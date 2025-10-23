詹瑞文聯手「光頭仔之父」Lego 跨界藝術合作獲眾星支持 作品驚現880,000港元天價

香港戲劇傳奇人物詹瑞文（詹 Sir）首度進軍繪畫領域，即帶來震撼藝壇的重量級作品。他與著名藝術家、「光頭仔」原創作者梁賀（Lego）聯袂創作的大型混合媒介畫作《光頭仔與四眼詹的盛宴》，正式以 880,000 港元價格亮相，成為本年度《新藝潮十週年：ArtNext Fair 2025》展覽 中最炙手可熱的焦點。此作不僅是市場關注的商品，更是詹 Sir 踏入六十甲子， 對其三十餘年戲劇人生的一次深情回顧與藝術總結。在展覽期間，詹 Sir 更獲得多位圈中好友到場支持，包括黃浩然、葉子楣、陳欣健、李蕙敏、樂易玲、 Sa 爸等，場面熱鬧非凡。

