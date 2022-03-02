謝安琪留家抗疫母女整蛋糕 白色巨型廚房成焦點 公開大埔獨立屋大量打卡位

近來疫情嚴峻 ，謝安琪與快將放暑假的小朋友都留家抗疫，近日謝安琪與細女張靖合力製作蛋糕賀朋友生日，難得母女同框，但最後卻失敗收場，網民焦點更落在由裝修至廚具都以白色為主的巨型廳房，網民指靚到以為在咖啡店取景，謝安琪和張繼聰細心打造的大埔獨立屋，有大量打卡位，一次過大公開﹗
謝安琪出煮食片 老公張繼聰操刀
謝安琪與今年5歲的女兒張靖合力整蛋糕， 成功焗製成蛋糕，但打忌廉卻失敗，最後只能望住蛋糕下塌不能成型，謝安琪一度沮喪同負責拍片的張繼聰話：「爸爸，不如算啦﹗」謝安琪更自嘲這個蛋糕獨一無二，而且藝術成分高，相當搞笑﹗謝安琪表示會再接再厲「我會研究好啲，唔好再好似山泥傾瀉咁樣，下次我一定會成功」。謝安琪又透露中途已放棄拍片，但張繼聰卻繼續拍兼把這個失敗之作剪輯出來﹗
難得謝安琪母女一同拍片，不過網民焦點落在謝安琪的白色廚房，謝安琪向來喜愛米白色，經常將自己及一對仔女都穿上米白色，投資的時裝品牌都是以米白色為主，謝安琪對米白色的熱愛程度，由衣著去到全家的裝修及布置﹗巨型廚房內有一張超長料理枱，後面放滿不同廚具，全都是白色，在最旁邊更有白色小型梳化及椅子，網民指以為謝安琪母女身處在咖啡店﹗
謝安琪挑戰蛋糕失敗，負責拍片張繼聰跟母女三人合力把蛋糕吃掉，三人在露天邊晒太陽邊食蛋糕，好寫意，難怪網民笑指她們去了咖啡店﹗從謝安琪和張繼聰分享的生活照中，令其4千呎獨立屋曝光，經女主人謝安琪的悉心打造，都是以米白色為主調，屋企每一角落都成為打卡點﹗
村屋搬豪宅夠勵志 四千呎獨立屋內籠曝光
又唔係出身巨富含住金鎖匙出世，唔少藝人都曾經捱過窮過默默無聞從低爬起，正如模範夫妻張繼聰同謝安琪（Kay）兩公婆當年奉子成婚，當中辛酸真係有苦自己知。
曾貪平住村屋
當年陀住第一胎嘅謝安琪（Kay）都試過貪平住村屋，而張繼聰亦試過被譏知名度及搵錢能力不如老婆，不過隨著謝安琪喺樂壇逐步攀上最受歡迎女歌手位置，張繼聰能唱能演慢慢成為多棲藝人大受廣告商歡迎，兩公婆身價暴升，終於喺逆市低價以1,200萬由大埔村屋搬入比華利山獨立洋房居住，呢個往上爬嘅愛情故事，唔止浪漫仲好勵志！
私人泳池放心影水著
最愛在睡房落地玻璃窗打卡
四千呎獨立屋豪宅曝光
遇著疫情，娛樂圈工作大不如前，兩公婆如同大多星爸星媽一樣，難得可以放下工作重拾家庭樂和親子時光，個人社交帳戶不停分享夫妻點滴同子女溫馨玩樂外，4,000呎超級豪宅內籠亦都逐格曝光。
留家抗疫無難度
一家四口入住四千呎豪宅大過頭用唔晒？事實證明防疫期間人人stay home，當自己屋企可以有私家泳池畀仔女放電、浴缸大到夠張繼聰同張瞻玩父子同浴、客廳巨到可以打機Jam歌仲夠三歲囡囡張靖玩超跑通屋走時，就知道咩叫做貧窮限制咗想像力！
閒時可以坐在陽台上享受美好風景，室內亦放上一對舒適竹椅曬日光歎杯茶，咁至係生活。