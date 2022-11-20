許廷鏗演唱會在即 吳若希主動提做演唱會嘉賓
吳若希許廷鏗罕有同場
晚宴尾段分別邀來吳若希及許廷鏗兩位重量級嘉賓壓軸出場，二人分別出場已迎來一遍歡呼聲。吳若希身為劇集主題曲女王，少不免送上一系列劇集主題曲主唱，她特意帶來成名作《越難越愛》及《陪著你走》。吳若希乘機邀產品贊助，台下笑聲不絕。最後，許廷鏗一口氣送上《青春頌》、《白紙》及《佛系人生》三首人氣歌曲，將晚宴氣氛推至最高點！許廷鏗表示個唱在即，練歌時都需要以秋梨潤喉蜜保養聲帶，更透露正積極備戰，希望到時能將狀態調整到最好，有120分表現給粉絲。
晚宴後，很久沒雙雙現身的吳若希及許廷鏗笑稱已很久沒見，差點忘了對方的模樣，希望有更多客戶能邀約他們，製造更多見面的機會。至於吳若希被問及會否擔任Alfred的演唱會嘉賓，吳若希鬼馬回應：「視乎佢幾有誠意喇！」
許廷鏗於上月宣佈創立個人唱片公司「自許紀錄」，是他上年宣佈與華納唱片約滿、主力牙醫工作後的一大發展。日前他受邀做Youtube channel 「FHProductionHK」嘉賓，講述自己離開TVB的原因引人熱話。
許廷鏗談TVB：啲觀眾唔知我做緊乜
現年34歲的許廷鏗在2017年與TVB約滿，後來加盟的香港華納唱片於2021年約滿，沉寂一段時間後，在上月初他宣布創立個人唱片公司「自許紀錄」。日前擔任「FHProductionHK」的單元「熊館」嘉賓時講述自己離開TVB的感受，許廷鏗透露和TVB滿約後加盟唱片公司是因為「喺電視台做歌手好奇怪」，同時表達了自己在電視台擔任歌手，令到他的歌風很混亂，他說：「TVB後期有時就係我自己想做，有時就係啲劇集嘅片尾曲，啲觀眾唔知我做緊乜。」表示了在電視台做歌手沒有一個方向、定位，導致自己甚至是觀眾不知自己的發展，從而坦白了自己離開TVB的主要原因。
TVB對歌手好刻薄？
後來談到出唱片的資金時，許廷鏗指：「我做緊大碟嗰啲錢，係因為劇集用剩啲錢先可以做碟。原來要喺一啲肥水流田之後濕腳嘅位，我先可以用嚟做自己想做嘅音樂，跟住我就覺得唔得啦，我真係想做音樂。」
自己開公司更敢言？
許廷鏗自己成立公司後，離開了以前的種種約束後似乎變得更加敢言。在FHProductionHK ig發佈的一段短片中，有一個網民的留言引起了許廷鏗親自回覆，該名網民問許廷鏗：「後庭鏗幾時出櫃。」充滿挑釁意味，一般歌手都會選擇不回覆，但許廷鏗卻高EQ回應該網民「關唔關你事」再加上一個笑到落淚的表情，可見他對於任何話題都不再被規矩限制了自己的感受了吧。