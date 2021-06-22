譚俊彥又再自肥！濕身赤膊攬譚凱琪出浴 「拜登式」摟抱獻出多個第一次

譚俊彥最近拍攝《十八年後的終極告白2.0》，與劇中老婆譚凱琪又有性感肉搏，仲玩到入浴室！2016年加入無綫的譚俊彥，唔單止次次拍劇做男一，而且豔福不淺，被觀眾指係「自肥男一」，每次角色都似係忠忠直直，去到劇情中後段，例必有激情床戲上演！立即重溫《失憶24小時》驚恐症下誤食湯洛雯、《十八年後》第一輯連食兩女⋯⋯

撰文：東方新地｜圖片：TVB 娛樂新聞台