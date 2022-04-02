袁嘉敏炮轟鍾培生父子「絕對人渣」 鍾培生發長文反擊 認曾經濟支持
袁嘉敏 準備飛巴黎
袁嘉敏在今日（4月2日）更新IG Story，表示即將離開香港，原來她準備飛往法國巴黎，享受鄉郊生活，預計2個月後才會回港。她表示：「我不想再多講已經發生的事情，這很複雜和悲傷。」而一直避談的鍾培生，今日亦在其社交網發出了一篇長文，文中只以「袁小姐」稱呼袁嘉敏，指自己只見過女方幾面，但女方一直處心積慮，索求更多的經濟援助。對此袁嘉敏只以短訊回覆傳媒，指鍾培生所講並非事實。
鍾培生所發全文如下：
「2021年初透過朋友介紹認識袁小姐，其後見面數次，聽了她的故事後為她提供經濟支持，其後認為性格不合，去年年中已經停止見面。其後袁小姐一直私信本人，而我亦多次禮貌地拒絕。直至去年年尾，袁小姐曾多次私下及公開地在社交媒體上騷擾本人及多位朋友，並且索求更多的經濟援助，本人對此採取冷處理對待，自此與袁小姐斷絕一切來往。」
「與我爸爸的生日合照是我今年3月17日發出， 袁小姐的story 是3月18日截圖，處心積慮直到4月1日才公開發出，引致當日網絡搜尋趨勢榜首。內容亦引導媒體和網民猜測她在我家已住了一年，當中提及什麼古怪要求，甚至無理到令人猜想多人運動， 由於產生太多誤會和媒體查詢，此次事件本人決定不再跟上次一樣冷處理，因此澄清她所引導的內容不盡不實。」
「我們家庭非常融洽，同時重申我跟袁小姐只見面數次，其後半年以上並沒有見面。自此不再對任何不實報導或猜測作出回應，同時對所有不實內容之公佈保留追究權利。多謝關注。」
網友排隊想講故事畀鍾培生聽
鍾培生的發文引起眾多網友熱討，紛紛表示「鍾生有冇時間聽吓我嘅故事，我都好需要經濟支持」、「睇嚟好多人都有故事想同鍾生傾訴」、「排隊等鍾生聽我故事，想問有冇籌拎？」等等。
37歲袁嘉敏炮轟鍾培生父子「絕對人渣」 網民熱烈分析有否「被包養」之嫌
早年袁嘉敏憑三級片《鴨王》一脫成名，不過她近年已經幾乎絕跡幕前，偶爾會出席公開活動亮吓相，主力經營KOL事業。曾有報道指她非常富貴，月租4萬半山豪宅，加上社交網盡是享受生活的相片，所以曾多次傳出被包養的傳聞，惟她一直冷處理。但突然在4月1日，袁嘉敏在IG限時動態分享了鍾培生與父母的合照，並以英文寫道：「I don’t think I have ever publicly talked bad about someone. But these two guys Derek and Terence Cheung are absolute jerks, horrendous.（我不認為我公開談論過某人的壞話，但鍾培生和鍾仁偉這兩個人是絕對的人渣，太可怕了！）」
袁嘉敏表示與鍾氏在一起一年非常失望
袁嘉敏續說，並指因為其它人的自私而感到失望，「意譯：（我總是試圖去看到人們善良的一面，努力成為願意傾聽、在需要時提供幫助的朋友。有時人們的自私、膚淺和扭曲，真的令人很失望。與鍾氏在一起的一年，真是一場噩夢。）」
袁嘉敏收大利是，被包三餐送酒
除了收大利是之外，袁嘉敏還表示過程中包早午晚餐兼有酒飲：「意譯：（謝謝你們所有的早餐、午餐和晚餐，還有酒。或許我前世欠了你們兩個。我不想再長談了。我太仁慈了。）」袁嘉敏此番炮轟，即時引來討論區連番討論，當中有不少網直指袁嘉敏被鍾氏父子包養一年，因金錢糾紛不歡而散！不過有心水清嘅網民就話今日係4月1日愚人節，提醒大家切勿跟車太貼中伏收場！
袁嘉敏拍片晒身材吸200萬點擊
近年淡出幕前的袁嘉敏曾於2020年公開表示沒有工作，該段時間都專注經營她的YouTube頻道，自己一手包辦拍片和剪片，當中有不少她之前出埠工作及旅行時著泳衣和睡衣等的性感鏡頭，她直言最多人睇的一條影片，是她出埠旅遊的影片，其中一條獨遊蘇梅的影片點擊率超過250萬，更因此吸引到意大利品牌邀請她設計首飾，不過她表示因為疫情關係令工廠停工，以致計劃要被迫延期。
袁嘉敏水著合集
重溫：血已噴！袁嘉敏深夜晒線
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