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蔣怡戴百萬首飾宣傳烹飪書 婚後遠赴倫敦學廚第一名畢業

東方新地 - 娛聞

蔣怡（Coco）近日出席新書發佈會，宣傳新烹飪書《蔣怡Chef Coco想煮就煮》。43歲的蔣怡於2013年與珠寶設計師男友翁狄森結婚，現時育有一子一女，女兒一歲時蔣怡更隻身遠赴倫敦藍帶學校學廚。今次出席新書宣傳，蔣怡更佩戴由老公設計、價值過百萬元的綠翡翠首飾現身，充滿貴婦氣質。蔣怡更笑說老公經常送禮物給自己，百萬首飾濕濕碎，指老公曾言「送成間舖都得」！

撰文：東方新地｜圖片：東方新地、蔣怡 IG、依思媒體

蔣怡新書發佈會 戴老公設計百萬首飾現身

蔣怡（Coco）名模出身，現年43歲，2013年與珠寶設計師男友翁狄森結婚，二人婚後育有一子一女。近日，蔣怡出席新書《蔣怡Chef Coco想煮就煮》宣傳，身上佩戴由老公設計的首飾現身，據知身上珠寶價值過百萬元！蔣怡更表示老公在家地位低，但即使一對子女都與自己較親，老公依舊非常愛自己。蔣怡亦透露老公經常送禮物給自己，今次身上的百萬首飾只屬普通禮物，笑指「老公話成間舖送畀我都得」，婚後生活相當美滿。

 

蔣怡出席新書《蔣怡Chef Coco想煮就煮》發佈會。（圖片來源：蔣怡IG、依思媒體）
蔣怡出席新書《蔣怡Chef Coco想煮就煮》發佈會。（圖片來源：蔣怡IG、依思媒體）
蔣怡身上首飾成全場焦點。（圖片來源：蔣怡IG、依思媒體）
蔣怡身上首飾成全場焦點。（圖片來源：蔣怡IG、依思媒體）
蔣怡身上綠翡翠價值過百萬，由任職珠寶設計師的老公設計。（圖片來源：蔣怡IG、依思媒體）
蔣怡身上綠翡翠價值過百萬，由任職珠寶設計師的老公設計。（圖片來源：蔣怡IG、依思媒體）

蔣怡婚後生活美滿 曾遠赴倫孰藍帶學校學廚

蔣怡婚後一直有一件心事未了，就是報讀藍帶學校。蔣怡懷孕前已有此想法，直到誕下女兒後照顧家人起居飲食，專心相夫教子時，再次燃起了她的「藍帶夢」。在丈夫翁狄森的鼓勵下，決定在女兒一歲時圓夢，隻身遠赴倫敦藍帶學校九個月，最終考取第一名回來。現時女兒已經7歲，兒子亦滿2歲，婚後一家生活美滿，不時為一家下廚。

蔣怡一家四口生活美滿。（圖片來源：蔣怡IG）
蔣怡一家四口生活美滿。（圖片來源：蔣怡IG）
蔣怡丈夫任職珠寶設計師。（圖片來源：蔣怡IG）
蔣怡丈夫任職珠寶設計師。（圖片來源：蔣怡IG）
蔣怡女兒現年7歲。（圖片來源：蔣怡IG）
蔣怡女兒現年7歲。（圖片來源：蔣怡IG）
蔣怡兒子現年2歲。（圖片來源：蔣怡IG）
蔣怡兒子現年2歲。（圖片來源：蔣怡IG）
蔣怡直言一對子女與自己更親密。（圖片來源：蔣怡IG）
蔣怡直言一對子女與自己更親密。（圖片來源：蔣怡IG）

 

蔣怡試著火辣泳裝老公游說著少啲

蔣怡（Coco）去年以高衩泳裝上陣拍廣告，她直言已同該品牌合作了三年，但卻是首次拍攝泳裝照，她說：「起初團隊都擔心我會唔會覺得太性感，但最後拍攝出嚟嘅效果都十分健康！」蔣怡提到曾在家中試著這件火辣泳裝，並搵老公翁狄森幫手影相，她笑言：「因為件泳衣太性感，所以我帶返屋企試著，仲諗緊打底定唔打底，結果老公不斷游說我『唔好著打底』、少布啲先靚』。」呢位老公認真大方！

雖然已育有一對仔女，但Coco身材依然Fit到漏。
雖然已育有一對仔女，但Coco身材依然Fit到漏。
在高衩泳裝的襯托下，Coco一對美腿更顯修長。
在高衩泳裝的襯托下，Coco一對美腿更顯修長。

43歲索媽蔣怡高衩泳衣拍廣告 老公操刀影相游說著少啲先靚

Coco透露兩歲細仔Skye日前首次上學，雖然只是上一個小時的課程，但他仍表現得勁興奮，更向Coco送上「肉嘴」。
Coco透露兩歲細仔Skye日前首次上學，雖然只是上一個小時的課程，但他仍表現得勁興奮，更向Coco送上「肉嘴」。
Coco日前響應本地旗袍設計師號召，拍攝穿著旗袍做運動的影片，而Coco除了著上貼身的旗袍外，更揸住一個平底鑊和一隻鑊鏟來打乒乓波，展示出另類的控球技巧。
Coco日前響應本地旗袍設計師號召，拍攝穿著旗袍做運動的影片，而Coco除了著上貼身的旗袍外，更揸住一個平底鑊和一隻鑊鏟來打乒乓波，展示出另類的控球技巧。

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