臭寸女星現形！沈卓盈、呂慧儀、陳嘉倩中箭 被指「擺阿姐款」、「臭串」

近期唔少女星都被撕開臭寸真面目，呂慧儀去年4月發晦氣窒娛樂新聞台女主播周佩婷，之後被幕後大爆擺阿姐款，馬蹄露姪仔馬米高於新書揞名爆遭無綫資深女藝人冷言冷語，書中形容的 「海產」 矛頭直指長腳蟹呂慧儀，另外還有多位女星都曾被指好臭寸，當中包括嫁入豪門的準人母沈卓盈。

撰文、圖片：東方新地