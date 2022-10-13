野人老師｜鄭丹瑞被加國追稅「一鋪清袋」 患情緒病成日暈低
《野人老師》鄭丹瑞 想集齊12子簽名威畀家人睇
鄭丹瑞表示首次和Stanley合作拍劇演父子，大讚對方了解和用心分析角色。他笑言Stanley十分乖巧，因為第一次圍讀時就已送上MIRROR紀念品，令其十分開心。旦哥表示希望可以儲齊12子的簽名，然後在家人面前「攞出嚟威」。
安慰聰聰一幕撼動人心
劇中患有自閉症的學童聰聰一時情緒失控，持刀與老師對恃，又不停自責做錯。飾演校長的鄭丹瑞即上前抱住聰聰說︰「攬住我，冇事，對唔住，校長嘅錯，校長錯，校長唔啱，你冇錯，對唔住，對唔住呀，我哋冇睇好你，對唔住呀。」二人的師生情撼動人心。
大讚小演員醒目熟劇本
行內常指拍劇最怕遇著小朋友和動物，鄭丹瑞指今次的小演員愈拍愈醒目，笑言他們比自己更熟識劇本：「佢哋一埋位就記得哂劇本同台詞，劇組老師只要喺現場畀少少貼士引導情緒，成件事就好perfect好得意。我開頭都仲好擔心會唔會超時NG，結果我仲NG得多過佢哋。」
全家移民加拿大 被稅局開File
鄭丹瑞曾接受商台《一圈圈》訪問，自揭在1994年為有利當時尚年幼的兩個女兒成長，決定全家移民到溫哥華生活，怎料數年後，加拿大稅局一次過追回他多年在香港甚至全球的收入稅項，相等於他前半生的所有積蓄，他回憶說：「可以話係一鋪清袋，諗過申請破產，會計師指加拿大稅局『好好』，會等你安頓好，然後突然開你file，查你呢幾年究竟做過咩，賺過幾多錢。」
鄭丹瑞自責無知：前半生積蓄無晒
鄭丹瑞坦言怪自己做錯又無知，忘了現實很多暗湧，於是「願賭服輸」，花光了前半生的積蓄，一次過交還稅局要求的款項，之後他在1998年獨自回港工作，在商業電台擔任營運總裁，繼續做拍劇、拍戲、司儀工作。他曾擔任香港演藝學院的導師、TVB藝員訓練班的校長。由於鄭丹瑞移民當地後那幾年常常於加拿大、香港兩邊奔波，賺錢養家，所以未能得到加拿大籍，而老婆及女兒則取得太太及女兒則取得了戶籍，他表示當交一次好貴的學費。
鄭丹瑞兩女學有所成
現時鄭丹瑞兩位女兒都學有所成，大女鄭瑤（Zaneta）在英國會考取得11A佳績，隨後在美國修讀政治學及英國文學，又考獲碩士學位，目前任職時裝編輯，精通多國語言，包括中、英、德、法文，細女鄭珉（Amanda）則在英國完成考古學學士及碩士學位，其後任職鋼管舞及瑜伽導師。
鄭丹瑞一飲就醉仲好易暈
鄭丹瑞早前與好友陳德森一同上TVB清談節目《諸朋好友》做嘉賓，主持崔建邦問到鄭丹瑞為甚麼不能喝酒，鄭丹瑞直言自己「一飲就醉」，直至現在都是：「我飲咗兩啖啤酒咋，坐咗係窗台：『我好唔開心呀，我跳樓喇！』好在隔離個同事，見到我真係跳出去閂返個窗。我砰一聲撞埋去就暈咗，以後就無人叫我飲酒。」而陳德森就笑言：「佢好易暈架，唔好激佢，佢小小嘢就會好激動。」
鄭丹瑞自爆情緒病
鄭丹瑞表示當年自己有情緒病，直至現在做過很多檢查，都查不出是甚麼原因，他自己就認為是在逃避問題，所以身體下意識暈過去就算了。陳德森分享有次鄭丹瑞暈倒的難忘經歷，就是有一次鄭丹瑞與太太沙律拍拖，陳德森坐在後座一同到飛鵝山。期間鄭丹瑞與太太發生爭執，陳德森表示認同沙律的意見，鄭丹瑞十分生氣：「你唔好激我，我暈喇！」然後暈倒，結果沒有人開車，車一直駛向山邊。
為兩女兒積極面對人生
鄭丹瑞補充指當時很有可能是因為很多往事、壓力，累積起來而造成的。組織家庭，生育了小孩以後，鄭丹瑞經常提點自己，能否控制自己，不要再用暈過去作逃避事情：「有咗小朋友，我唔可以再係咁！」他亦笑言今次受訪重遇陳德森再次重拾想要暈倒的感覺。
太太因陳德森而嫁給鄭丹瑞
主持指鄭丹瑞人生經歷過的大大小小都有陳德森的陪伴，就連鄭丹瑞與太太結婚都是因為陳德森。鄭丹瑞想也不想就反駁：「黐線！咩都係因為你！」但陳德森就直言：「我打畀佢老婆，佢老婆話過：『我嫁畀鄭丹瑞都係因為你咋！』你認唔認同呢句說話先？我哋成日游說佢老婆，不如嫁畀佢喇，佢幾好㗎，雖然就高啲。」惹來場中一片笑聲。
鄭丹瑞讀書兼職寫廣播劇
鄭丹瑞畢業於香港浸會大學傳理系，讀書時曾兼職為商業電台寫廣播劇，讀完書後就與陳德森加入麗的電視任編劇，陳德森因為多虧得對方，他才可有在電視界和電影業的成就。他又笑言鄭丹瑞很容易生氣，但卻特別喜歡惹他生氣。有一次鄭丹瑞在寫劇本，他專登走過去無緣無故地踢了對方一腳，更非常開心、哈哈大笑的走到房間的盡頭，怎料卻釀成流血事件。
鄭丹瑞膠紙座掟到陳德森爆缸
鄭丹瑞說：「我見到桌面上有一卷廁紙，我就拎起廁紙作勢掟佢，佢見到我掟佢，仲見佢仲嬉皮笑臉。我覺得廁紙太輕喇，就換成硬膠膠紙座掟佢，佢以為係廁紙，用個頭去頂，我見到成個膠紙座喺佢個頭頂上四散裂開，佢成個人趴低咗公事桌後面，然後就無聲，我話：『殺咗人喇，好在佢無事，只係爆咗缸。』」
降級後敷衍工作 一封信令自己發奮圖強
鄭丹瑞當年在電台工作，有段時間由黃金時段被降級到主持凌晨2時至早上6時的通宵節目。他懷著一個不滿心情去主持，曾在夏天點播聖誕歌以表不滿，後來收到一位電台聽眾的點唱信，信內沒有上款下款，信中寫道：「如果你不喜歡做這個節目，請你不要做，我很需要通宵音樂幫助我！」他那一刻就好像被大摑一巴：「原來我喺人哋眼中係咁！」於是他「的起心肝」利用自己的專長去創作劇場版式的點播。
另外，鄭丹瑞主持過《歡樂今宵》、香港電影金像獎頒獎典禮等，成為「金牌司儀」，亦有參與多部熱爆劇集的「作、編、導、演、監製、發行、策劃」，如《摩登小男人》系列、《小男人周記》等。
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