請吃燒烤的姐姐｜港普F4拍真人騷 真閨密首度合作大爆對方秘密

四位凍齡女神陳法蓉（Monica）、洪欣、朱茵、蔡少芬（Ada）近年先後進軍內地市場時，都曾因港式口音的普通話（港普）而鬧出不少笑話，去年四人宣布正式組成女團「港普 F4 」，雖然四姊妹感情深厚，但原來工作上卻是首次正式合體，Ada更「大口氣」話：「佢哋三個今次好開心可以同我合作，係對佢哋最大嘅福氣！」近日更落實「港普F4」將拍真人騷《請吃燒烤的姐姐》，實現四人一起開燒烤店的夢想。

撰文：東方新地｜圖片：蔡少芬微博、凱藝國際微博、東方新地