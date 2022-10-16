楊愛瑾做百億闊太被斥小三 郭永淳頑疾前妻放下恨意自強重生

前Cookie成員楊愛瑾（Miki）自2016年成功坐正，嫁擁有300億身家的永安太子爺郭永淳，極速三年抱兩育有一對寶貝仔女，從社交平台看到他們一家幸福美滿。惟她一直被外界稱小三，破壞郭永淳與前妻伍智恒（Connie）的婚姻。