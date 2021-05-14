29歲陳偉琪形象差被放逐 轉行做KOL超悠閒 酒店彈豎琴無懼雪藏

29歲的陳偉琪憑36E上圍被封無綫咪神，近年加入《愛．回家之開心速遞》演細龍太雷珍妮做惡老婆上位，不過細龍太已成為過去，有傳陳偉琪因為形象差，被安排淡出劇組，唔止冇得《愛．回家》，就連所有演出機會都歸零。令劇中老公細龍生（鄭世豪）好唔捨得佢，仲送咗首歌同佢講bye bye。有家底唔憂米的陳偉琪近月好清閒，冇工開自求多福，一心轉型做網紅同旅遊達人，有36E同富爸爸照住一定有出路嘅，近日更密密上載身在酒店的靚相，無懼雪藏生活依舊多姿多彩。

撰文、圖片：東方新地、陳偉琪IG