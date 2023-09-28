《志願軍：雄兵出擊》英皇電影榮譽發行 香港首映禮盛大公映
《志願軍:雄兵出擊》9月27日晚在香港銅鑼灣時代廣場 13 樓英皇戲院舉行首映禮，榮幸得到各方代表出席擔任主禮嘉賓，以盛大場面迎來《志願軍》三部曲中的首部曲於香港正式公映！
陳凱歌執導《志願軍》三部曲第一章
《志願軍:雄兵出擊》由英皇電影發行(北京)有限公司聯合出品、英皇電影香港及澳門獨家發行，電影由陳凱歌執導，辛柏青、張頌文、黃曉明、章子怡、朱亞文、張 子楓、尹昉、王傳君主演，作為《志願軍》三部曲中的第一部，《志願軍:雄兵 出擊》講述了中國人民志願軍入朝打響第一、二次戰役這一階段的故事。
首映禮場面盛大 重量級嘉賓雲集
首映禮除了聯合出品方英皇集團主席楊受成博士及英皇集團副主席楊政龍先生代表出席外，亦榮幸邀得香港特別行政區政府政務司司長陳國基先生擔任主禮嘉賓，香港特別行政區政 府政務司副司長卓永興先生、香港特別行政區政府文化體育及旅遊局局長楊潤雄 先生、香港特別行政區政府保安局局長鄧炳強先生、中央人民政府駐香港特別行 政區聯絡辦公室青年工作部部長張志華先生、中央人民政府駐香港特別行政區聯 絡辦公室宣傳文體部副部長張國義先生、大公文匯傳媒集團董事長李大宏先生、 紫荊文化集團總經理文宏武先生、懲教署署長黃國興先生、民眾安全服務隊處長 羅仁禮先生、消防處副消防總長翁錦雄先生等嘉賓出席，場面盛大，一同慶賀《志 願軍:雄兵出擊》隆重公映！
司長致辭：歷史重現觀眾眼前 決策意義非凡
香港首映禮的主禮嘉賓、政務司司長陳國基先生致辭時表示，抗美援朝戰爭這段 歷史深刻印在每個中國人心中，而《志願軍:雄兵出擊》作為《志願軍》三部曲 的第一部，講述國家在 1950 年作出抗美援朝、保家衞國的歷史性決策，派遣中國人民志願軍到朝鮮參戰的重要事蹟，藉以向國家一眾英雄先烈致敬，意義非凡。
司長又指，特區政府非常重視國情與國民教育，一直致力聯同社會各界，通過不同 方式增強廣大市民的國家民族意識和愛國情懷;而電影正是重要媒介之一，將一 幕幕歷史重現觀眾眼前，打動並震撼人心，立體地帶出愛國主義精神。他相信市 民從《志願軍》這一系列電影必定有所啟發，加強國民身分認同和愛國情懷。
楊政龍任行政監製 製作規模大開眼界一比一還原歷史
在香港首映禮上，英皇集團副主席楊政龍先生代表致歡迎辭，他表示非常榮幸英皇電影可以為《志願軍:雄兵出擊》的聯合出品方及港澳獨家發行，更是破天荒內地跟香港同步上映，亦有幸成為電影的行政監製，對於今次電影的製作規模， 可以說是大開眼界。戲內道具如坦克、戰鬥機，場景如鴨綠江大橋等等都十分講 究，全以 1 比 1 製作，整個劇組多達 2,500 人，主要演員亦超過百位，規模史無 前例，相信觀眾們都能被極高的還原度感染。他認為電影市場逐漸走向年輕化， 觀眾的觀影要求越來越高，主旋律電影有助進一步加強愛國主義教育，弘揚愛國主義精神，同時亦可以傳遞愛國正向思維。
9月28日破天荒內地跟香港同步上映
《志願軍:雄兵出擊》由中國電影股份有限公司領銜出品，英皇電影發行(北京) 有限公司聯合出品，英皇電影香港及澳門獨家發行，已定9月28 日歷史性與內地同步公映，要欣賞扣人心弦的史詩式巨製，萬勿錯過!