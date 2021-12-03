鐵拳英雄｜39歲唐詩詠首次做打女 黑色緊身衣谷出Y字胸
無綫新劇《鐵拳英雄》（原名《唐人街》）在2020年忽然被倉底劇《C9特工》踢走（詳見相關報導），想睇視后唐詩詠谷出「Y字胸」做打女可能要等多一陣，原來今次唐詩詠飾演一名武功高強的老千，擅長使用八卦掌，一向少有以性感形象示人的詩詠今次在大展身手之餘，更會著上一襲開胸緊身衣，谷出逼爆Y字胸！
撰文、圖片：東方新地
唐詩詠《唐人街》首次做打女谷出Y字胸
被延期播放的 《鐵拳英雄》（原名《唐人街》）被喻為 《城寨英雄》和 《同盟》的系列第三部曲，在三部劇集中首次作為新人馬正式加入的詩詠笑言：「我一直都好懷疑自己呢個身手點解會畀監製文偉鴻先生揀中，但我深信佢揀中我一定係因為個角色好適合我發揮，所以我Push自己好盡力去學好啲功夫，唔想令佢失望！」唐詩詠直言《唐人街》是她入行以來首部真正以打戲為主的戲劇，她表示：「因為我本身冇舞蹈、功夫底子，所以喺開劇前一個月，我已經開始同師父上堂學功夫。」
《唐人街》/《鐵拳英雄》FAQ
Q:《唐人街》在哪一年拍攝？原定何時上映？
A: 《鐵拳英雄》（原名《唐人街》）在2019年1月－5月拍攝，原定2020年9月21日黃金檔接替《反黑路人甲》九點半播出，但突然抽起，最後安排播放時間係2022年1-2月。
Q:《唐人街》/《鐵拳英雄》劇情是什麼？全劇有多少集？
A:《鐵拳英雄》（原名《唐人街》）全劇30集，劇情發生在曼谷唐人街，講述反抗當地黑幫勢力⋯⋯