譚俊彥又再自肥！濕身赤膊攬譚凱琪出浴 「拜登式」摟抱獻出多個第一次
撰文：東方新地｜圖片：TVB 娛樂新聞台
譚俊彥自肥企画之《十八年後的終極告白2.0》
作為邵氏武打巨星狄龍親生仔，譚俊彥36歲才簽約TVB，「星二代」拍劇規格與別不同，就算與主線劇情關聯性不大，都總會有性感肉搏場面。上月譚凱琪與譚俊彥為《十八年後的終極告白2.0》拍攝共浴戲，譚凱琪表示早已向老公備案，又為劇集「獻出多個第一次」，初為人母拍戲依然去到盡，自言獲益良多 ：
已為人母嘅譚凱琪在《十八年後的終極告白2.0》飾演譚的妻子，但片中龔嘉欣又會跟譚俊彥有感情戲，據了解兩女還會為譚俊彥大打出手！為咗呢場濕身出浴戲，Zoie一早就到場準備試啱水溫，譚俊彥表示，這場戲原來係一場「夫妻和好戲」！
重溫：譚俊彥自肥企画之《失憶24小時》
《失憶24小時》第19集劇情：譚俊彥與湯洛雯買到訪朋友的空置單位，遇雷聲風雨，曾經受綁架引至失憶的譚俊彥「驚恐症」發作，心理醫生湯洛雯為安慰譚俊彥，赤膊將他緊抱入懷，二人情到濃時衫都唔著 ……
湯洛雯今次喺《失憶24小時》飾演心理醫生，幫助譚俊彥喺劇入面重組失憶24小時入面嘅記憶！莫非會成為懸疑劇情嘅破案關鍵？而且湯洛雯透露今次有激烈愛情動作場面
譚俊彥自肥企画之《十八年後的終極告白》一劇食兩女
在《十八年後的終極告白》初段劇情，譚俊彥先和趙希洛有家居床戲，及至後段情陷黃智雯，二人又有激情肉搏，當時劇中「前女友」趙希洛，亦都有睇到呢一幕戲，事後接受訪問事都大嘆自愧不如，對兩人的忘形演出表示「O晒嘴」：
《十八年後的終極告白》結局篇劇情唔止關於殺人，仲有一場情慾戲！第18集劇情講到 Sam 譚俊彥為做假數搵快錢而忐忑，返屋企見到為爸爸而發嬲的黃智雯，兩個心煩嘅人都好想離開香港呢個煩惱地，劇情發展急轉彎，二人就扭作一團，連背心剝光上演一幕激情戲⋯⋯
趙希洛譚俊彥情慾戲有前科 慘被男方嘲笑
其實趙希洛同譚俊彥在《十八年後的終極告白》拍攝情慾戲時，都試過被服裝姐姐取笑！究竟係啲咩事被人笑？話說二人在劇集初期飾演情侶，兩人亦有一場戲需要連番激吻！
趙希洛指由於場戲講佢圍住一條浴巾同譚俊彥又攬又錫又抱，直言當中動作會好大，但慎防走光，所以佢親自要求服裝提供兩條浴巾遮蔽身體，以防走光！