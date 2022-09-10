鄭裕玲叫Do姐同童年有關? 譚詠麟叫校長真係教過書? 拆解31個藝人花名由來
鄭裕玲（Do姐/Did Did姐）
鄭裕玲自小便很喜歡模仿屋企鬧鐘的聲響，所以家人便叫她做「DoDo」。入行後隨著年資增長，其他人也把「DoDo」改叫做「Do姐」。而鄭裕玲曾和黃翠如農夫於《Do姐去Shopping》到巴黎珠寶店時被陸永改花名做「Did Did姐」。當時巴黎珠寶店中展出多個30、40年代明星配戴過的珠寶，C君說：「Do姐隨便戴一個，之後店主就可向客人介紹：這是DoDo戴過。」鄭裕玲聽罷之後反擊說：「DoDo你叫架咩？」。之後陸永「教訓」C君稱不可直呼DoDo，要叫「Did Did」，因「Do Did Done」，DoDo的過去式要叫DidDid。自此鄭裕玲就多了個花名叫Did Did姐。
許紹雄（Benz雄）
許紹雄當時在麗的電視台工作時，他是第一個駕駛Benz回公司的員工。而在那一個年代，擁有一輛車已經是很厲害，而許紹雄更是駕駛名車Benz，自此其他人便叫他做「Benz雄」。許紹雄出身名門望族，是來自西關廣州許氏家族，其祖先許拜庭為廣州四大鹽商之首。太公許應騤更是清朝時期閩浙總督官居一品，是慈禧太后的乾兒子。姑婆是中國近代作家魯迅夫人許廣平，叔公許崇清是廣州市前教育局長。
梁漢文（梁炳）
梁漢文在無綫節目《娛樂北斗星》擔任主持人而他在節目經常會取笑嘉賓老套：「乜你咁娘炳架？」而嘉賓不服氣便把「娘」讀成「梁」，因為兩者讀音相近，便叫梁漢文成梁炳，反擊梁漢文的嘲笑。
呂慧儀（長腳蟹）
呂慧儀在劇集《原來愛上賊》中扮演角色汪明翔又叫長腳蟹。呂慧儀本身身高177厘米，腳長43吋，而後來人們因為呂慧儀的腳的確很長而繼續稱呼她作長腳蟹。
譚詠麟（校長）
譚詠麟在自1984年後的演唱會每次都連開數十場，有一次譚詠麟對著全場歌迷說：「紅館似萬人大學校，你哋每日都嚟返夜校，我覺得自己好似呢度嘅校長。」於是就被叫校長直到現在。
萬綺雯（十三萬/萬二蚊/蚊蚊）
萬綺雯本來便有個中文諧音「萬二蚊」的名稱；而蚊蚊便是雯雯的諧音。而十三萬是因為她和老公編劇陳十三的稱呼，二人相識七日便決定結婚，四個月後便正式簽字結婚，但二人多年仍如膠似漆，至今相愛23年，她更指：「這一路走來，開心還是多過不開心。」非常恩愛。
周柏豪（比比鳥/大文豪/PH）
周栢豪被出道的時候使用自己名稱的縮寫Pak Ho – PH，而他的車牌和自創的個唱標誌都是「PH」所以早年粉絲都叫她作「PH」。而「大文豪」是因為有一次打破玻璃杯並配上深奧的剖白，因而被網民嘲笑「大文豪」，而該篇文更成為討論區中的潮文，經常被人拿來笑。比比鳥便是因為周柏豪有段時間的髮型像《寵物小精靈》中的比比鳥。
謝安琪（B餐）
在2014年中，《蘋果日報》專欄作家葉朗程發表了一篇標題為「BB豬」的文章，並且在發問了一個選擇題：「如果A餐是5億身家加個徐濠縈，B餐是50萬身家(or less)加個謝安琪，我揀B餐。」當時有很多網民認同葉朗程的選擇，指謝安琪是完美老婆，自此謝安琪便被人稱為B餐。
方力申（万刀甲）
網民取笑方力申沒有出頭天，所以把他的名字除去頭頂部分，便成為万刀甲。而方力申接受其他媒體訪問時表示自己把万刀甲當成鼓勵，就如自己名字「力申」，而用力才能出頭。
苗僑偉（三哥）
苗僑偉在1988年的電影《江湖接班人》中飾演江湖大佬「三哥」李森一角，從此就被大家稱呼為「三哥」。
袁詠儀（靚靚）
當年袁詠儀參加1990年香港小姐競選時被曾志偉取笑她由頭至腳也沒有一處地方是「靚」，不明白為何她會能成功當選冠軍。當時記者很喜歡袁詠儀，稱讚她「好靚」，甚至直接叫她作「靚靚」為她平反。
她曾經在內地節目分享有關自己花名的趣事，事緣一家人到餐廳食飯，其他人稱呼自己作「靚靚姐」時，兒子魔童完全不給面子反問「你覺得她真的很漂亮嗎？我真的不覺得。」雖然袁詠儀解釋這只是個稱呼，但魔童續說：「對啊，我就不明白，為甚麼人家喊你靚靚？」
陳百祥（阿叻）
陳百祥英文名Natalis被指為人自大，凡事認叻，便好像他曾扮演的角色《黃飛鴻》石堅，加上他做《運財智叻星》，因而被人稱為阿叻。
湯洛雯（靚湯）
湯洛雯因為曾是《學是學非》的主持之一，因為外貌長得漂亮而被稱為靚湯。
韓馬利(Mary姐)
韓馬利是一個基督徒，她的英文名不是叫Mary而是Emmanuel，意指「神與我們同在」。但因為中文名「馬利」的英文翻譯是「Mary」，所以人們便叫她作Mary姐。
黎諾懿（神之馬壯）
黎諾懿在《愛‧回家》飾演馬壯，他在戲中經常自稱自己作「最接近神嘅男人」，所以被稱為神之馬壯。
朱晨麗（Morning朱）
馬國明和朱晨麗因為拍劇而相熟，而馬國明指有花名的人會出名，所以為朱晨麗的中文名直譯成英文「Morning Beautiful 朱」，但後來因為太長所以縮短成為「Morning朱」。雖然朱晨麗指花名難長，而且奇怪，但馬國明堅持使用這個稱呼，才會用。
關菊英（大公仔）
關菊英14歲便以歌手出道，唱歌風格幽怨，眼大長髮，好像公仔一樣，加上當時其他人誤以為她年紀很大，所以篇她為「大公仔」。另有原因是她指自己以前口才不好，又經常發問，令狄波拉覺得她的思想仍然好像小朋友一樣天真，因而稱她為「大公仔」。
鄭伊健（伊麵）
因為「伊健」同「伊麵」發音相似，所以被稱為鄭伊麵或者伊麵。
鄭秀文（臭四/四萬）
鄭秀文曾經到節目《娛樂3兄弟》時提過自己當年因為脾氣差，因而被人稱為「鄭臭四」。但信教後脫胎換骨，性格溫婉，於是被改名做「四萬」。
毛舜筠（毛毛）
毛舜筠曾在電影《龍的傳人》中飾演周星馳師妹毛毛，再加上她姓毛，所以之後人們都叫她作毛毛。
馬德鐘（馬神）
馬德鐘被網民把他的樣貼在不同的相片中，發現無論怎樣貼都和原相很相配，因而被稱為「萬能key」，後來更被神化叫作「馬神」。
謝霆鋒（阿仔/檸檬/chef le mon）
謝霆鋒的爸爸謝賢經常在傳媒面前稱呼謝霆鋒作「阿仔」，而謝霆鋒本人都覺得這個稱呼很有親切感，時間一長更連記者都一同叫謝霆鋒作阿仔。而「檸檬」是因為謝霆鋒的發音很像「謝檸檬」，所以網民都叫他作「檸檬」，而他因為拍攝《十二道鋒味》又被網民改了一個和法文名相似的花名「chef le mon」
鍾鎮濤（阿B）
「溫拿樂隊」是探用AB主唱制，A主唱是譚詠麟，B主唱是鍾鎮濤，後來人們都以阿B來稱呼鍾鎮濤。
羅樂林（囉囉攣）
羅樂林的國語諧音同「囉囉攣」相似。
溫碧霞（海潮）
溫碧霞曾在1992年劇集《火玫瑰》扮演海潮一角，因為角色深受觀眾歡迎，而成為觀眾焦點、深入民心，因而被人們稱她作海潮。
謝賢（四哥）
四哥家中有八兄弟姊妹，而他則排行第四，加上「哥」字以示尊敬。
森美（大哥）
森美曾經指自己的花名是因為他有一段時間經常聽新人節目，更花三、四小時批評他們的主持功力：「嗰日咁唔啱」、「你應該咁講」，因而有這個稱呼，不過他自嘲只是因為其他人覺得他很麻煩才這樣稱呼他。
麥長青（麥包）
麥長青自小便喜歡吃麵包，而且小時候身形圓潤、黑黑實實，朋友都這樣稱呼他。入行後，因為《閃電傳真機》監製要求他用花名來稱呼自己，拉近和觀眾距離，所以他就用上這個花名。
鍾浠文（鬼姐）
鍾浠文曾經和周柏豪在電梯內合照，但相中只有鍾浠文被拍得模糊不清，而且臉被頭髮遮住，之後被周柏豪戲稱電梯有鬼。自此鍾浠文粉絲便稱她為「鬼小姐」，後來就演變成了「鬼姐」。
周杰倫（周董/小公舉）
周杰倫被指因為對自己的專輯的裡的造型和MV拍攝等都很有要求，被工作人員指很像公司董事長，因此就被叫「周董」了。而小公舉是因為周杰倫指在城堡中與昆凌行禮其實是為自己圓夢，他自小覺得王子公主是要在城堡結婚，因而被歌迷戲稱為「小公舉」（小公主）。
姜濤（姜B）
MIRROR成員姜濤參加《全民造星》時只得19歲，當時因為帥氣面孔和害羞性格令粉絲憐愛，因而稱呼他為「姜B」。不過姜濤對此表示希望大家稱呼他作「姜Man」。
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