荃灣肉檔AK劉宋威35歲生日紅到日本 ：帥氣店長人氣不遜於偶像
阿威生日獲粉絲祝賀
荃灣肉檔AK 劉宋威（阿威）於昨日（8/6）35歲生日，Facebook 群組「荃灣鮮肉威威應援團」有不少粉絲分享了自己用不同形式為威威慶祝生日的貼文，有些親自到肉檔祝賀，有的分享電子生日蛋糕，更有人親自彈奏生日歌贈威威。
最威生日禮物
能夠獲得粉絲的寵愛，威威當然開心至極啦。不過相信威威收到最具意義的禮物，定非「衝出國際」莫屬！日本傳媒Techinsight於前日（7日）於「海外発！Breaking News」上報道了威威的新聞，並以「帥氣店長」及「人氣不遜於偶像」來形容威威，仲講埋他爆紅經過，今次威威真係威到日本喇！
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荃灣肉檔AK生日會玩遊戲+自拍憑迷人電眼吸過百粉絲
踏入35歲的「肉類切割員」阿威，日前在荃新天地隆重舉行生日見面會。3點正開始的生日會，早在2點正便有100名粉絲在現場等候。阿威約在2時多到現場，現場馬上響起歡呼聲，更有粉絲帶到海報、名牌、生日帽到現場祝賀阿威生日。阿威除了在台上唱生日歌和切蛋糕，又大展廚藝外，仲同大家近距離大玩遊戲。
除了在場粉絲之外，在阿威粉絲群《荃灣鮮肉威威應援團》中有大量粉絲留言支持他，大讚他非常可愛。又有現場粉絲上載阿威的生日活動花絮，當場量阿威的手臂粗度，令一眾沒有到現場的粉絲大飽眼福。
大合照感動到流下男兒淚 自爆曾被男Fans摸臀部
最後阿威和現場粉絲逐一自拍，施展迷人電眼，無論大人定小朋友都玩得好開心，大合照時更一度感動落淚，身後威威豬即一同大叫：「唔好喊啊！」事後他接受香港開電視訪問坦言見面會前一晚失眠：「多謝威威豬幫我慶祝生日，人生未試過嘅生日會，喺呢日就係咁誕生。其實好緊張，從來都未試過有呢啲嘢發生喺自己身上。」他又自爆自己曾受一個同性Fans摸臀部，但他自己表示自己不介意此事，非常大方。
就到父親節，他表示會跟家人度過，媽媽會煮飯給他吃。提到最難忘的父親節禮物，他說：「佢哋上Play Group前送過煲呔畀我，一直都掛住喺屋企，因為係第一份禮物。」阿威被問到生日會之後會跟誰、到那裡度過，阿威回應自己只要和家人一起便去那裡都會開心度過。阿威又被問到生日會否帶小朋友到主題公園或者親自下廚給子女一嘗自己的手藝，他回應指自己平日都會為子女下廚。
「亞視一姐」到生日會現場支持
阿威的生日會除了吸引一眾的家庭主婦之外，連「亞視一姐」薛影儀（阿儀）也到現場和阿威慶祝生日。阿儀在社交平台上公開一段影片，並留言說︰「今日在荃新天地見到威威豬肉佬」。
網民改詞嘲笑生日會
生日會空前盛況引起網民熱議，網民更惡搞歌曲《心急人上》，為歌曲重新作詞，諷刺阿威由普通人突然變搖身一變成炙手可熱的平民新星，有網民更為新詞歌名重新名命為《豬肉人上》。
阿威生日會有過百人出席的盛況令網民大跌眼鏡，除了指阿威生日會只是公關宣傳手法外，又指阿威感動落淚其實只是開心到笑，人到中年想不到除了可以當肉類分割技術員外，還可以紅出一片天，嘲諷現在的他是因為這一刻達到人生巔峰才會笑到喊。
欲進軍娛樂圈 拍戲沒有設底線
阿威指老婆與仔女都有留意他的新聞，會將現時額外收入花在小朋友身上。有意向演藝事業進發的阿威被問到未來會否拒拍親熱戲，或者老婆會否設下他與粉絲的距離，他指家事不方面透露，但明言沒有為自己設下底線，也不介意騷肌肉：「好多明星都有呢啲事發生，大家都知道係做戲。」但他接受TVB娛樂新聞台訪問時強調，會兼顧到演藝與豬肉檔的工作，配合自己時間，他感激同事們好幫得手，他在外面有工作在身，同事會安排人手到店內處理日常工作。
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連鎖餐廳Beans出帖抽水
其實除了荃灣肉檔AK之外，早前更有賣魚檔MC、兩餸飯Ali，以致最近不斷有網民在街上發掘靚仔靚女平民。早前餐廳Beans也出則帖抽水，推舉青衣經理C：「豬肉AK?賣魚MC?兩餸飯Ali?我哋Beans都有表衣經理C!」大讚青衣經理「佢年輕有為、青靚白淨，做嘢爽手快靚正。但老實講，靚唔靚仔靚女又有咩咁重要啊？做我哋飲食業嘅，最緊要係友善又用心嘅服務同態度。」Beans又廣邀網民繼續發掘Beans的員工，推介給Beans。網民非常支持：「靚仔過豬肉佬AK好多！」、「來食飯可否和經理合照」、「去青衣個陣又多個景點」、「請問有Fans Page未？」亦有人大讚Admin「靚抽」。面對眾多網民的留言，Beans表示「樣？浮雲嚟姐。」
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