鐵拳英雄｜鄭世豪入行廿年陷低潮靠一位前輩翻身 感激太太力撐圓音樂夢
鐵拳英雄｜首次演正劇配角
鄭世豪於2001年投考藝員訓練班而入行，多年內演過不少閒角，而近年就憑《愛．回家之開心速遞》「細龍生」一角入屋。《鐵拳英雄》中乞衣「畢易」亦即陳展鵬失散細佬「步青雲」，是鄭世豪入行廿年首次演正劇的配角。
於《皆大歡喜》演23個無名閒角！
其實在入行初期，鄭世豪曾經在《皆大歡喜》古裝版先後演出23個閒角，包括路人、賭徒、小販、山賊、江南七怪、街坊、侍衛、蓬萊旅遊客人、地保、藥舖伙記、周公子、東洋人、衣裳竹小販、書生、派紙人、金歡、衙差、獄卒、丈夫、太監、全真七章子、士兵等，雖然角色都係冇名又唔起眼，但鄭世豪一直用心演好每個角色！
鄭世豪於《皆大歡喜》試過演23個閒角！
鄭世豪熱愛唱歌 只能做「卡拉之星」
鄭世豪加入無綫前曾參加多個歌唱比賽，01年參加TVB全球華人新秀歌唱大賽在未能打入決賽，同年加入無綫藝訓班，但未能當歌手，只能在《歡樂滿東華》的「卡拉之星」環節中獻唱。鄭世豪道出演藝生涯辛酸，除了做閒角，還擔任大型節目的「禮儀先生」，令一直熱愛唱歌的鄭世豪，每年參與頒獎禮，卻只能擔任「禮儀先生」。
鄭世豪曾在訪問中提到有一次接了一個閒角要剃光頭，但公司如常安排他做「禮儀先生」，他唯一一之推工作，公司以為佢唔聽話，從此連「禮儀先生」都冇得做，鄭世豪感到好委屈﹗
感謝恩人鄭裕玲
至2013年無錢舉行《星夢傳奇》歡迎藝員參賽，鄭世豪當時立即申請，卻未獲得參賽資格，有一名幕後向節目主持鄭裕玲推薦，給她看鄭世豪唱歌片段，Do姐多次向節目組推薦，最後鄭世豪才獲得參賽資格，雖然在節目最後數集才出場，但最後憑實力獲得第二名。
感激太太支持追音樂夢 自資出碟
2017年，鄭世豪為咗一圓出碟心願，他用了原先要來做日後生小朋友的教育基金，以及家庭開支的積蓄來做專輯，更直言這筆錢太太都有份，但當時太太並沒有半怨言，只對他說：「好，你做」，十分支持老公的決定。
巴士情緣與太太超恩愛
鄭世豪與太太范潔盈2013年結婚，二人其實從小就認識，是同一個屋苑，曾在電梯遇上，其後有一次坐巴士再次遇上，鄭世豪鼓起勇氣主動上前問攞電話，拍拖多夫二人有共同的經歷，所以多年來就算發生甚麼事都不會嫌棄對方，鄭世豪約齊朋友巴士安排驚喜求婚。鄭世豪更揚言努力工作，賺回當日出碟時所花的積蓄，令太太做少奶奶。