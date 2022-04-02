袁嘉敏炮轟鍾培生父子「絕對人渣」 鍾培生發長文反擊 認曾經濟支持

現年37歲的前港姐袁嘉敏（Candy）近年淡出幕前發展KOL事業，頻頻在個人社交網站上分享自己歎世界的悠閒生活，睇見都寫意！不過在4月1日愚人節早上，袁嘉敏突然在限時動態公開鬧爆鍾培生兩父子是「絕對的人渣」，內容仲非常弔詭，引起網民無限聯想！一日後，鍾培生終於回應「人渣」指控，發長文指曾經濟援助袁小姐，但去年中已經沒有再聯絡，劃清界線。