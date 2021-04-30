蔣怡戴百萬首飾宣傳烹飪書 婚後遠赴倫敦學廚第一名畢業

蔣怡（Coco）近日出席新書發佈會，宣傳新烹飪書《蔣怡Chef Coco想煮就煮》。43歲的蔣怡於2013年與珠寶設計師男友翁狄森結婚，現時育有一子一女，女兒一歲時蔣怡更隻身遠赴倫敦藍帶學校學廚。今次出席新書宣傳，蔣怡更佩戴由老公設計、價值過百萬元的綠翡翠首飾現身，充滿貴婦氣質。蔣怡更笑說老公經常送禮物給自己，百萬首飾濕濕碎，指老公曾言「送成間舖都得」！

撰文：東方新地｜圖片：東方新地、蔣怡 IG、依思媒體