高難度挑戰，演出影后趙薇獲獎的作品《親愛的》的村姑李紅琴，由化妝到演出也入型入格，更全程以安徽話演繹，獲評判陳凱歌、趙薇、爾冬陞等大讚，演技達評分的最高級。
在 ViuTV的劇集《熟女強人》中，胡杏兒與前輩吳家麗及多位女演員鬥演技，她飾演老公出軌的性治療師，一場攤牌戲被讚收放自如。
在 ViuTV的劇集《熟女強人》中，胡杏兒與前輩吳家麗及多位女演員鬥演技，她飾演老公出軌的性治療師，一場攤牌戲被讚收放自如。
胡杏兒本身都生得高大，入行後對自己身形同體態都要求嚴謹，06年增肥至152磅演出《肥田囍事》肥田一角，花兩個月增完肥再用兩個月減走40磅，雖然最後都瘦番，但搞到橙皮紋現晒。
胡杏兒本身都生得高大，入行後對自己身形同體態都要求嚴謹，06年增肥至152磅演出《肥田囍事》肥田一角，花兩個月增完肥再用兩個月減走40磅，雖然最後都瘦番，但搞到橙皮紋現晒。

41歲的胡杏兒，挾住無綫視后之名北上發展，事業繼續旺，過去十年拍過逾十部國內劇，再加上真人騷及綜藝節目，賺人仔已經豬籠入水，睇佢早前冒住疫情帶埋囝囝北上工作三個月，就知國內酬勞有幾可觀，要她再拍既困身又辛苦的港劇，有得揀當然耍手兼擰頭啦！

這日胡杏兒與李乘德行入圓方商場，即發揮女人本色逛時裝店。
這日胡杏兒與李乘德行入圓方商場，即發揮女人本色逛時裝店。
胡杏兒拎住件吊帶背心左拼右拼，很快就揀到心頭好。
胡杏兒拎住件吊帶背心左拼右拼，很快就揀到心頭好。
李乘德行入時裝店已翹晒手好唔耐煩，唔夠一分鐘即離場搵位坐低玩手機，玩到杏兒買完衫先收手。
李乘德行入時裝店已翹晒手好唔耐煩，唔夠一分鐘即離場搵位坐低玩手機，玩到杏兒買完衫先收手。

41歲胡杏兒冒險帶子北上賺人仔 老公李乘德黑面陪買衫

胡杏兒反而好順得人，行過電器舖肯陪老公睇男人最愛的新科技電子產品。
胡杏兒反而好順得人，行過電器舖肯陪老公睇男人最愛的新科技電子產品。
去年底疫情未肆虐，胡杏兒與老公李乘德結伴外出逛街，鏡頭下的視后無懼素顏示人，與一般師奶無分別。
去年底疫情未肆虐，胡杏兒與老公李乘德結伴外出逛街，鏡頭下的視后無懼素顏示人，與一般師奶無分別。
自知顧住揀衫悶親個老公的胡杏兒，行入超市即翹實老公手扮小鳥依人，
自知顧住揀衫悶親個老公的胡杏兒，行入超市即翹實老公手扮小鳥依人，
上完糧等司機來接時，兩公婆終於有講有笑。
上完糧等司機來接時，兩公婆終於有講有笑。
李乘德是客家人，當日胡杏兒亦有返「李氏宗祠」拜堂成親，婚後已講明會生夠三個，據知杏兒想追個女，老公就仔女都冇所謂，夫婦二人望明年成事。
李乘德是客家人，當日胡杏兒亦有返「李氏宗祠」拜堂成親，婚後已講明會生夠三個，據知杏兒想追個女，老公就仔女都冇所謂，夫婦二人望明年成事。

熱門文章

 