《鐵拳英雄》鄭世豪飾演元秋失散多年的兒子步青雲，在劇中因為生活艱苦，因生計導致破腳，因為勢所迫一刀插向失散哥哥陳展鵬，相認後的感人情景，令人為之感動。現實中的鄭世豪入行踏入21年，做足多年閒角，在《鐵拳英雄》終於成為正劇配角，等了足足廿年﹗