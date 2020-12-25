41歲胡杏兒聖誕宣布陀第三胎 冒險陀仔北上搵錢 老公李乘德黑面陪買衫
撰文、圖片：東方新地
胡杏兒聖誕宣布陀第三胎
胡杏兒在2020年聖誕佳節宣布陀第三胎，BB明年年中出世，成功「陀牛B」的胡杏兒，剛從內地工作返港，現正在酒店隔離中，杏兒高興表示：
「聖誕節是一個同自己家人一齊歡渡的開心日子，所以特別揀這個日子同大家分享這個開心的消息！其實一直以來都希望有三個小朋友，現在如願以償都非常感恩。今次懷孕也算是計劃之內，生仔或生女也沒所謂，最緊要健康。預產期大約明年年頭、年中左右。」
內地工照開做埋產檢
杏兒又話：「之前在內地工作時也沒有跟劇組透露懷孕一事，自己不想有任何特權。我希望公平、公正下比賽，最後都攞到好成績也很開心，而且有BB同二仔Ryan一直陪着自己!因為已懷第三胎，所以好有經驗，沒有覺特別辛苦，基本上同其他懷孕女士一樣，工作時也沒甚麼影響。而每次陀B也剛巧有工作在身，今次也不例外，早已適應下來。而懷孕初期也沒特別現肚，沒人察覺！感謝BB好乖，我一直有在內地做檢查，好安全、好順利。但現時疫情下都會份外小心。也祝大家聖誕快樂！」
胡杏兒返港後即造人拒拍港劇增肥再減肥
胡杏兒15年離開娘家無綫後，事業與家庭雙線發展，與老公李乘德婚後三年抱兩，大仔Brendan(李奕霆 )3歲，細仔 Ryan(李奕霖 )1歲半，杏兒照顧囝囝之餘仍要努力工作搵錢。
上月杏兒帶住細仔 Ryan北上參與真人騷《演員請就位2 》，演技大爆發的她受盡好評，而同時她有份演出的 ViuTV劇《熟女強人》亦出街，據知情者透露，「杏兒喺《熟女強人》唔算孭飛，因為劇情講幾個女人唔同嘅古仔，戲份都分得好勻，本來 ViuTV計劃開多套劇畀杏兒做女一，想佢為角色再增磅，一聽到呢個構思，杏兒已經斷言拒絕啦！當年佢拍《肥田囍事》增肥40磅，花好多時間先減走啲肥肉，今時今日視后都攞埋，仲同你博？況且杏兒嚟緊想再生第三胎，短時間內增肥同減肥都好傷身，佢同老公已經有晒共識，等佢做完真人騷返香港就會休息一段時間，真係隨時會有 B，杏兒亦唔想應承咗到時拍唔到。」
41歲的胡杏兒，挾住無綫視后之名北上發展，事業繼續旺，過去十年拍過逾十部國內劇，再加上真人騷及綜藝節目，賺人仔已經豬籠入水，睇佢早前冒住疫情帶埋囝囝北上工作三個月，就知國內酬勞有幾可觀，要她再拍既困身又辛苦的港劇，有得揀當然耍手兼擰頭啦！