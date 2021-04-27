請吃燒烤的姐姐｜港普F4拍真人騷 真閨密首度合作大爆對方秘密
四位凍齡女神陳法蓉（Monica）、洪欣、朱茵、蔡少芬（Ada）近年先後進軍內地市場時，都曾因港式口音的普通話（港普）而鬧出不少笑話，去年四人宣布正式組成女團「港普 F4 」，雖然四姊妹感情深厚，但原來工作上卻是首次正式合體，Ada更「大口氣」話：「佢哋三個今次好開心可以同我合作，係對佢哋最大嘅福氣！」近日更落實「港普F4」將拍真人騷《請吃燒烤的姐姐》，實現四人一起開燒烤店的夢想。
撰文：東方新地｜圖片：蔡少芬微博、凱藝國際微博、東方新地
「港普F4」首拍真人騷《請吃燒烤的姐姐》
陳法蓉、洪欣、朱茵、蔡少芬近年先後進軍內地市場，去年四人宣佈組成「港普F4」，近日更落實四人組合將進軍內地真人騷《請吃燒烤的姐姐》。蔡少芬（Ada）曾經表示四人有一個夢想，就是合夥做生意，拍此節目將實現四人夢想！
蔡少芬：四姊妹之間從未有心病只想對方好
去年受訪時，洪欣透露她和陳法蓉、朱茵及蔡少芬相識多年，雖然各自合作過，亦一齊登過台，但正式四個人一齊工作卻是首次，Ada直言四姊妹之間從未有心病，她說：「我哋四個有樣嘢好，就係都想大家過得好，例如呢個廣告我接唔到，可以Pass到畀對方都會好開心，唔會覺得你搶咗我工作、唔會有心病！」