臭寸女星現形！沈卓盈、呂慧儀、陳嘉倩中箭 被指「擺阿姐款」、「臭串」
近期唔少女星都被撕開臭寸真面目，呂慧儀去年4月發晦氣窒娛樂新聞台女主播周佩婷，之後被幕後大爆擺阿姐款，馬蹄露姪仔馬米高於新書揞名爆遭無綫資深女藝人冷言冷語，書中形容的 「海產」 矛頭直指長腳蟹呂慧儀，另外還有多位女星都曾被指好臭寸，當中包括嫁入豪門的準人母沈卓盈。
撰文、圖片：東方新地
呂慧儀被馬蹄露姪仔揞名爆料
做藝人態度好重要，有品自然人緣好，無品扮Nice好快露底，呂慧儀最近再度捲入耍大牌風波，事緣馬蹄露姪仔馬米高出書爆料指曾遭「海產」欺負，指對方喜歡扮導演，擅自改新人對白，對其他人指指點點等。馬米高雖然沒有指名道姓，但提到他曾以不同角色在同一劇參演多次，就只有《愛．回家之開心速遞》，「海產」嫌疑女藝人就是「長腳蟹」呂慧儀。
沈卓盈表面和善背後藐爆
狗眼看人低的女星又點止一個？有指前年嫁富商離巢無綫的沈卓盈表面好Nice，實際是假面人，見高拜見低踩，所以在圈中人緣差勁，之前拍劇雖與陳凱琳、譚凱琪及龔嘉欣結成 「少婦聯盟」 ，不過姊妹情難以維繫，最近經常三缺一。
據知情者透露：「阿蟹(呂慧儀)近年的確係聲大夾惡，寸寸貢係佢嘅性格，不過無綫大把呢啲女藝人啦！沈大師(沈卓盈)都係其中一個，唔好睇佢平時講嘢陰聲細氣，其實佢對眼生喺頭頂度，表面對人好nice，擰轉面即時藐爆你，成日晒命睇唔起人，識咗富豪老公後就更加厭人貧。」身材標青的沈卓盈原來一啲都唔好相與，難怪與兩年前因拍《平安谷之詭谷傳說》結成的「少婦聯盟」互動愈來愈少，前年沈卓盈在泰國結婚，表面上friend過打band的陳凱琳、譚凱琪及龔嘉欣都冇份陪嫁，沈卓盈近年生日又唔見一齊慶祝，平時探陳凱琳個B只得龔嘉欣與譚凱琪，就連陳凱琳生日，沈卓盈都係no show，可想而知姊妹感情有幾好？
陳嘉倩BB被轟無禮兼經常遲到
已離開無綫的新聞主播陳嘉倩早前亦在網上被數「臭串」及 「例牌遲到」 ，貼文者指自己是代朋友轉發：直指女神 「連最簡單的禮貌都未識。」雖然未有開名，但附上加了馬賽克的嘉倩BB照片。嘉倩BB以「一笑置之」及「黑人問號」否認自己工作、待人態度差。