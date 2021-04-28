30歲谷婭溦改名轉運終出碟 鬧爆吳業坤：欺騙我感情
谷婭溦入行六年有幫過不少劇集唱插曲，但似乎未能為她帶來更多人氣，直到前年為《金宵大廈》唱國語版片尾曲〈今宵多珍重〉，她才終於受到網民關注，近日終於推出首張專輯！但在宣傳當日，谷婭溦竟然眼濕濕鬧吳業坤：「欺騙我感情！」難道坤哥與谷婭溦又有關係？
撰文：東方新地｜圖片：谷婭溦IG、東方新地
谷婭溦改名轉運成功出碟鬧爆吳業坤：欺騙我感情
谷婭溦（Vivian）近日終於推出入行六年後首張個人專輯《哭牆》，日前在旺角宣傳獲一班藝人好友到場支持。當日理應心情靚爆宣傳新碟，但谷婭溦卻突然眼濕濕，矛頭直至吳業坤。原來當日坤哥答應會抽時間到場，但卻放飛機。谷婭溦更大鬧「吳業坤呢個衰人」、「無得原諒，除非買返十隻碟」、「今日唔見佢，嬲佢一世」、「佢呃我、講大話、欺騙我感情」，看來二人關係非淺。
谷婭溦入星夢六年發展比師妹慢
谷婭溦自09年19歲時便參加內地歌唱比賽節目《 快樂女聲 》入行，之後又參加過台灣的《 華人星光大道2 》，並在2014年以踢館者身份來港參加《 超級巨聲4 》，最後獲得亞軍，在翌年簽入星夢娛樂。
來自內地的谷婭溦（前名谷微）已經30歲，原來她加入星夢娛樂已有六年時間，2016年曾為劇集《警犬巴打》唱過插曲〈聽海〉，2017年更推出《使徒行者2 》插曲〈安守本份〉，成功攞過《勁歌金曲頒獎禮》的「最受歡迎新人獎金獎」，但之後發展一直平平，入行五年都未出過專輯，還好她未有放棄，今次成於成功出碟。