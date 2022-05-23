荃灣街市AK有勁敵 賣魚MC驚現葵盛自嘲唔靚仔想低調

「街市明星」成為近日熱話，先有「荃灣肉檔AK 」劉宋威爆紅，現已發展到有專屬Facebook群組及個人社交平台專頁，fans們更自稱「威威豬」，又開始接廣告，由素人搖身一躍變明星。日前葵盛街市爆出一名「賣魚MC」，又一名師奶殺手出現。