謝安琪留家抗疫母女整蛋糕 白色巨型廚房成焦點 公開大埔獨立屋大量打卡位

近來疫情嚴峻 ，謝安琪與快將放暑假的小朋友都留家抗疫，近日謝安琪與細女張靖合力製作蛋糕賀朋友生日，難得母女同框，但最後卻失敗收場，網民焦點更落在由裝修至廚具都以白色為主的巨型廳房，網民指靚到以為在咖啡店取景，謝安琪和張繼聰細心打造的大埔獨立屋，有大量打卡位，一次過大公開﹗