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29歲陳偉琪形象差被放逐 轉行做KOL超悠閒 酒店彈豎琴無懼雪藏

東方新地

29歲的陳偉琪憑36E上圍被封無綫咪神，近年加入《愛．回家之開心速遞》演細龍太雷珍妮做惡老婆上位，不過細龍太已成為過去，有傳陳偉琪因為形象差，被安排淡出劇組，唔止冇得《愛．回家》，就連所有演出機會都歸零。令劇中老公細龍生（鄭世豪）好唔捨得佢，仲送咗首歌同佢講bye bye。有家底唔憂米的陳偉琪近月好清閒，冇工開自求多福，一心轉型做網紅同旅遊達人，有36E同富爸爸照住一定有出路嘅，近日更密密上載身在酒店的靚相，無懼雪藏生活依舊多姿多彩。

撰文、圖片：東方新地、陳偉琪IG

陳偉琪酒店彈豎琴 依舊大晒性感靚相無懼被雪

陳偉琪近年以《愛．回家之開心速遞》細龍太雷珍妮一角成功上位，角色令其知名度大大提高，可惜卻因形象差，去年8月尾一集被交代暫別劇組，至令仍未「回家」。陳偉琪雪藏近一年，生活一直多姿多彩，近日更到酒店套房彈豎琴，更大晒性感靚相，有家底的她完全不需擔心無工開。

陳偉琪上載於酒店套房彈豎琴的照片。（圖片來源：陳偉琪IG）
陳偉琪上載於酒店套房彈豎琴的照片。（圖片來源：陳偉琪IG）
無工開亦無影響其心情。（圖片來源：陳偉琪IG）
無工開亦無影響其心情。（圖片來源：陳偉琪IG）
無懼被指太性感，陳偉琪繼續放性感相。（圖片來源：陳偉琪IG）
無懼被指太性感，陳偉琪繼續放性感相。（圖片來源：陳偉琪IG）
平日亦會參加互外活動。（圖片來源：陳偉琪IG）
平日亦會參加互外活動。（圖片來源：陳偉琪IG）
完全不擔心無得「愛回家」，因為有家庭撐住！（圖片來源：陳偉琪IG）
完全不擔心無得「愛回家」，因為有家庭撐住！（圖片來源：陳偉琪IG）

陳偉琪樂做KOL有家底唔憂米

TVB冷處理，但無礙陳偉琪心情。一心轉型做KOL，更頻頻在IG上出Post，分享做運動、彈樹琴的點滴，廣告Post更是密密接。剛剛的聖誕節更飛到外地旅遊。

圖片來源：陳偉琪IG
圖片來源：陳偉琪IG
圖片來源：陳偉琪IG
圖片來源：陳偉琪IG

曾是TVB「咪神」 陳偉琪今絕跡《 3日2夜》

形象豪放屢次出事的陳偉琪，曾涉及醉駕被捕，又被爆背男友街頭與外籍男激咀，去年本刊記者更在淺水灣見她無懼疫情與友人脫罩隊酒扯煙大解放，原來她已被投閒置散多月，據知情者透露：「 Vicky（陳偉琪）形象認真麻麻，出過咁多次事佢都冇變，言論又大膽，公司覺得佢好難控制，所以近月已經再冇任何工作畀佢，《愛．回家》都講佢避走外地，補咗個 shot就當係交代，劇中老公鄭世豪影響都大，冇咗個老婆戲份亦會大減，而Vicky就全面被放逐，就算復拍《 3日2夜》，都冇預佢，因為無綫依家大把咪神，少佢一個唔少。」

陳偉琪自小在加拿大長大，為人不拘小節，疫情期間經常去郊遊，著比堅尼當食生菜。
陳偉琪自小在加拿大長大，為人不拘小節，疫情期間經常去郊遊，著比堅尼當食生菜。
陳偉琪從不吝嗇36E逼爆身材，社交網有大量性感泳照任睇。
陳偉琪從不吝嗇36E逼爆身材，社交網有大量性感泳照任睇。
疫情嚴峻下，陳偉琪早前仍相約友人去淺水灣隊酒扯煙玩樂，更當眾睇男性器官照片，作風行為大膽。
疫情嚴峻下，陳偉琪早前仍相約友人去淺水灣隊酒扯煙玩樂，更當眾睇男性器官照片，作風行為大膽。
有身材又有學識的陳偉琪，最近轉型在社交網學做KOL，披住浴巾為酒店及護膚品牌賣廣告，一舉兩得。
有身材又有學識的陳偉琪，最近轉型在社交網學做KOL，披住浴巾為酒店及護膚品牌賣廣告，一舉兩得。

憑《愛．回家》彈起最後一集細龍生細龍太動真情

陳偉琪入行七年，因36E身材超級勁爆，出道後即被封無綫新一代爆乳「咪神」，過去多被安排做身材擔當，拍劇逾三十幾套都係做大配角，直至三年前加入無綫處境喜劇《愛．回家之開心速遞》演細龍太，陳偉琪終於有個角色被觀眾嗌得出名。

陳偉琪加入《愛．回家之開心速遞》三年，飾演的細龍太對住細龍生（鄭世豪飾）聲大夾惡，製造出唔少搞笑場面，大受觀眾歡迎。
陳偉琪加入《愛．回家之開心速遞》三年，飾演的細龍太對住細龍生（鄭世豪飾）聲大夾惡，製造出唔少搞笑場面，大受觀眾歡迎。
久未露面的細龍太，因為幫爸爸雷公（白彪飾）吞奪接龍集團，而出賣了老公細龍生，令她感到沒有面目見對方。上周三（5日）細龍太再現身，心水清的網民都 feel到她將會淡出。
久未露面的細龍太，因為幫爸爸雷公（白彪飾）吞奪接龍集團，而出賣了老公細龍生，令她感到沒有面目見對方。上周三（5日）細龍太再現身，心水清的網民都 feel到她將會淡出。

29歲陳偉琪形象差被放逐冇得《愛．回家》最後一集細龍生細龍太動真情

29歲陳偉琪形象差被放逐冇得《愛．回家》最後一集細龍生細龍太動真情

 

去年8月5日就是陳偉琪淡出《愛．回家》前的最後一集，不過她只是出多個 shot就交代完，細龍生（鄭世豪）與細龍太（陳偉琪）終須一別，據知二人都拍攝時動真情流出真眼淚。之後鄭世豪在社交網送上自己首新歌〈只准你話我是傻〉畀陳偉琪，二人又一齊開直播聊天，當被網民追問細龍太何時回歸，陳偉琪只能苦笑說：「未知幾時會返⋯⋯」細龍太有錢就是任性，環遊世界未必返喇！

細龍生終於見到細龍太，細龍太講出苦衷，非常內疚，二人抱頭痛哭，喊出真感情。
細龍生終於見到細龍太，細龍太講出苦衷，非常內疚，二人抱頭痛哭，喊出真感情。

29歲陳偉琪形象差被放逐冇得《愛．回家》最後一集細龍生細龍太動真情

陳偉琪冇得再《愛．回家》，熒幕老公細龍生鄭世豪特意作了一首歌〈只准你話我是傻〉送給細龍太，更親自填詞，邀請陳偉琪做MV女主角，留住二人的最美回憶，誠意十足。
陳偉琪冇得再《愛．回家》，熒幕老公細龍生鄭世豪特意作了一首歌〈只准你話我是傻〉送給細龍太，更親自填詞，邀請陳偉琪做MV女主角，留住二人的最美回憶，誠意十足。

29歲陳偉琪形象差被放逐冇得《愛．回家》最後一集細龍生細龍太動真情

冇得再開工見，陳偉琪與劇中老公及奶奶仍 keep住來往，早前更補祝她29歲生日。
冇得再開工見，陳偉琪與劇中老公及奶奶仍 keep住來往，早前更補祝她29歲生日。
近半年的工作十隻手指數得晒，陳偉琪自知被無綫投閒置散，不時在社交網自我打氣。
近半年的工作十隻手指數得晒，陳偉琪自知被無綫投閒置散，不時在社交網自我打氣。

29歲陳偉琪形象差被放逐冇得《愛．回家》最後一集細龍生細龍太動真情

29歲陳偉琪形象差被放逐冇得《愛．回家》最後一集細龍生細龍太動真情 29歲陳偉琪形象差被放逐冇得《愛．回家》最後一集細龍生細龍太動真情

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