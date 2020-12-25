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胡杏兒、余香凝聖誕宣佈懷孕！2020疫情下「星B」排住隊出世！

東方新地

2015年結婚嘅胡杏兒 Myolie Wu聖誕日一早就宣佈好消息，已經係兩子之母嘅佢，喺社交平台宣佈再次懷孕，仲已經見肚添喇！回顧2020肺炎疫情持續，社會氣氛緊張，由年頭抗疫到年尾，大家嘅心情都唔會好得去邊，然而娛樂圈仍傳來唔少喜訊，接二連三有藝人宣布懷孕，大批星B排住隊趕出世，疫世生B絕對係一個大挑戰！

撰文、圖片：東方新地

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胡杏兒 聖誕宣佈懷第3胎

杏兒在社交媒體上表示：「我來自一個有兩個姐姐的家庭，從小就體會到三姊妹的好處，一直覺得如果能有3個孩子會是一件特別美好特別幸福的事。2020年的聖誕節告訴大家，願望成真了」

胡杏兒聖誕宣佈再度懷孕
胡杏兒聖誕宣佈再度懷孕，仲話之前喺內地工作，拍攝綜藝節目時，冇公開同劇組透露懷孕一事，「係唔想有任何特權」。

余香凝 公佈懷孕喜訊

一直有傳「雙喜臨門」，早前宣佈嫁保險男朋友嘅余香凝，同樣選擇喺聖誕節正式公告好消息，佢同新婚個半月嘅老公，透過社交平台出Po宣佈喜訊：「All I want for Christmas is YOU 💕
Merry Christmas 🎄謝謝上天賜給我們最好的禮物」

余香凝 公佈懷孕喜訊
「一個小生命喺我肚入面，好感恩！我同老公都好開心。」

盤點今年新手父母！2020疫情下「星B」排住隊出世！

古巨基51歲愛妻美國生仔

古巨基與太太Lorraine於2014年結婚，今年3月榮升新手父母，轉眼間囝囝Kuson已經半歲大，眼仔碌碌又愛笑，可愛到暈！

疫世星B排住隊出世！最正星二代你最睇好邊個？

疫情下基仔一家已有五個多月未有出門，就連結婚六周年亦留家慶祝，實行黐實 囝囝。
疫情下基仔一家已有五個多月未有出門，就連結婚六周年亦留家慶祝，實行黐實 囝囝。

疫世星B排住隊出世！最正星二代你最睇好邊個？

周勵淇9月一索得男

周勵淇於2018年底宣布與內地演員傅浤鳴結婚一年多，去年9月傳出有喜，直至今年1月宣布陀B，並於5月18日剖腹誕下6磅重囝囝，一索得男。好姊妹蔡卓妍及鄭秀文上門探B。

疫世星B排住隊出世！最正星二代你最睇好邊個？

楊思琦老公成謎2月再做阿媽獨自湊B

楊思琦2011年誕下囡囡楊卓穎後，一直以單親媽媽身份同囡囡相依為命。去年宣布再懷第二胎，聲稱跟圈外拍拖半年嘅男友喺外地註冊結婚，今年2月12日誕下兒子「豬豬」，仔跟母姓楊，父親仍然是個謎。

疫世星B排住隊出世！最正星二代你最睇好邊個？

梁靖琪姊弟戀修成正果

經歷婚姻失敗，去年6月與年輕8歲嘅圈外男友施雋賢結婚，梁靖琪於同年12月27日誕下兒子施睿文，由二人世界變成三人行。

疫世星B排住隊出世！最正星二代你最睇好邊個？

黃祥興1月湊成幸福五人家庭

黃祥興同圈外老婆結婚7年育有一仔一女，今年1月再添一子，組成幸福五人家庭！

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許亦妮寵愛「馮寶寶」

前港姐許芷熒（前名許亦妮）去年10月與商人男友結婚，其後宣布懷孕，囡囡於今年2月2日出世，女兒乳名叫「馮寶寶」、英文名叫KayliJane。

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楊秀惠離巢TVB 4月做靚媽

去年跟圈外男友葉世揚註冊成婚，早前正式離巢TVB嘅楊秀惠，於4月宣布榮升人母，展開人生另一階段。

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楊怡羅仲謙成功造人4月產女兼改名

楊怡同羅仲謙結婚4年終於成功造人，今年4月尾誕下囡囡羅昀凝，一家三口非常幸福。生B後嘅楊怡一直待在家中湊女，搵奶粉錢嘅重任就交畀老公謙謙搞掂。

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鄭嘉穎 陳凱琳兩年抱兩

鄭嘉穎與陳凱琳兩年抱兩，今年5月宣布再做爸媽，而第二胎冧莊又係仔，大仔鄭承悅（Rafael）將會多個細佬。

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譚凱琪低調完婚即有喜

38歲譚凱琪今年三月與拍拖八年嘅富貴男友莊日宇低調完婚，上月尾宣布有喜，現已全面停工，留家專心安胎。

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陳山聰親手為囝囝剪臍帶

陳山聰太太何麗萍剛於今個月生咗 B仔 Jaco，陳山聰陪太太入埋產房，仲親手為囝囝剪臍帶㖭！

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雨僑羅力威唔請陪月自己湊

雨僑同羅力威結婚2年，今年情人節宣布懷孕喜訊，自稱「P牌媽媽」嘅雨僑8月誕下女兒，兩公婆決定唔請陪月唔請姐姐，一於親力親為自己湊，勇氣可嘉！

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吳若希話唔知轉頭又陀B

吳若希上月宣布懷有第二胎，3歲囡囡Giselle將榮升家姐，澳門闊少老公何兆鴻興奮大爆今胎陀仔湊成個好字。

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應采兒陳小春再添一男

應采兒與陳小春2010年結婚，2013年誕下兒子Jasper，今年52歲嘅陳小春再做老竇，應采兒於5月尾再添一男，雖然恨女恨到發燒，但應采兒亦開心迎接細仔，惟有之後再努力過啦！

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王祖藍李亞男12月整多個，B女係「大鼻妹」

王祖藍與李亞男已育有一歲半囡囡王天韻，疫情期間兩公婆成功追多個，12月中一家三口將變四口。

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宋熙年陳智燊迎四口之家

相愛11年，2016年結婚，宋熙年與陳智燊婚後兩年迎來兒子 Damon，今年3月再度傳出喜訊，將由三口子變成四口之家。

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倪晨曦婚禮延期11月照生B

早前已入紙排期結婚，但因疫情婚禮延期的網絡女神倪晨曦，選在父親節宣布懷孕喜訊。「因為我覺得男女都冇所謂，都係上天嘅禮物，所以我等到佢出世嗰刻先知。」11月初為人母的倪晨曦坦言有意再生。

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