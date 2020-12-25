胡杏兒、余香凝聖誕宣佈懷孕！2020疫情下「星B」排住隊出世！
撰文、圖片：東方新地
胡杏兒 聖誕宣佈懷第3胎
杏兒在社交媒體上表示：「我來自一個有兩個姐姐的家庭，從小就體會到三姊妹的好處，一直覺得如果能有3個孩子會是一件特別美好特別幸福的事。2020年的聖誕節告訴大家，願望成真了」
余香凝 公佈懷孕喜訊
一直有傳「雙喜臨門」，早前宣佈嫁保險男朋友嘅余香凝，同樣選擇喺聖誕節正式公告好消息，佢同新婚個半月嘅老公，透過社交平台出Po宣佈喜訊：「All I want for Christmas is YOU 💕
Merry Christmas 🎄謝謝上天賜給我們最好的禮物」
盤點今年新手父母！2020疫情下「星B」排住隊出世！
古巨基51歲愛妻美國生仔
古巨基與太太Lorraine於2014年結婚，今年3月榮升新手父母，轉眼間囝囝Kuson已經半歲大，眼仔碌碌又愛笑，可愛到暈！
楊思琦老公成謎2月再做阿媽獨自湊B
楊思琦2011年誕下囡囡楊卓穎後，一直以單親媽媽身份同囡囡相依為命。去年宣布再懷第二胎，聲稱跟圈外拍拖半年嘅男友喺外地註冊結婚，今年2月12日誕下兒子「豬豬」，仔跟母姓楊，父親仍然是個謎。
梁靖琪姊弟戀修成正果
經歷婚姻失敗，去年6月與年輕8歲嘅圈外男友施雋賢結婚，梁靖琪於同年12月27日誕下兒子施睿文，由二人世界變成三人行。
黃祥興1月湊成幸福五人家庭
黃祥興同圈外老婆結婚7年育有一仔一女，今年1月再添一子，組成幸福五人家庭！
許亦妮寵愛「馮寶寶」
前港姐許芷熒（前名許亦妮）去年10月與商人男友結婚，其後宣布懷孕，囡囡於今年2月2日出世，女兒乳名叫「馮寶寶」、英文名叫KayliJane。
楊怡羅仲謙成功造人4月產女兼改名
楊怡同羅仲謙結婚4年終於成功造人，今年4月尾誕下囡囡羅昀凝，一家三口非常幸福。生B後嘅楊怡一直待在家中湊女，搵奶粉錢嘅重任就交畀老公謙謙搞掂。
鄭嘉穎 陳凱琳兩年抱兩
鄭嘉穎與陳凱琳兩年抱兩，今年5月宣布再做爸媽，而第二胎冧莊又係仔，大仔鄭承悅（Rafael）將會多個細佬。
譚凱琪低調完婚即有喜
38歲譚凱琪今年三月與拍拖八年嘅富貴男友莊日宇低調完婚，上月尾宣布有喜，現已全面停工，留家專心安胎。
陳山聰親手為囝囝剪臍帶
陳山聰太太何麗萍剛於今個月生咗 B仔 Jaco，陳山聰陪太太入埋產房，仲親手為囝囝剪臍帶㖭！
雨僑羅力威唔請陪月自己湊
雨僑同羅力威結婚2年，今年情人節宣布懷孕喜訊，自稱「P牌媽媽」嘅雨僑8月誕下女兒，兩公婆決定唔請陪月唔請姐姐，一於親力親為自己湊，勇氣可嘉！
吳若希話唔知轉頭又陀B
吳若希上月宣布懷有第二胎，3歲囡囡Giselle將榮升家姐，澳門闊少老公何兆鴻興奮大爆今胎陀仔湊成個好字。
王祖藍李亞男12月整多個，B女係「大鼻妹」
王祖藍與李亞男已育有一歲半囡囡王天韻，疫情期間兩公婆成功追多個，12月中一家三口將變四口。
宋熙年陳智燊迎四口之家
相愛11年，2016年結婚，宋熙年與陳智燊婚後兩年迎來兒子 Damon，今年3月再度傳出喜訊，將由三口子變成四口之家。