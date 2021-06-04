32歲譚嘉儀自爆有圈中人追 五官進化同62歲陳秀珠撞樣
近月成日見到佢，喺劇集《降魔的2.0》飾演洋娃娃精靈莉莉，又喺《殺手》飾演專責清潔現場處理屍體嘅清道夫沝淼淼，講緊嘅係2011年憑《超級巨聲3》奪得季軍入行、憑《愛．回家》拍住木偶哥林師傑飾演木偶妹而嶄露頭角嘅譚嘉儀，入行十年又唱歌又拍劇，角色仲愈嚟愈吃重，演藝發展係同輩巨聲幫當中已經算係好好成績。近日譚嘉儀受訪，更自爆曾被圈中人力追！
撰文、圖片：東方新地、譚嘉儀IG
譚嘉儀自爆曾有圏中人追：我唔會主動追男仔
譚嘉儀參加《超級巨聲3》後入行，至今入行十年愈來愈入屋，工作上不但做歌手，更憑拍劇獲得更多知名度。譚嘉儀入行以來零緋聞，日前自爆曾有圈中人追自己，但覺得大家未算是合適對象，最終重回朋友關係。她更表示現在無人追求自己，而且強調不會自動追男仔，直言自己是傳統的女生，主動追男仔就會變得不矜貴，對方會變得不珍惜自己！
譚嘉儀闊面消失 IG狂派三點式水著福利
愈多曝光、愈係入屋、愈多機會，又真係應驗咗嗰句名言：人係會愈紅愈靚㗎！當年出道外形唔多起眼，木偶妹時期又有啲baby fat包包面，譚嘉儀近年人氣遞升逐漸上位，面貌五官亦隨之而愈見精緻。以前包到實一實、金毛藍眼影嘅MK特色都慢慢搣甩咗，家陣32歲嘅譚嘉儀個人IG最多就係化行妝靚樣新相，仲有大量三點式水著狂派福利，令人涼浸浸解吓暑㖭，真係自信心都返晒嚟！
五官進化同62歲陳秀珠撞樣 大方回應：秀珠姐靚好多！
不過咁，愈靚愈行妝當事人自我感覺良好，但旁觀者清，有唔少網民話譚嘉儀近年五官進化，個樣愈嚟愈似奶奶級藝人陳秀珠，直頭撞晒樣咁滯！ 32歲女被人話同62歲前輩撞樣，如果譚嘉儀真係唱到61歲，你估以呢個進化速度，到時佢會蛻變到咩新版本呢？
俾網民熱烈討論同陳秀珠撞樣，譚嘉儀就大方喺IG Story回應：「多謝大家，秀珠姐靚好多啊 希望將來有機會影返張合照啦」 大方回應得到一眾網民支持。