邀港姐冠軍謝嘉怡上節目𢱑廣告 肥媽：我好cheap㗎咋
文：東方新地 丨圖：IG、影片截圖
肥媽教睇無綫節目學演技及廣東話
25歲的謝嘉怡在蘇格蘭是手術室護士，奪得《香港小姐2020 》後明言想入行拍劇，當前急務是練好廣東話，而肥媽立即傳授秘笈：「我哋無綫有好多節目，你由朝開始睇睇到夜晚，乜類型節目都睇，劇集呀、綜藝節目呀，睇得多自然識做，演技同廣東話就係咁練番嚟﹗」Lisa受教認同：「喺蘇格蘭就算同屋企人都講英文，返嚟呢段時間多咗講，就有啲進步﹗」
肥媽指謝父Peter唔似54歲
節目中謝嘉怡親揭同肥媽的關係，原來肥媽兒子是謝父Peter的好友，肥媽重提當年時一度眼濕濕：「多謝Peter，嗰時我個仔係英國發生意外，多謝你日日煮嘢畀佢食照顧佢，嗰年係1994年，嗰時我個仔十幾歲，依家都四十幾！」道出兩家的淵源，肥媽又在節目中透露謝父Peter本身是廚師，笑稱呢集應該由謝父教煮餸，又問外貌年輕的謝父究竟今年貴庚？謝父Peter答：「我今年54歲，（點解咁後生，啲人話你係Lisa個拖友？）生活簡單啲。」
肥媽賜謝嘉怡「排骨妹」封號
肥媽在節目為最愛食排骨的謝嘉怡煮糖醋排骨，之後坐低邊食邊傾，肥媽爆Lisa剛才在canteen指定食排骨飯，然後笑稱契仔6號（陸浩明）叫「鹹濕仔」，8號謝嘉怡叫「排骨妹」相當巧合，更明言跟Lisa有眼緣又投契，有意上契，跟契仔三人合作，被網民笑指母女合作，肥媽即打蛇隨棍上：「各大廣告商可以考慮我哋呀真係，係佢貴啲啫，我好cheap㗎咋，柴、米、油、鹽、醬、醋 茶、電器、凍肉、化妝品、護膚品、香水，乜都得㗎，呀，仲有《食平D》監製下一輯可以加埋Lisa一齊三個主持吖。」相當進取！
謝嘉怡當選後首個上的節目，便是肥媽的烹飪直播節目。肥媽指原本在家主持直播節目，但基於老公剛剛出院，怕嘉賓、製作單位等多人到家，會影響休養中的老公，所以改在錄影廠做直播，節目近尾聲，肥媽又話平時直播定必超時，呢日因掛念家中老公，直播一小時結束。