30歲谷婭溦改名轉運終出碟 鬧爆吳業坤：欺騙我感情

谷婭溦入行六年有幫過不少劇集唱插曲，但似乎未能為她帶來更多人氣，直到前年為《金宵大廈》唱國語版片尾曲〈今宵多珍重〉，她才終於受到網民關注，近日終於推出首張專輯！但在宣傳當日，谷婭溦竟然眼濕濕鬧吳業坤：「欺騙我感情！」難道坤哥與谷婭溦又有關係？

撰文：東方新地｜圖片：谷婭溦IG、東方新地