十八年後的終極告白2.0

譚俊彥又再自肥！濕身赤膊攬譚凱琪出浴 「拜登式」摟抱獻出多個第一次

東方新地 - 娛聞

譚俊彥最近拍攝《十八年後的終極告白2.0》，與劇中老婆譚凱琪又有性感肉搏，仲玩到入浴室！2016年加入無綫的譚俊彥，唔單止次次拍劇做男一，而且豔福不淺，被觀眾指係「自肥男一」，每次角色都似係忠忠直直，去到劇情中後段，例必有激情床戲上演！立即重溫《失憶24小時》驚恐症下誤食湯洛雯、《十八年後》第一輯連食兩女⋯⋯

撰文：東方新地｜圖片：TVB 娛樂新聞台

譚俊彥自肥企画之《十八年後的終極告白2.0》

作為邵氏武打巨星狄龍親生仔，譚俊彥36歲才簽約TVB，「星二代」拍劇規格與別不同，就算與主線劇情關聯性不大，都總會有性感肉搏場面。上月譚凱琪與譚俊彥為《十八年後的終極告白2.0》拍攝共浴戲，譚凱琪表示早已向老公備案，又為劇集「獻出多個第一次」，初為人母拍戲依然去到盡，自言獲益良多 ：

場戲半夜3點幾先拍，兩位主角要力抗睡魔，打醒12分精神避免NG，Zoie仲話今次呢套劇仲有唔少第一次獻出添。（圖片來源：TVB.com）
場戲半夜3點幾先拍，兩位主角要力抗睡魔，打醒12分精神避免NG，Zoie仲話今次呢套劇仲有唔少第一次獻出添。（圖片來源：TVB.com）
兩位主角為咗今次拍攝，一早同另一半申請晒「Permit」，譚俊彥強調，係因為舊拍檔Zoie加導演給他信心，先敢拍呢場戲！（圖片來源：tvb.com）
兩位主角為咗今次拍攝，一早同另一半申請晒「Permit」，譚俊彥強調，係因為舊拍檔Zoie加導演給他信心，先敢拍呢場戲！（圖片來源：tvb.com）

已為人母嘅譚凱琪在《十八年後的終極告白2.0》飾演譚的妻子，但片中龔嘉欣又會跟譚俊彥有感情戲，據了解兩女還會為譚俊彥大打出手！為咗呢場濕身出浴戲，Zoie一早就到場準備試啱水溫，譚俊彥表示，這場戲原來係一場「夫妻和好戲」！

呢對夫妻嗌完交，在浴室和好，原來要咁⋯⋯（圖片來源：tvb.com）
呢對夫妻嗌完交，在浴室和好，原來要咁⋯⋯（圖片來源：tvb.com）
配合身高差，譚俊彥從後進入譚凱琪的浴室，更以「拜登式」動作親吻女方後腦。（圖片來源：tvb.com）
配合身高差，譚俊彥從後進入譚凱琪的浴室，更以「拜登式」動作親吻女方後腦。（圖片來源：tvb.com）
已為人母嘅譚凱琪，依然十分搏命。（圖片來源：tvb.com）
已為人母嘅譚凱琪，依然十分搏命。（圖片來源：tvb.com）
譚俊彥劇透，除了譚凱琪，與另一女主角龔嘉欣在《十八年後的終極告白2.0》亦有親熱戲份，今次特地留鬚，女方表示「拮到」好痛。 （圖片來源：tvb.com）
譚俊彥劇透，除了譚凱琪，與另一女主角龔嘉欣在《十八年後的終極告白2.0》亦有親熱戲份，今次特地留鬚，女方表示「拮到」好痛。 （圖片來源：tvb.com）

重溫：譚俊彥自肥企画之《失憶24小時》

《失憶24小時》第19集劇情：譚俊彥與湯洛雯買到訪朋友的空置單位，遇雷聲風雨，曾經受綁架引至失憶的譚俊彥「驚恐症」發作，心理醫生湯洛雯為安慰譚俊彥，赤膊將他緊抱入懷，二人情到濃時衫都唔著 ……

譚俊彥 湯洛雯 失憶24小時
失憶24小時第19集，譚俊彥失憶借勢同湯洛雯上床（下面有片睇！）⋯⋯
靚湯施展「欲拒還迎」嘅表情⋯⋯
靚湯施展「欲拒還迎」嘅表情⋯⋯

湯洛雯今次喺《失憶24小時》飾演心理醫生，幫助譚俊彥喺劇入面重組失憶24小時入面嘅記憶！莫非會成為懸疑劇情嘅破案關鍵？而且湯洛雯透露今次有激烈愛情動作場面

譚俊彥自肥企画之《十八年後的終極告白》一劇食兩女

在《十八年後的終極告白》初段劇情，譚俊彥先和趙希洛有家居床戲，及至後段情陷黃智雯，二人又有激情肉搏，當時劇中「前女友」趙希洛，亦都有睇到呢一幕戲，事後接受訪問事都大嘆自愧不如，對兩人的忘形演出表示「O晒嘴」：

黃智雯表示劇中兩人有多場咀嘴戲，又說示自己「最重視拍攝效果」，是否激情露骨、其實無諗咁多⋯⋯
黃智雯表示劇中兩人有多場咀嘴戲，又說示自己「最重視拍攝效果」，是否激情露骨、其實無諗咁多⋯⋯
譚俊彥同一套劇剝兩次小背心，他表示要脫去上衣其實有少少尷尬，感覺並不好受。
譚俊彥同一套劇剝兩次小背心，他表示要脫去上衣其實有少少尷尬，感覺並不好受。

十八年後的終極告白》結局篇劇情唔止關於殺人，仲有一場情慾戲！第18集劇情講到 Sam 譚俊彥為做假數搵快錢而忐忑，返屋企見到為爸爸而發嬲的黃智雯，兩個心煩嘅人都好想離開香港呢個煩惱地，劇情發展急轉彎，二人就扭作一團，連背心剝光上演一幕激情戲⋯⋯

其實情慾戲唔太長，不過智雯都搞笑表示今晚播出時，會與男友上街食飯「避風頭」。
其實情慾戲唔太長，不過智雯都搞笑表示今晚播出時，會與男友上街食飯「避風頭」。

趙希洛譚俊彥情慾戲有前科 慘被男方嘲笑

其實趙希洛同譚俊彥在《十八年後的終極告白》拍攝情慾戲時，都試過被服裝姐姐取笑！究竟係啲咩事被人笑？話說二人在劇集初期飾演情侶，兩人亦有一場戲需要連番激吻！

趙希洛拍《十八年後的終極告白》情慾戲慘被譚俊彥嘲笑 全因向劇組要求...

趙希洛指由於場戲講佢圍住一條浴巾同譚俊彥又攬又錫又抱，直言當中動作會好大，但慎防走光，所以佢親自要求服裝提供兩條浴巾遮蔽身體，以防走光！

趙希洛拍《十八年後的終極告白》情慾床戲慘被譚俊彥嘲笑 全因向劇組要求...
Candice仲話要求服裝姐姐俾多條毛巾打孖上，因為毛巾質料好薄，點知服裝姐姐話佢裡面本身已經做了打底，圍多條毛巾會變成隻糭咁。（圖片來源：《十八年後的終極告白》）
趙希洛拍《十八年後的終極告白》情慾床戲慘被譚俊彥嘲笑 全因向劇組要求...
之後，Candice表示自己最後都只用一條毛巾拍攝。雖然用兩條毛巾可能會俾大家取笑，不過擔心走光都是一件重要的事，女生都是要好好保護自己為上。（圖片來源：《十八年後的終極告白》）

趙希洛拍《十八年後的終極告白》情慾床戲慘被譚俊彥嘲笑 全因向劇組要求...

趙希洛拍《十八年後的終極告白》情慾床戲慘被譚俊彥嘲笑 全因向劇組要求...

譚俊彥就笑Candice，話佢都打咗咁多底，會好安全唔使擔心，就算跌咗條毛巾，裡面都有成套衫喺度。

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