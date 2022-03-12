27歲氣質女神蔡思韵搶鏡過吳海昕 紅到去台灣仲拍埋Netflix！
ViuTV科幻劇《940920》熱播，此劇是《二月廿九》的續集兼前傳，錯綜複離的時空，實在跟少一集都隨時甩！劇中由蔡思韵飾演的林楚凝，具有可以穿越到即影即有的相片當下時空的能力，劇集打造到她有一種文青feel的「神婆」，現實中她的確氣質非凡！
同劉俊謙戲假情真
蔡思韵在2019年與劉俊謙拍攝電影《幻愛》而認識，劉俊謙飾演思覺失調症康復者，在街上遇上蔡思韵而對她一見鍾情，更幻想她是另一個人「欣欣」，發生一段疑幻疑真的愛情。後來二人假戲真做，在2020年認愛至今，一直表現恩愛，不時在IG晒恩愛，不講也不知道，貴為男神的劉俊謙高大靚仔，不過他的戀愛經驗極少，蔡思韵是他第二任女友！
2017年 首拍劇即做女主角
ViuTV劇集《短暫的婚姻》只有短短五集，而蔡思韵首次拍劇即擔任女一劇中飾演Eric Kwok的太太，因陳奕迅的出現令二人的婚姻出現問題，當時劇集播出，掀起一陣煲劇熱潮，亦令蔡思韵人氣急升。
2019年 拍《返校》紅到去台灣
蔡思韵在2019年拍攝台灣驚悚片《返校》，戲中飾演中學教師，因成立閱讀會讀禁書而被學校開除，老實說戲份不算多，不過角色重要，亦是這部現電影令她在台灣的知名度大增。
撈埋網劇 夥劉奕兒劉以豪拍《黑道千金》
Netflix近年愈拍愈多自家製作劇集，華語劇《黑道千金》就是其中一套，雖然只是特別演出，不過全套劇都看到她的身影，角色穿梭在男主角劉以豪及女主角劉奕兒之間，戲份不輕。
台灣工作多 皆因當地大學畢業
有沒有發現蔡思韵出道短短幾年，不過都有不少台灣的工作機會？皆因蔡思韵在台灣讀書！她在2016年畢業於台灣國立臺北藝術大學戲劇系，主修表演，讀書時開始當兼職模特兒，故有一定的工作量。