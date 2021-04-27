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請吃燒烤的姐姐｜港普F4拍真人騷 真閨密首度合作大爆對方秘密

東方新地

四位凍齡女神陳法蓉（Monica）、洪欣、朱茵、蔡少芬（Ada）近年先後進軍內地市場時，都曾因港式口音的普通話（港普）而鬧出不少笑話，去年四人宣布正式組成女團「港普 F4 」，雖然四姊妹感情深厚，但原來工作上卻是首次正式合體，Ada更「大口氣」話：「佢哋三個今次好開心可以同我合作，係對佢哋最大嘅福氣！」近日更落實「港普F4」將拍真人騷《請吃燒烤的姐姐》，實現四人一起開燒烤店的夢想。

撰文：東方新地｜圖片：蔡少芬微博、凱藝國際微博、東方新地

「港普F4」首拍真人騷《請吃燒烤的姐姐》

陳法蓉、洪欣、朱茵、蔡少芬近年先後進軍內地市場，去年四人宣佈組成「港普F4」，近日更落實四人組合將進軍內地真人騷《請吃燒烤的姐姐》。蔡少芬（Ada）曾經表示四人有一個夢想，就是合夥做生意，拍此節目將實現四人夢想！

港普F4將拍真人騷。（圖片來源：凱藝國際微博）
港普F4將拍真人騷。（圖片來源：凱藝國際微博）
蔡少芬日前出席節目記者會。（圖片來源：蔡少芬微博）
蔡少芬日前出席節目記者會。（圖片來源：蔡少芬微博）
蔡少芬指自己普通話非常正宗。（圖片來源：蔡少芬微博）
蔡少芬指自己普通話非常正宗。（圖片來源：蔡少芬微博）
蔡少芬預告節目中，四人會吵大鑊。（圖片來源：蔡少芬微博）
蔡少芬預告節目中，四人會吵大鑊。（圖片來源：蔡少芬微博）
港普F4終於夢想成真！（圖片來源：蔡少芬微博）
港普F4終於夢想成真！（圖片來源：蔡少芬微博）

 

蔡少芬：四姊妹之間從未有心病只想對方好

去年受訪時，洪欣透露她和陳法蓉、朱茵及蔡少芬相識多年，雖然各自合作過，亦一齊登過台，但正式四個人一齊工作卻是首次，Ada直言四姊妹之間從未有心病，她說：「我哋四個有樣嘢好，就係都想大家過得好，例如呢個廣告我接唔到，可以Pass到畀對方都會好開心，唔會覺得你搶咗我工作、唔會有心病！」

洪欣透露她和陳法蓉、朱茵及蔡少芬相識多年，雖然各自合作過，亦一齊登過台，但正式四個人一齊工作卻是首次。
洪欣透露她和陳法蓉、朱茵及蔡少芬相識多年，雖然各自合作過，亦一齊登過台，但正式四個人一齊工作卻是首次。
46歲蔡少芬與張晉結婚12年，去年終於追仔成功，為張晉誕下第三胎囝囝。
47歲蔡少芬與張晉結婚13年，前年終於追仔成功，為張晉誕下第三胎囝囝。
洪欣大爆 Ada 平日私底下經常稱呼大家「 死八婆 」：「 呢個係佢口頭禪，佢叫個個都係『 死八婆 』，我哋冇名㗎，有時都唔知佢叫緊邊個！」
洪欣大爆 Ada 平日私底下經常稱呼大家「 死八婆 」：「 呢個係佢口頭禪，佢叫個個都係『 死八婆 』，我哋冇名㗎，有時都唔知佢叫緊邊個！」
現年49歲的洪欣出道已有三十年，育有一仔一女，但仍是不少粉絲心目中不老的性感女神，經常獲網民大讚她充滿女人味。
現年49歲的洪欣出道已有三十年，育有一仔一女，但仍是不少粉絲心目中不老的性感女神，經常獲網民大讚她充滿女人味。
洪欣自09年嫁內地演員張丹峰，並在2014年為他誕下一女後，就少有現身幕前，直至去年才開始復出拍攝內地電影《功夫拉麵》。
洪欣自09年嫁內地演員張丹峰，並在2014年為他誕下一女後，就少有現身幕前，直至前年才開始復出拍攝內地電影《功夫拉麵》。
朱茵笑指不介意被封「 港普 F4 」：「 其實都幾好，因為一講『 港普 』就會記得我哋四個人，好似 Ada（蔡少芬）去拍戲同做綜藝節目時，大家一聽到佢啲『 港普 』，就會諗起我哋其他三個。」
朱茵笑指不介意被封「 港普 F4 」：「 其實都幾好，因為一講『 港普 』就會記得我哋四個人，好似 Ada（蔡少芬）去拍戲同做綜藝節目時，大家一聽到佢啲『 港普 』，就會諗起我哋其他三個。」
48歲朱茵已結婚生女多年，樣貌身材都未見走樣。
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53歲陳法蓉指她們四姊妹之間，不會因對方的說話而介懷：「 因為熟先唔會嬲， 我仲 記得嗰陣我留長頭髮，Ada 話我個妝好似男扮女，佢老公張晉都好緊張咁話『 你唔好咁講啦，Monica 會嬲㗎！』但我覺得第二個講就可能嬲，但 Ada 講我只會覺得幾好笑。」
54歲陳法蓉指她們四姊妹之間，不會因對方的說話而介懷：「 因為熟先唔會嬲， 我仲 記得嗰陣我留長頭髮，Ada 話我個妝好似男扮女，佢老公張晉都好緊張咁話『 你唔好咁講啦，Monica 會嬲㗎！』但我覺得第二個講就可能嬲，但 Ada 講我只會覺得幾好笑。」

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