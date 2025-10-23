詹瑞文聯手「光頭仔之父」Lego 跨界藝術合作獲眾星支持 作品驚現880,000港元天價
廣告
香港戲劇傳奇人物詹瑞文（詹 Sir）首度進軍繪畫領域，即帶來震撼藝壇的重量級作品。他與著名藝術家、「光頭仔」原創作者梁賀（Lego）聯袂創作的大型混合媒介畫作《光頭仔與四眼詹的盛宴》，正式以 880,000 港元價格亮相，成為本年度《新藝潮十週年：ArtNext Fair 2025》展覽 中最炙手可熱的焦點。此作不僅是市場關注的商品，更是詹 Sir 踏入六十甲子， 對其三十餘年戲劇人生的一次深情回顧與藝術總結。在展覽期間，詹 Sir 更獲得多位圈中好友到場支持，包括黃浩然、葉子楣、陳欣健、李蕙敏、樂易玲、 Sa 爸等，場面熱鬧非凡。
$880,000 天價巨作 承載三十載集體回憶
這幅備受矚目的《光頭仔與四眼詹的盛宴》在創作上別具匠心。Lego 以其獨特 的油畫風格構築背景，而詹瑞文則將其三十多年演藝生涯中極具代表性的演出海報，以拼貼手法融入畫布。每一片斑駁的海報碎片，都是香港一個文化片段的烙印，共同編織成一幅充滿社會集體回憶與歷史印證的“視覺史詩”。畫作不 僅是兩個經典 IP（光頭仔與四眼詹）的對話，更是詹 Sir 與香港社會同呼同吸、 彼此見證的深情刻錄。
超越藝術：一幅六十甲子的人生小結
詹 Sir 表示，這幅作品是他六十甲子人生的一份藝術小結。他坦言：「這幅畫裡有我的全部。那些海報，不只是宣傳品，更是我與每一位觀眾共同渡過的夜 晚、共同發出的笑聲與嘆息。Lego 用他的畫筆將這種情感凝固，讓《光頭仔與 四眼詹的盛宴》超越了單純的畫作，成為我藝術生命乃至香港一個時代情感的 濃縮體。」此舉旨在透過畫布，邀請觀眾一同漫步時光長廊，重溫那些以喜劇 共築的歲月。
雙重跨界對話 從人生總結到心靈療癒
除了與 Lego 的聯乘巨作，詹 Sir 此次應青年女畫家/策展人李皓霖 Jessica (Jlee360)邀請參與是次畫展，同時亦與 Jessica 共同創作了《快樂的流動》。作品以「哈嘿呵」為心靈療癒主題，融合了詹 Sir 的喜劇能量與 Jessica 清新活潑 的筆觸。一深沉一輕快，兩幅作品共同構成了詹 Sir「破格視界遊樂場」的展 覽主題，完整呈現其藝術生命的廣度與深度。
關鍵詞詹瑞文
圖片來源：大會提供