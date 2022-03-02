謝安琪

謝安琪留家抗疫母女整蛋糕 白色巨型廚房成焦點 公開大埔獨立屋大量打卡位

娛聞
東方新地

近來疫情嚴峻 ，謝安琪與快將放暑假的小朋友都留家抗疫，近日謝安琪與細女張靖合力製作蛋糕賀朋友生日，難得母女同框，但最後卻失敗收場，網民焦點更落在由裝修至廚具都以白色為主的巨型廳房，網民指靚到以為在咖啡店取景，謝安琪和張繼聰細心打造的大埔獨立屋，有大量打卡位，一次過大公開﹗

謝安琪出煮食片 老公張繼聰操刀

謝安琪與今年5歲的女兒張靖合力整蛋糕， 成功焗製成蛋糕，但打忌廉卻失敗，最後只能望住蛋糕下塌不能成型，謝安琪一度沮喪同負責拍片的張繼聰話：「爸爸，不如算啦﹗」謝安琪更自嘲這個蛋糕獨一無二，而且藝術成分高，相當搞笑﹗謝安琪表示會再接再厲「我會研究好啲，唔好再好似山泥傾瀉咁樣，下次我一定會成功」。謝安琪又透露中途已放棄拍片，但張繼聰卻繼續拍兼把這個失敗之作剪輯出來﹗

謝安琪 謝安琪指對自己的廚藝及人生向來充滿信心，但最後...
謝安琪指對自己的廚藝及人生向來充滿信心，但最後…（圖片來源：IG＠kaytse）

難得謝安琪母女一同拍片，不過網民焦點落在謝安琪的白色廚房，謝安琪向來喜愛米白色，經常將自己及一對仔女都穿上米白色，投資的時裝品牌都是以米白色為主，謝安琪對米白色的熱愛程度，由衣著去到全家的裝修及布置﹗巨型廚房內有一張超長料理枱，後面放滿不同廚具，全都是白色，在最旁邊更有白色小型梳化及椅子，網民指以為謝安琪母女身處在咖啡店﹗

謝安琪 謝安琪身後廚櫃、廳具、家用小電器統統都是白色﹗
謝安琪身後廚櫃、廳具、家用小電器統統都是白色﹗（圖片來源：IG＠kaytse）
謝安琪 連雪櫃都係米白色﹗在另一邊看到巨型廚房內還有小偏廳，有白色椅及枱﹗
連雪櫃都係米白色﹗在另一邊看到巨型廚房內還有小偏廳，有白色椅及枱﹗（圖片來源：IG＠kaytse）
謝安琪 謝安琪努力「扶正」個蛋糕﹗
謝安琪努力「扶正」個蛋糕﹗（圖片來源：IG＠kaytse）
謝安琪 囡囡張靖望住崩塌的蛋糕﹗
囡囡張靖望住崩塌的蛋糕﹗（圖片來源：IG＠kaytse）

謝安琪挑戰蛋糕失敗，負責拍片張繼聰跟母女三人合力把蛋糕吃掉，三人在露天邊晒太陽邊食蛋糕，好寫意，難怪網民笑指她們去了咖啡店﹗從謝安琪和張繼聰分享的生活照中，令其4千呎獨立屋曝光，經女主人謝安琪的悉心打造，都是以米白色為主調，屋企每一角落都成為打卡點﹗

謝安琪 謝安琪整蛋糕失敗了，但老公張繼聰都照單全收﹗
謝安琪整蛋糕失敗了，但老公張繼聰都照單全收﹗（圖片來源：IG＠louischeung2013）
謝安琪 三人在露天空間食蛋糕，環境舒服又寫意﹗
三人在露天空間食蛋糕，環境舒服又寫意﹗（圖片來源：IG＠louischeung2013）
謝安琪 張繼聰之前都有分享這個寫意空間﹗
張繼聰之前都有分享這個寫意空間﹗（圖片來源：IG＠louischeung2013）
謝安琪 謝安琪居所附近環境佳，她單拖出外跑步，卻被網民質疑其口罩過鬆沒有抵擋病毒能力﹗謝安琪即親自回覆：「對唔住今朝早突然貪靚，想戴一個粉紅色口罩襯衫去跑步，點知唔知係咪我塊面太細，或者粉紅色口罩太大，令大家擔心夠唔夠安全，貪靚但係滑稽咗真係唔好意思，其實裡邊仲戴咗一個貼面嘅，請大家放心，多謝大家提點同埋關心」
謝安琪居所附近環境佳，她單拖出外跑步，卻被網民質疑其口罩過鬆沒有抵擋病毒能力﹗謝安琪即親自回覆：「對唔住今朝早突然貪靚，想戴一個粉紅色口罩襯衫去跑步，點知唔知係咪我塊面太細，或者粉紅色口罩太大，令大家擔心夠唔夠安全，貪靚但係滑稽咗真係唔好意思，其實裡邊仲戴咗一個貼面嘅，請大家放心，多謝大家提點同埋關心」（圖片來源：IG＠kaytse）

村屋搬豪宅夠勵志 四千呎獨立屋內籠曝光

又唔係出身巨富含住金鎖匙出世，唔少藝人都曾經捱過窮過默默無聞從低爬起，正如模範夫妻張繼聰同謝安琪（Kay）兩公婆當年奉子成婚，當中辛酸真係有苦自己知。

謝安琪、張繼聰村屋搬豪宅夠勵志 四千呎獨立屋內籠曝光
當年謝安琪憑住一曲〈囍帖街〉爆紅，張繼聰仲係三線創作歌手，兩公婆一度被指女尊男卑，大肚謝安琪被指慘到捱窮要住村屋！如今張繼聰已獨當一面歌影視三棲，一家四口家住獨立屋，生活水平十級跳。

曾貪平住村屋

當年陀住第一胎嘅謝安琪（Kay）都試過貪平住村屋，而張繼聰亦試過被譏知名度及搵錢能力不如老婆，不過隨著謝安琪喺樂壇逐步攀上最受歡迎女歌手位置，張繼聰能唱能演慢慢成為多棲藝人大受廣告商歡迎，兩公婆身價暴升，終於喺逆市低價以1,200萬由大埔村屋搬入比華利山獨立洋房居住，呢個往上爬嘅愛情故事，唔止浪漫仲好勵志！

謝安琪、張繼聰村屋搬豪宅夠勵志 四千呎獨立屋內籠曝光
兩公婆08年以逆市價1,200萬低價購入4,000呎比華利山明星熱愛豪宅，裝修豪華配套齊全，謝安琪同一對仔女喺屋企樓下散個步，盡顯高私隱低密度富貴日常。

私人泳池放心影水著

謝安琪、張繼聰村屋搬豪宅夠勵志 四千呎獨立屋內籠曝光
百無聊賴，搵老公操刀喺泳池影番輯靚相，正！
謝安琪 由老公操刀，最放心﹗
由老公操刀，最放心﹗（圖片來源：IG＠kaytse）
謝安琪 素顏無有怕﹗
素顏無有怕﹗（圖片來源：IG＠kaytse）
謝安琪、張繼聰村屋搬豪宅夠勵志 四千呎獨立屋內籠曝光
普通人家小孩無奈對住四面牆，但張瞻同張靖就有得喺自己泳池玩水食薯片。

最愛在睡房落地玻璃窗打卡

謝安琪、張繼聰村屋搬豪宅夠勵志 四千呎獨立屋內籠曝光
之前謝安琪推出歌曲〈我在陽台上看你〉時，都有po番張窗前靚相宣傳，不過就被囡囡亂入，重點當然係落地玻璃巨房外嘅風景，有山有海景致怡人。
謝安琪 之前謝安琪留家抗疫，成為老公張繼聰的模特兒，睡房的落地玻璃窗成了兩公婆打卡點，採用現場光線，就算素顏都一樣咁靚﹗
之前謝安琪留家抗疫，成為老公張繼聰的模特兒，睡房的落地玻璃窗成了兩公婆打卡點，採用現場光線，就算素顏都一樣咁靚﹗（圖片來源：IG＠kaytse）
謝安琪 再來一個遠景，同時見到外面的一流景致﹗
再來一個遠景，同時見到外面的一流景致﹗（圖片來源：IG＠kaytse）

四千呎獨立屋豪宅曝光

遇著疫情，娛樂圈工作大不如前，兩公婆如同大多星爸星媽一樣，難得可以放下工作重拾家庭樂和親子時光，個人社交帳戶不停分享夫妻點滴同子女溫馨玩樂外，4,000呎超級豪宅內籠亦都逐格曝光。

謝安琪 屋的戶外空間，被謝安琪打造成小花園，囡囡幫忙淋花﹗
屋的戶外空間，被謝安琪打造成小花園，囡囡幫忙淋花﹗（圖片來源：IG＠kaytse）
謝安琪 謝安琪悉心打造成的自家小花園，充滿生氣﹗
謝安琪悉心打造成的自家小花園，充滿生氣﹗（圖片來源：IG＠kaytse）

留家抗疫無難度

一家四口入住四千呎豪宅大過頭用唔晒？事實證明防疫期間人人stay home，當自己屋企可以有私家泳池畀仔女放電、浴缸大到夠張繼聰同張瞻玩父子同浴、客廳巨到可以打機Jam歌仲夠三歲囡囡張靖玩超跑通屋走時，就知道咩叫做貧窮限制咗想像力！謝安琪、張繼聰村屋搬豪宅夠勵志 四千呎獨立屋內籠曝光

閒時可以坐在陽台上享受美好風景，室內亦放上一對舒適竹椅曬日光歎杯茶，咁至係生活。

謝安琪 人狗都有大量活動空間，大廳呢個位亦成為張氏夫婦最愛的打卡點﹗
人狗都有大量活動空間，大廳呢個位亦成為張氏夫婦最愛的打卡點﹗（圖片來源：IG＠kaytse）
謝安琪、張繼聰村屋搬豪宅夠勵志 四千呎獨立屋內籠曝光
地下一層的飯廳連住客廳，以保護欄劃出張靖專屬玩樂區外，還擺放了一枱可以坐夠十個人嘅巨大餐枱。
謝安琪、張繼聰村屋搬豪宅夠勵志 四千呎獨立屋內籠曝光
張瞻和張靖一手一個被爸爸抱住的親子時光，亦可見萬千寵愛集一身嘅三歲張靖有多架專屬玩具超跑停泊喺廳中。
謝安琪、張繼聰村屋搬豪宅夠勵志 四千呎獨立屋內籠曝光
張繼聰曾為套戲一時要谷肥一時又要瘦身，好彩屋企地方大隨時可以健身操肌，仲可以就手攞囡囡做健身器材。
謝安琪、張繼聰村屋搬豪宅夠勵志 四千呎獨立屋內籠曝光
客廳四正又巨大，電視冇番一百幾十吋邊夠睇？
謝安琪、張繼聰村屋搬豪宅夠勵志 四千呎獨立屋內籠曝光
當張靖係前世情人捧在掌心，張繼聰亦沒有忽略囝囝張瞻成長，自爆張瞻愛音樂創意多，呢個抗疫假期就攞起結他陪住囝囝jam歌。
張繼聰、謝安琪村屋搬豪宅夠勵志 四千呎獨立屋內籠曝光
17年三月二女張靖出世，Kay急不及待預先為囡囡準備好大過人哋主人房嘅海景粉紅育嬰室。
謝安琪、張繼聰村屋搬豪宅夠勵志 四千呎獨立屋內籠曝光
而作為全家人嘅掌上明珠，張靖第一句說話、第一次行路都被放上網分享，片段中亦可見張家氣派裝修，而囡囡身後的樓梯成為了她的指定打卡點。
謝安琪 呢條樓梯已成為囡囡近來的打卡點﹗
呢條樓梯已成為囡囡近來的打卡點﹗（圖片來源：IG＠kaytse）

撰文：東方新地圖片來源：IG＠kaytse、IG＠louischeung2013、東方新地、

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