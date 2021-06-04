32歲譚嘉儀自爆有圈中人追 五官進化同62歲陳秀珠撞樣

近月成日見到佢，喺劇集《降魔的2.0》飾演洋娃娃精靈莉莉，又喺《殺手》飾演專責清潔現場處理屍體嘅清道夫沝淼淼，講緊嘅係2011年憑《超級巨聲3》奪得季軍入行、憑《愛．回家》拍住木偶哥林師傑飾演木偶妹而嶄露頭角嘅譚嘉儀，入行十年又唱歌又拍劇，角色仲愈嚟愈吃重，演藝發展係同輩巨聲幫當中已經算係好好成績。近日譚嘉儀受訪，更自爆曾被圈中人力追！

撰文、圖片：東方新地、譚嘉儀IG