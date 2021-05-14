29歲陳偉琪形象差被放逐 轉行做KOL超悠閒 酒店彈豎琴無懼雪藏
撰文、圖片：東方新地、陳偉琪IG
陳偉琪酒店彈豎琴 依舊大晒性感靚相無懼被雪
陳偉琪近年以《愛．回家之開心速遞》細龍太雷珍妮一角成功上位，角色令其知名度大大提高，可惜卻因形象差，去年8月尾一集被交代暫別劇組，至令仍未「回家」。陳偉琪雪藏近一年，生活一直多姿多彩，近日更到酒店套房彈豎琴，更大晒性感靚相，有家底的她完全不需擔心無工開。
陳偉琪樂做KOL有家底唔憂米
TVB冷處理，但無礙陳偉琪心情。一心轉型做KOL，更頻頻在IG上出Post，分享做運動、彈樹琴的點滴，廣告Post更是密密接。剛剛的聖誕節更飛到外地旅遊。
曾是TVB「咪神」 陳偉琪今絕跡《 3日2夜》
形象豪放屢次出事的陳偉琪，曾涉及醉駕被捕，又被爆背男友街頭與外籍男激咀，去年本刊記者更在淺水灣見她無懼疫情與友人脫罩隊酒扯煙大解放，原來她已被投閒置散多月，據知情者透露：「 Vicky（陳偉琪）形象認真麻麻，出過咁多次事佢都冇變，言論又大膽，公司覺得佢好難控制，所以近月已經再冇任何工作畀佢，《愛．回家》都講佢避走外地，補咗個 shot就當係交代，劇中老公鄭世豪影響都大，冇咗個老婆戲份亦會大減，而Vicky就全面被放逐，就算復拍《 3日2夜》，都冇預佢，因為無綫依家大把咪神，少佢一個唔少。」
憑《愛．回家》彈起最後一集細龍生細龍太動真情
陳偉琪入行七年，因36E身材超級勁爆，出道後即被封無綫新一代爆乳「咪神」，過去多被安排做身材擔當，拍劇逾三十幾套都係做大配角，直至三年前加入無綫處境喜劇《愛．回家之開心速遞》演細龍太，陳偉琪終於有個角色被觀眾嗌得出名。
去年8月5日就是陳偉琪淡出《愛．回家》前的最後一集，不過她只是出多個 shot就交代完，細龍生（鄭世豪）與細龍太（陳偉琪）終須一別，據知二人都拍攝時動真情流出真眼淚。之後鄭世豪在社交網送上自己首新歌〈只准你話我是傻〉畀陳偉琪，二人又一齊開直播聊天，當被網民追問細龍太何時回歸，陳偉琪只能苦笑說：「未知幾時會返⋯⋯」細龍太有錢就是任性，環遊世界未必返喇！