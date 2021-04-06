邀港姐冠軍謝嘉怡上節目𢱑廣告 肥媽：我好cheap㗎咋

《香港小姐2020》出爐雙料冠軍謝嘉怡Lisa的參選提名人是肥媽Maria Cordero，早前謝嘉怡孖父親上肥媽的直播節目，肥媽親自傳授入行成功秘笈，又大讚謝嘉怡有觀眾緣有意上契，更乘機喺鏡頭前對各廣告商𢱑「母女檔」拍廣告，仲話下輯《食平D》預埋世姪女！

文：東方新地 丨圖：IG、影片截圖