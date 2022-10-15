39歲鄧麗欣生日分享泳衣照為《飯戲攻心》票房打氣
鄧麗欣承諾分享泳裝照一度「走數」 原來靚相早就Ready
電影《飯戲攻心》票房勢如破竹，截至10月15日票房已衝破6,400萬，揮低周星馳主演的《功夫》和《少林足球》，躍升成為港產喜劇片的票房No.1！Stephy就講過票房如達6,000萬就會分享泳照來答謝觀眾，結果一度「縮沙」⋯⋯結果在10月15日鄧麗欣生日正日， Stephy 終於刊登了靚爆泳照回饋大家：
生日正日分享靚爆泳照平反
鄧麗欣這輯靚相，據知攝於今年5月的意大利之旅，Stephy代表一《飯戲攻心》出戰甸尼影展，其後由北玩到南，前往意大利南部海灘拍下靚相，想不到可以留到電影大破票房紀錄而大派用場！Stepy 更留言表示：
「正所謂砸數唔好砸過年
砸相唔好砸過生日
就在我生日這天 還清債務
等我生日過後可以安靜的休息一下
7000萬目標依然沒變！
見post睇戲
多謝大家
#happybirthdaytome #1015 #找數 #70000000 #gogogo #飯戲攻心」
鄧麗欣由拍爛片到兩度影后提名 分享辛酸史
Stephy曾經接受訪問，暢談由拍爛片到獲獎得到認同的演藝心得，分享拍電影時嘅辛酸史。前年憑《金都》入圍爭影后，感受深刻之餘，更自讚憑實力獲提名：「第一次所有嘢都來得突然，好大衝擊，唔識感受，今次能夠感受喜悅，亦證明自己唔係幸運，係有實力先得到第二次提名。」
鄧麗欣回顧與方力申的《愛情四部曲》
要數最令人深刻的角色，一定係同舊愛方力申合作的一系列愛情電影當中角色「阿寶」，Stephy同方力申因拍電影擦出愛火花，10年來拍了愛情四部曲－ 《獨家試愛》、《十分愛》、《我的最愛》及《紀念日》，但Stephy笑言：
「咁多個阿寶都唔似我，有啲太惡、太蠢、又容易被人呃，我唔係角色中咁蠢，嗰時已經好好演技。」
Stephy在2006年初與方力申拍攝《獨家試愛》，電影壓軸一幕兩人於何文田山道拍攝一場分居夫婦久別重逢的戲份，由於不知道被記者在場直擊，出名細心的小方除肆無忌憚在旁侍候Stephy外，更情不自禁緊擁因穿得少而受寒的Stephy，場面既甜蜜又溫馨。
《獨家試愛》壓軸一幕 拍攝花絮重新出土！
劇情講述Stephy發現丈夫方力申移情吳佩慈，二人因而分開，Stephy在街上重遇分開已一段日子的方力申，二人見面均忍不住淚流披面。拍攝當日天氣相當寒冷，氣溫只有攝氏十四度，下著毛毛細雨，飾演空中小姐的Stephy冒寒穿上空姐制服，與小方在街頭拉扯。身穿單薄空姐制服的Stephy，不時蜷縮著身體喊凍，要借助助手的體溫及熱茶來驅寒。
女友怕凍，小方看在眼况心痛不已，無奈Stephy現場喊極喊唔出，一個心痛落淚shot，連番NG，埋位前Stephy雖已獨自走到一旁培養情緒，但當埋位時小方一唸對白，「老婆，唔緊要，我一定幫你截到的士！」一聽到小方公然叫自己老婆，Stephy即禁不住偷笑，勞動導演葉念琛多番教戲仍不得要領，連累全世界遲收工。
假戲真做偷拍Stephy 方力申片場依泣
其實在拍攝煞科戲之前，二人在《獨家試愛》名正言順假戲真做做夫妻，還有一幕於汀九拍攝結婚戲份，出名細心的方力申也是遂肆無忌憚在旁侍候Stephy。當日天氣仍然相當寒冷，身穿薄質婚紗的Stephy，不時捲縮著身體，導演一喊cut，小方在眾目睽睽下，一手搶過Stephy助手手中的外套，小心翼翼地為Stephy披上，對此，Stephy的助手早已見慣不怪，Stephy亦顯得相當受落，眼見愛郎小方如斯緊張自己，Stephy不禁暗自偷笑，表情既冧且姣！如是者，一披便是十多次，甚是甜蜜。等埋位期間，兩人更不時避開劇組人員，走到一旁咬耳仔，狀甚投契！
方力申、 鄧麗欣 收工即抱抱
說回《獨家試愛》壓軸一幕 ，一場簡單戲份，由下午一直拍至天黑，NG 8次，Stephy仍然谷極谷唔出眼淚，最後更要滴眼藥水及靠小方背著鏡頭做反應，導演才勉強收貨。導演一喊cut，小方如常在眾目睽睽下，一手搶過Stephy助手手中的外套，小心翼翼地為Stephy披上，夫妻檔拍戲，愛郎又如斯緊張自己，難怪Stephy開心到喊極喊唔出。
好不容易把Stephy的戲份拍完，輪到補拍小方的close up落淚戲份，小方培養好感情，不消一分鐘便漲紅了臉濠哭起來，豆大的淚水一滴滴沿眼角淌下，導演隨即滿意地嗌收工，小方蹦跳著跑到Stephy身邊，Stephy向小方投以感激嘉許眼神。小方心領神會地緊擁Stephy，一切盡在不言中！直至助手發現有記者，兩人才迫於無奈分開。
鬧市手拖手
鏡頭前，小方與Stephy應導演要求，溫馨地頭碰頭，鏡頭後，為免Stephy落樓梯時滑倒，小方有風度地為Stephy握裙襬及整理頭飾，拍攝完畢，小方知道記者欲追訪Stephy，即特意命保母車司機以保母車攔截本刊記者的座駕，好讓Stephy離開，關愛之情盡溢於言表，說是沒關係也沒人相信。當時《獨》片邀請傳媒探班，小方與Stephy公然攞正牌親熱，更在傳媒要求下手拖手合照，然而，合照後小方卻避忌地即時彈開，無私顯見私！
方力申2021年回應網民求翻撻：我無諗過追番佢喎﹗ 網民：唔怪得叫小方
鄧麗欣（Stephy）同王子（邱勝翔）之前結束三年姊弟戀，網民即起哄方力申和鄧麗欣復合﹗方力申曾在訪問中自爆將與Stephy的信物放夾萬，似是對舊情念念不忘。被網民起哄復合，方力申出席活動時，揚言冇打算追番Stephy，更爆被對方unfollow所以大家不是朋友，被網民彈冇風度﹗