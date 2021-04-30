蔣怡戴百萬首飾宣傳烹飪書 婚後遠赴倫敦學廚第一名畢業
蔣怡（Coco）近日出席新書發佈會，宣傳新烹飪書《蔣怡Chef Coco想煮就煮》。43歲的蔣怡於2013年與珠寶設計師男友翁狄森結婚，現時育有一子一女，女兒一歲時蔣怡更隻身遠赴倫敦藍帶學校學廚。今次出席新書宣傳，蔣怡更佩戴由老公設計、價值過百萬元的綠翡翠首飾現身，充滿貴婦氣質。蔣怡更笑說老公經常送禮物給自己，百萬首飾濕濕碎，指老公曾言「送成間舖都得」！
撰文：東方新地｜圖片：東方新地、蔣怡 IG、依思媒體
蔣怡新書發佈會 戴老公設計百萬首飾現身
蔣怡（Coco）名模出身，現年43歲，2013年與珠寶設計師男友翁狄森結婚，二人婚後育有一子一女。近日，蔣怡出席新書《蔣怡Chef Coco想煮就煮》宣傳，身上佩戴由老公設計的首飾現身，據知身上珠寶價值過百萬元！蔣怡更表示老公在家地位低，但即使一對子女都與自己較親，老公依舊非常愛自己。蔣怡亦透露老公經常送禮物給自己，今次身上的百萬首飾只屬普通禮物，笑指「老公話成間舖送畀我都得」，婚後生活相當美滿。
蔣怡婚後生活美滿 曾遠赴倫孰藍帶學校學廚
蔣怡婚後一直有一件心事未了，就是報讀藍帶學校。蔣怡懷孕前已有此想法，直到誕下女兒後照顧家人起居飲食，專心相夫教子時，再次燃起了她的「藍帶夢」。在丈夫翁狄森的鼓勵下，決定在女兒一歲時圓夢，隻身遠赴倫敦藍帶學校九個月，最終考取第一名回來。現時女兒已經7歲，兒子亦滿2歲，婚後一家生活美滿，不時為一家下廚。
蔣怡試著火辣泳裝老公游說著少啲
蔣怡（Coco）去年以高衩泳裝上陣拍廣告，她直言已同該品牌合作了三年，但卻是首次拍攝泳裝照，她說：「起初團隊都擔心我會唔會覺得太性感，但最後拍攝出嚟嘅效果都十分健康！」蔣怡提到曾在家中試著這件火辣泳裝，並搵老公翁狄森幫手影相，她笑言：「因為件泳衣太性感，所以我帶返屋企試著，仲諗緊打底定唔打底，結果老公不斷游說我『唔好著打底』、少布啲先靚』。」呢位老公認真大方！