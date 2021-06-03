殺出個黃昏｜鍾雪瑩與謝賢上演父女情 「鍾說」亞視出身同KOL阿冰撞樣

26歲新晉演員如鍾雪瑩，在林家棟編劇監製的新戲《殺出個黃昏》飾演重要角色屈紫瑩，與84歲的謝賢有一段「父女情」，演出備受注目。原來鍾雪瑩唔係nobody，曾經是商台903DJ，識填詞亦是演員，近年拍過無綫劇及ViuTV劇集《教束》，演出經驗不少的她，2010年參加過亞視的《亞洲星光大道3》，以前個look都幾MK，十年後已變文青才女。

撰文：東方新地 圖片：鍾雪瑩IG圖片、電視截圖