楊愛瑾做百億闊太被斥小三 郭永淳頑疾前妻放下恨意自強重生
楊愛瑾住過億豪宅 晒闊太生活
楊愛瑾與郭永淳在貝沙灣豪宅設計舒適簡約，以白色及灰色為主調。客廳中擺放了一張灰色L字型沙發，鋪了地氈。平時楊愛瑾經常都在這張沙發和子女一起「打卡」。 在囡囡Emma生日時精心佈置慶祝生日。 楊愛瑾準備了精美的「Elsa公主」 蛋糕，而囡囡穿了藍色的連身裙，打扮公主般。
楊愛瑾成功嫁入豪門享福做少奶奶，但之前她一直被外界指破壞郭永淳和前妻伍智恒的婚姻，令伍智恒患上厭食症。其後伍智恒澄清沒有因為前夫而厭食，而郭永淳於15年也親自澄清有關指控，為楊愛瑾洗脫「小三」稱號。
前妻伍智恒為郭永淳棄出國讀書
郭永淳前妻伍智恒出生富裕家庭，爸爸更是首屈一指的肺科專科醫生。在16歲時，她憑清秀樣貌被星探發掘成為模特兒。當時有不少富家子弟想追求她，但她只傾心於永安太子爺郭永淳。郭永淳向她求婚， 恰巧收到了英國倫敦大學的錄取，但為了和心愛的人一起，她放棄了到外國讀書的機會。當時22歲的伍智恒於2000年與青梅竹馬郭永淳結婚。
伍智恒醫療失誤割走胃部
婚前伍智恒早患有飲食失調的症狀，病情在結婚後一直反覆。當時前夫郭永淳一直陪她四處求醫，二人那個時候並未建立事業，所以生活費是由雙方家人支撐。但一次醫療失誤，令到她胃部不能正常蠕動，之後更要割走胃部。之後，因後遺症引她的致腸道粘連，不能正常進食。因此有一段時間，她一度消瘦。
郭永淳稱無力照顧伍智恆 09年離婚
郭永淳因長期沒有工作，無力照顧伍智恒，於是他在2006年尾提出與伍智恆分居，當時他已決定離婚。但為了不想對她造成更多傷害，所以他對她承諾分開只是為了休息，期望休息夠就與她重聚。 這番說話卻為她帶來假希望，認為兩年分開不是離婚。 可是到了2008年中，郭永淳向法庭申請離婚，在2009年正式離婚。
離婚打擊甚大 難解開心結
伍智恒難以接受離婚一事，她在社交平台經常炮轟郭永淳及楊愛瑾，指控楊愛瑾是「小三」介入自己婚姻，又指前夫在自己患病時離棄她，形容對方「親手毀了我的一生，然後再要拋棄我」。伍智恒經常進出醫院做過十多次手術，由於長期患病令醫療開支大增，惟有出售朋友送的禮物以及個人珍藏，以支付醫療費用。她不時透過微博宣洩個人情感，踏入2020年，她在1月2日就留言表示自己不是為錢嫁給前夫。
放下心中怨恨重新出發 感激父親多年不辭勞苦照顧
伍智恒近年終於靠信仰釋懷，對前夫及楊愛瑾已經不存怨恨。2016年楊愛瑾宣佈同郭永淳結婚，她亦透過社交網祝福，坦言現時最大心願，只想身體可以好轉，報答為她肩負沉重醫藥費及衣不解帶照顧她的好爸爸。2018年底，伍智恒入院做了兩次手術，一度瘦到剩下22公斤，依賴輪椅代步。她感激爸爸為她負擔龐大的醫藥費。
據知情者透露：「自從患上重病之後，Connie經常要進出醫院接受治療，喺最低潮時， Connie係好想有前夫喺身邊照顧自己，因為好唔捨得前夫，嗰段時間佢好嬲Miki，不過，長年受重病折磨，見到爸爸為佢個病憂忡忡，又要賺錢應付龐大醫藥費，夜晚仲要幫佢洗傷口，靜脈注射營養液，見爸爸咁辛苦佢真係好心痛，加上呢幾年爸爸陪佢返教會，有咗信仰釋懷，佢唔想再糾纏呢段關係令自己痛苦，只想好好生活報答爸爸，終於放低！」
身體漸趨好轉 與父親行街市
經歷過超過10次手術，體重近年徘徊在50多磅的伍智恒，曾被傳媒拍攝到她翹着爸爸手街，雖然是皮黃骨瘦，面容凹陷，但已經不用撐拐杖。她染上粉紅色頭髮，看起來很比之前精神不少。伍爸爸多年來要為女兒承擔龐大醫藥費，身為醫生的他，放工後還要貼身照顧女兒起居，為她洗傷口及注射營養液。這天見他逛街時依然不停聽手機留言，似乎很忙碌，平日承受不少壓力。
雖然伍智恒長年不能進食，只能夠打營養素支持身體機能。不過伍爸爸仍不時會買女兒喜歡吃的食物，讓女兒可以淺嘗一下味道然後吐出，愛女心切盡在不言中。逛街後，伍智恒着翹父親的手，一起去取車。雖然著住厚外套，不過，見到伍智恒雙腿瘦得像火柴般，身旁的伍父亦愁眉深鎖。
自強近況曝光
伍智恒離婚後受精神及頑疾困擾，暴瘦得不似人形。最近她的近照曝光，在照片中見到她氣色好轉，而面部圓潤亦不少。面對網友關心「好像長胖了」，她則回覆：「身體好了，但沒有增磅，謝謝你。」