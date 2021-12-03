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鐵拳英雄｜39歲唐詩詠首次做打女 黑色緊身衣谷出Y字胸

娛聞
撰文：東方新地

無綫新劇《鐵拳英雄》（原名《唐人街》）在2020年忽然被倉底劇《C9特工》踢走（詳見相關報導），想睇視后唐詩詠谷出「Y字胸」做打女可能要等多一陣，原來今次唐詩詠飾演一名武功高強的老千，擅長使用八卦掌，一向少有以性感形象示人的詩詠今次在大展身手之餘，更會著上一襲開胸緊身衣，谷出逼爆Y字胸！

撰文、圖片：東方新地

唐詩詠《唐人街》首次做打女谷出Y字胸

被延期播放的 《鐵拳英雄》（原名《唐人街》）被喻為 《城寨英雄》和 《同盟》的系列第三部曲，在三部劇集中首次作為新人馬正式加入的詩詠笑言：「我一直都好懷疑自己呢個身手點解會畀監製文偉鴻先生揀中，但我深信佢揀中我一定係因為個角色好適合我發揮，所以我Push自己好盡力去學好啲功夫，唔想令佢失望！」唐詩詠直言《唐人街》是她入行以來首部真正以打戲為主的戲劇，她表示：「因為我本身冇舞蹈、功夫底子，所以喺開劇前一個月，我已經開始同師父上堂學功夫。」

39歲唐詩詠《唐人街》首次做打女 黑色緊身衣谷出Y字胸

39歲唐詩詠《唐人街》首次做打女 黑色緊身衣谷出Y字胸

唐詩詠在劇中的開胸造型原本只係微露事業線，但當她烏低身大打出手時，卻會即時谷出逼爆Y字胸，非常性感！
唐詩詠在劇中的開胸造型原本只係微露事業線，但當她烏低身大打出手時，卻會即時谷出逼爆Y字胸，非常性感！

39歲唐詩詠《唐人街》首次做打女 黑色緊身衣谷出Y字胸

唐詩詠在2016年 《城寨英雄》中曾客串飾演陳展鵬老婆，今次兩人將再續前緣，並加入伍允龍及劉穎鏇大玩四角戀。
唐詩詠在2016年 《城寨英雄》中曾客串飾演陳展鵬老婆，今次兩人將再續前緣，並加入伍允龍及劉穎鏇大玩四角戀。
現年39歲的唐詩詠自1999年入行做模特兒，後來在2000年拍攝港台製作的青春劇《 青春 @Y2K 》嶄露頭角，2003年開始加入無綫拍劇，直到2017年終憑劇集《 不懂撒嬌的女人 》升格為視后。
現年39歲的唐詩詠自1999年入行做模特兒，後來在2000年拍攝港台製作的青春劇《 青春 @Y2K 》嶄露頭角，2003年開始加入無綫拍劇，直到2017年終憑劇集《 不懂撒嬌的女人 》升格為視后。
唐詩詠曾被網友譽為 「絕世好女友」 ，但她表示自己最想做的其實是 「絕世好太太」 ，她覺得做女人應該以 『絕世好太太』為目標，她心目中覺得一個好太太應該係既可以擁有自己獨立嘅事業，同時又可以照顧好一個家庭，咁就最Perfect！
唐詩詠曾被網友譽為 「絕世好女友」 ，但她表示自己最想做的其實是 「絕世好太太」 ，她覺得做女人應該以 『絕世好太太』為目標，她心目中覺得一個好太太應該係既可以擁有自己獨立嘅事業，同時又可以照顧好一個家庭，咁就最Perfect！
唐詩詠今年初透露自己在拜年時同親戚講起，才驚覺嫲嫲是荷蘭加印尼混血兒，因此她原來有荷蘭血統，她笑說：「 唔好再問我個鼻點解咁高，因為我有荷蘭鼻！」
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唐詩詠近日正在拍攝的另一部新劇《 超能使者 》，同樣由《 唐人街 》原班人馬打造。
唐詩詠近日正在拍攝的另一部新劇《 超能使者 》，同樣由《 唐人街 》原班人馬打造。

《唐人街》/《鐵拳英雄》FAQ

Q:《唐人街》在哪一年拍攝？原定何時上映？

A: 《鐵拳英雄》（原名《唐人街》）在2019年1月－5月拍攝，原定2020年9月21日黃金檔接替《反黑路人甲》九點半播出，但突然抽起，最後安排播放時間係2022年1-2月。

Q:《唐人街》/《鐵拳英雄》劇情是什麼？全劇有多少集？

A:《鐵拳英雄》（原名《唐人街》）全劇30集，劇情發生在曼谷唐人街，講述反抗當地黑幫勢力⋯⋯

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