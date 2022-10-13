野人老師｜鄭丹瑞被加國追稅「一鋪清袋」 患情緒病成日暈低

鄭丹瑞近日在ViuTV劇集《野人老師》中，飾演大地小學的校長李世豪，演技備受好評，劇中他和MIRROR成員Stanley（邱士縉）的父子情漸入佳境，現實中鄭丹瑞也是好父親，為了有利於兩個女兒的成長，全家移民加拿大，卻被加拿大稅局追數，要花光前半生積蓄，險些破產！