41歲胡杏兒聖誕宣布陀第三胎 冒險陀仔北上搵錢 老公李乘德黑面陪買衫

胡杏兒早前無懼全球疫情未受控，帶住1歲半細仔李奕霖北上參與真人騷《演員請就位2 》，咁博無非都係為賺人仔，又唔想同細仔分開太耐，所以毅然帶子北上陪開工。同時間杏兒有份參演的 ViuTV劇集《熟女強人》正熱播，有傳早前 ViuTV曾力邀她擔正另一部劇，不過初步構思要先增肥後減肥，當年在無綫演肥田谷肥40磅的杏兒，拒絕再攞自己身材來較飛，再者她一直有意生第三胎，年尾完成工作返港便開始備孕。今時唔同往日，杏兒北望神州已賺夠，辛苦拍港劇？免得就免。

撰文、圖片：東方新地