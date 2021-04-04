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臭寸女星現形！沈卓盈、呂慧儀、陳嘉倩中箭 被指「擺阿姐款」、「臭串」

東方新地

近期唔少女星都被撕開臭寸真面目，呂慧儀去年4月發晦氣窒娛樂新聞台女主播周佩婷，之後被幕後大爆擺阿姐款，馬蹄露姪仔馬米高於新書揞名爆遭無綫資深女藝人冷言冷語，書中形容的 「海產」 矛頭直指長腳蟹呂慧儀，另外還有多位女星都曾被指好臭寸，當中包括嫁入豪門的準人母沈卓盈。

撰文、圖片：東方新地

呂慧儀被馬蹄露姪仔揞名爆料

做藝人態度好重要，有品自然人緣好，無品扮Nice好快露底，呂慧儀最近再度捲入耍大牌風波，事緣馬蹄露姪仔馬米高出書爆料指曾遭「海產」欺負，指對方喜歡扮導演，擅自改新人對白，對其他人指指點點等。馬米高雖然沒有指名道姓，但提到他曾以不同角色在同一劇參演多次，就只有《愛．回家之開心速遞》，「海產」嫌疑女藝人就是「長腳蟹」呂慧儀。

呂慧儀唔止一次被爆惡行，唔好睇佢平時好似傻大姐咁，有指她為人臭寸同喜歡蝦蝦霸霸。
呂慧儀唔止一次被爆惡行，唔好睇佢平時好似傻大姐咁，有指她為人臭寸同喜歡蝦蝦霸霸。
馬蹄露姪仔馬米高近年轉戰網絡平台教英文，今年書展推出新書《英文寫真》
馬蹄露姪仔馬米高近年轉戰網絡平台教英文，去年書展推出新書《英文寫真》。
其中兩章節講述他在 TVB工作的經歷，大爆被「海產」女藝人白眼，矛頭直指呂慧儀。
其中兩章節講述他在 TVB工作的經歷，大爆被「海產」女藝人白眼，矛頭直指呂慧儀。

沈卓盈表面和善背後藐爆

狗眼看人低的女星又點止一個？有指前年嫁富商離巢無綫的沈卓盈表面好Nice，實際是假面人，見高拜見低踩，所以在圈中人緣差勁，之前拍劇雖與陳凱琳、譚凱琪及龔嘉欣結成 「少婦聯盟」 ，不過姊妹情難以維繫，最近經常三缺一。

沈卓盈亦被指平時講嘢陰聲細氣，但原來為人假到爆，見高拜見低踩，甚少花旦與她傾得埋，亦因為自視過高有感在無綫冇機會發圍，18年12月離巢。
沈卓盈亦被指平時講嘢陰聲細氣，但原來為人假到爆，見高拜見低踩，甚少花旦與她傾得埋，亦因為自視過高有感在無綫冇機會發圍，18年12月離巢。
釣金龜成功的沈卓盈，去年嫁給從事內衣生意的富商 Calvin，二人在泰國舉行婚禮
釣金龜成功的沈卓盈，前年嫁給從事內衣生意的富商 Calvin，二人在泰國舉行婚禮。
圈中姊妹只有何傲兒、陳自瑤及徐菁遙（原名：徐淑敏），「少婦聯盟」的陳凱琳、龔嘉欣及譚凱琪一個都冇份。
圈中姊妹只有何傲兒、陳自瑤及徐菁遙（原名：徐淑敏），「少婦聯盟」的陳凱琳、龔嘉欣及譚凱琪一個都冇份。

據知情者透露：「阿蟹(呂慧儀)近年的確係聲大夾惡，寸寸貢係佢嘅性格，不過無綫大把呢啲女藝人啦！沈大師(沈卓盈)都係其中一個，唔好睇佢平時講嘢陰聲細氣，其實佢對眼生喺頭頂度，表面對人好nice，擰轉面即時藐爆你，成日晒命睇唔起人，識咗富豪老公後就更加厭人貧。」身材標青的沈卓盈原來一啲都唔好相與，難怪與兩年前因拍《平安谷之詭谷傳說》結成的「少婦聯盟」互動愈來愈少，前年沈卓盈在泰國結婚，表面上friend過打band的陳凱琳、譚凱琪及龔嘉欣都冇份陪嫁，沈卓盈近年生日又唔見一齊慶祝，平時探陳凱琳個B只得龔嘉欣與譚凱琪，就連陳凱琳生日，沈卓盈都係no show，可想而知姊妹感情有幾好？

成為闊太後的沈卓盈更加唔憂做，閒時逛名店、去酒店 HighTea、頻頻出國旅行，更不時在社交網上載富貴外遊照。
成為闊太後的沈卓盈更加唔憂做，閒時逛名店、去酒店 HighTea、頻頻出國旅行，更不時在社交網上載富貴外遊照。

臭寸女星現形！沈卓盈、呂慧儀、陳嘉倩中箭 被指「擺阿姐款」、「臭串」

38歲的沈卓盈以往拍拖好謹慎，男友全都是有錢人，與富商Calvin婚後居於何文田過億豪宅，老公錫到燶，不時晒幸福。
39歲的沈卓盈以往拍拖好謹慎，男友全都是有錢人，與富商Calvin婚後居於何文田過億豪宅，老公錫到燶，不時晒幸福。
沈卓盈亦愛晒身材，端午節穿上一件頭黑色泳衣去游龍舟水，她把照片放 IG公諸同好：「去沙灘游個龍舟水，聽講可以帶來好運，往年唔會去，今年就試吓啦！」
沈卓盈亦愛晒身材，端午節穿上一件頭黑色泳衣去游龍舟水，她把照片放 IG公諸同好：「去沙灘游個龍舟水，聽講可以帶來好運，往年唔會去，今年就試吓啦！」
陳凱琳連續兩年在家慶祝生日，都只見龔嘉欣與譚凱琪到賀
陳凱琳連續兩年在家慶祝生日，都只見龔嘉欣與譚凱琪到賀。
今年龔嘉欣更悉心準備印有她們靚樣的氣球給陳凱琳驚喜。
去年龔嘉欣更悉心準備印有她們靚樣的氣球給陳凱琳驚喜。
好姊妹定期見面，不過無論去探 B定團拜，沈卓盈都唔見人，早前陳凱琳做老闆出化妝棉，沈卓盈都係冇影。
好姊妹定期見面，不過無論去探 B定團拜，沈卓盈都唔見人，早前陳凱琳做老闆出化妝棉，沈卓盈都係冇影。

臭寸女星現形！沈卓盈、呂慧儀、陳嘉倩中箭 被指「擺阿姐款」、「臭串」

沈卓盈真正閨密其實只得徐菁遙（原名徐淑敏），二人相識十幾年，同聲同氣以嫁富豪為目標，上岸唔使捱。
沈卓盈真正閨密其實只得徐菁遙（原名徐淑敏），二人相識十幾年，同聲同氣以嫁富豪為目標，上岸唔使捱。

陳嘉倩BB被轟無禮兼經常遲到

已離開無綫的新聞主播陳嘉倩早前亦在網上被數「臭串」及 「例牌遲到」 ，貼文者指自己是代朋友轉發：直指女神 「連最簡單的禮貌都未識。」雖然未有開名，但附上加了馬賽克的嘉倩BB照片。嘉倩BB以「一笑置之」及「黑人問號」否認自己工作、待人態度差。

臭寸女星現形！沈卓盈、呂慧儀、陳嘉倩中箭 被指「擺阿姐款」、「臭串」

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