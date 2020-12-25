胡杏兒、余香凝聖誕宣佈懷孕！2020疫情下「星B」排住隊出世！

2015年結婚嘅胡杏兒 Myolie Wu聖誕日一早就宣佈好消息，已經係兩子之母嘅佢，喺社交平台宣佈再次懷孕，仲已經見肚添喇！回顧2020肺炎疫情持續，社會氣氛緊張，由年頭抗疫到年尾，大家嘅心情都唔會好得去邊，然而娛樂圈仍傳來唔少喜訊，接二連三有藝人宣布懷孕，大批星B排住隊趕出世，疫世生B絕對係一個大挑戰！

撰文、圖片：東方新地