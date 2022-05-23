荃灣街市AK有勁敵 賣魚MC驚現葵盛自嘲唔靚仔想低調
賣魚MC驚現葵盛街市 自嘲唔靚仔想低調
日前有網民發現葵盛街市一魚檔之中，梳著韓仔頭的「賣魚MC」，見他後生又青靚白淨，與「荃灣街市AK」完全唔同type，不過依然成為師奶群中的焦點。有傳媒打算上前做訪問時，「賣魚MC」謙稱自己唔靚仔荃灣AK靚仔好多，又稱自己只想低調做普通人，避免紅咗人多口雜。他不抗拒街坊上前合照，只要有幫襯就可以。
荃灣肉檔AK自爆已婚有一仔一女
今年36歲的劉宋威（阿威）入行已經六年，視肉類分割員為自己的終身職業。今個月月頭阿威的照片在網上瘋傳，因為樣子似江熚生（AK）而被網民封「荃灣豬肉檔AK」。爆紅的阿威獲粉絲在Facebook開設群組《荃灣鮮肉威威應援團》、甚至有粉絲名「威威豬」，現時粉絲人數已達1萬5千人。他早前接受訪問時透露，自己已婚並育一仔一女。平日除上班之外，放工後會煮飯、做家務、健身，被粉絲稱為住家男人。
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戴口罩影波鞋廣告 網民笑：口罩焊喺臉
早前阿威為韓國運動鞋品牌拍廣告硬照，阿威在肉檔前示範不同鞋款，更坐在肉枱上「擺甫士」，他表示自己能拍廣告全因粉絲支持：「好開心，全靠威威豬支持！我相信用心去做就係專業，街市行業都唔例外。」但廣告硬照也帶著口罩被網民笑指「建議將口罩焊喺臉上。」
開通社交平台做KOL
近日，阿威一次過開通三大社交平台Facebook、Instagram和YouTube，粉絲人數有增無減，現時IG已有1.3萬followers，直逼Facebook粉絲團人數。阿威上載一段自我介紹影片，又列明工作邀約聯絡方法，為接job鋪路。
森美指阿威是豬肉佬被轟不尊重
森美上星期於網上專欄以「豬肉佬的魅力」為題，講述疫情期間阿威的爆紅令香港人沉悶的氣氛帶來一絲的快樂。他指爆紅事件可以見到香港女性地位的提升，因為他們眼中不只有老公、兒子，還有偶像。他分析指姜濤很難遇見，但買餸就會見到阿威，所以二人有很明顯的分別。不過他搞笑表示老公們可能會覺得有威脅，最後鼓勵街市型男組成組合，自己一定會幫他們做宣傳。
但有「威威豬」不滿森美以阿威爆紅一事以「東西」代替和以「豬肉佬」稱呼阿威，批評指他用詞不尊重。亦有網民覺得文章正面，而且「豬肉佬」是普通的叫法，甚至比較親切，而且周星馳電影中亦有如此叫法，斥「威威豬」小題大做。
其實近日森美已在電台節目中，以「戇居者有其屋」稱呼「居者有其屋計畫」的業主，更在10分鐘內說了10次，最終被聽眾投訴，商台發出勸諭。事後森美自己只想「食字」，沒有取笑任何人，但都表示會檢討和改善。
陳志雲指「荃灣AK」吹大咗 幕後猛料推手帶風向
阿威之所以爆紅，有網民分析因為他的形象和大眾對「肉類切割員」的形象不同，「肉類分割員」給人的印象是不修邊幅，但阿威金髪高大靚仔，形象反差令人著迷：「佢隻眼係香港絕對係top 1%，配埋個頭同埋個咁橫嘅膊，溝死女」，但也承認他戴口罩更靚仔，目前情況的確有點「吹大咗」、「無諗過咁下欄嘅工作，會有65分左右嘅樣會出現，本來諗住全部都係40分左右嘅肥佬」。有網民指阿威背後有公司作推手，鋪天蓋地的宣傳令阿威爆紅。
陳志雲也在自己的YouTube頻道《志雲頻道 stephenchannel》上點評荃灣肉檔AK爆紅的手法，他指阿威在社交平台上上載的影片中也工作人員的笑聲，疑似背後有公關公司或者專業團隊操作捧紅，並不是個人隨便拍攝的片段。他質疑阿威拍廣告時也不脫掉口罩是宣傳技倆，博以「遮樣靚仔」來作公關宣傳。
他解釋成功不是必然，而是需要經過一步步的安排，阿威貌似只是一個普通的肉類分割員，但他工作的公司「鮮味」的母公司是全港最大的肉類零售商和最大的食品零售商，全港有近千個的零售點，而阿威的經理人更是建華公司的區域經理「文哥」，建華和阿威的關係貌似比想像中更深厚。
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