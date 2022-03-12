27歲氣質女神蔡思韵搶鏡過吳海昕 紅到去台灣仲拍埋Netflix！

ViuTV科幻劇《940920》熱播，此劇是《二月廿九》的續集兼前傳，錯綜複離的時空，實在跟少一集都隨時甩！劇中由蔡思韵飾演的林楚凝，具有可以穿越到即影即有的相片當下時空的能力，劇集打造到她有一種文青feel的「神婆」，現實中她的確氣質非凡！