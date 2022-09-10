鄭裕玲叫Do姐同童年有關? 譚詠麟叫校長真係教過書? 拆解31個藝人花名由來

64歲的鄭裕玲，英文名明明就叫Carol，但被人叫Do姐一叫就叫足幾十年，原來真係有段故！其實香港藝人當中，好多都有個特殊稱號，例如譚詠麟叫校長、鄭秀文叫「四萬」等等，但其實外號的由來，每個都有個有趣故事！以下盤點31個藝人的花名，看看你對藝人花名認識有多少。