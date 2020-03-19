feat_1163_8

陳冠希、余文樂昔日死敵今一同變大叔！吳彥祖髮線再上移變甩毛男神

明星似乎特別襟老，大部分都像食了防腐劑一樣，凍齡般廿年不變，年過半百的劉德華、郭富城就係表表者，開十幾場演唱會又唱又跳都應付自如，仲
有仲有年過六十的周潤發、苗僑偉，都仲係咁有型靚仔，要數真係有排數，難怪穩坐多年男神位置。之不過身為佢哋後輩、未到四字頭嘅陳冠希、余文樂，曾是那些年的男神，不但守唔住呢個稱號，雙雙已經變成大叔，粉絲睇見偶像崩壞，真係喊咁口！

閱讀全文

撰文、圖片：東方新地

陳冠希未到40已變大叔

39歲的陳冠希（Edison）近年移居美國，專注其時裝品牌生意，17年和中國名模秦舒培結婚，同年3月升呢為人父，囡囡Alaia剛滿三歲，升呢人父後的 Edison 錫女錫到燶，IG 大部分也是妻女的生活照，閒時一家三口去遊樂場，好一個典型幸福家庭，昔日壞孩子似乎改變了，過去媾女四圍蒲的日子不再。之不過連外型都有好大變化，20歲一出道因為個樣鬼鬼地加上五官標緻，立即成為萬人迷，不過昔日的萬人迷，現在臉上一道道的皺紋、眼神變慈祥同時都變得甚為蒼老，未到四十歲已經變大叔！

20歲出道的Edison成為歌影兩棲藝人，又成為時裝潮牌創辦人，靚仔又當紅，是當代男神！
20歲出道的Edison成為歌影兩棲藝人，又成為時裝潮牌創辦人，靚仔又當紅，是當代男神！

陳冠希一家三口樂也融融，不過其臉上皺紋、雙眼打晒摺，比真實年齡蒼老很多。
陳冠希一家三口樂也融融，不過其臉上皺紋、雙眼打晒摺，比真實年齡蒼老很多。

Edison 生女後變定性，滿臉雀斑、黑眼圈眼肚勁深、一臉鬍渣的 Edison 同囡囡臉貼臉合照，一臉慈父樣。
Edison 生女後變定性，滿臉雀斑、黑眼圈眼肚勁深、一臉鬍渣的 Edison 同囡囡臉貼臉合照，一臉慈父樣。

身穿花花衫的 Edison 同離過婚、現年30歲的名模老婆秦舒培拍埋一齊，竟然有叔叔同後生女的感覺 ﹗
身穿花花衫的 Edison 同離過婚、現年30歲的名模老婆秦舒培拍埋一齊，竟然有叔叔同後生女的感覺 ﹗

陳冠希已把事業重心移到美國，鮮有跟香港演藝圈有聯絡，甄子丹是其中一人，早前甄子丹一家到美國，並出席陳冠希為囡囡舉辦的3歲生日會。
陳冠希已把事業重心移到美國，鮮有跟香港演藝圈有聯絡，甄子丹是其中一人，早前甄子丹一家到美國，並出席陳冠希為囡囡舉辦的3歲生日會。

陳冠希出道時有家底，父母都係靚仔靚女，現時跟父母及兩個家姐身處不同國家，但周不時會相約於美國見面。
陳冠希出道時有家底，父母都係靚仔靚女，現時跟父母及兩個家姐身處不同國家，但周不時會相約於美國見面。

白鬚蒼蒼余文樂

陳冠希死敵余文樂是同期出道，曾為爭女爭上位，屢傳不和，雖然大家已不在同一圈子，不過似乎仍互睇大家唔順眼，早前余文樂潮牌出品的衫引起風波，要道歉補鑊，相隔半個地球之遠的 Edison，立即在其時裝品牌網頁推出一件印有禁止666圖案的 T 恤（余文樂的 IG 帳號是 lok666），明揶揄對方。兩宿敵爭餐死，依家都出現未老先衰的跡象，余文樂近來突然留鬚，而且鬍鬚灰白，老咗十年有多，當日青靚白淨版靚仔已不復在。

模特兒出身的余文樂，加入娛樂圈後，由於外形可塑性高，外界對其一時文青，一時健康男孩都好受落，甚受廣告商歡迎，演藝事業一帆風順。
模特兒出身的余文樂，加入娛樂圈後，由於外形可塑性高，外界對其一時文青，一時健康男孩都好受落，甚受廣告商歡迎，演藝事業一帆風順。

余文樂跟 I.T 老闆沈嘉偉成為朋友，品味及人際網絡都大大提升，亦成為潮人代表。後來有樣學樣創立自家潮牌，加上其人氣，財源滾滾來，近年又成立電競隊，顧住做生意，演藝事業已放埋一邊。變成生意人的余文樂，仍然一身潮牌放上身，但已現老態。
余文樂跟 I.T 老闆沈嘉偉成為朋友，品味及人際網絡都大大提升，亦成為潮人代表。後來有樣學樣創立自家潮牌，加上其人氣，財源滾滾來，近年又成立電競隊，顧住做生意，演藝事業已放埋一邊。變成生意人的余文樂，仍然一身潮牌放上身，但已現老態。

17年12月跟台妹王棠云結婚， 翌年5月 誕下囝囝Cody余初見。
17年12月跟台妹王棠云結婚， 翌年5月 誕下囝囝Cody余初見。

成為爸爸後的余文樂，愛子心切， 為 讓兒子有較好生活環境，去年索性搬去台灣長住。
成為爸爸後的余文樂，愛子心切， 為 讓兒子有較好生活環境，去年索性搬去台灣長住。

抱仔同陪仔玩時，慈父樣出晒嚟，但當年男神的痕跡已抹得一乾二淨。
抱仔同陪仔玩時，慈父樣出晒嚟，但當年男神的痕跡已抹得一乾二淨。

甩毛男神吳彥祖

吳彥祖和太太LisaS.及現年6歲囡囡Raven移居美國，近日到訪台灣，被當地女藝人貼出合照，網民驚訝不已，並不是因為久未露面，而是被稱為一代男神吳彥祖的髮線嚇親，相片可見其髮線嚴重向上移，頭髮稀疏，網民悲痛大叫男神崩壞。

吳彥祖當年被美學大導楊凡睇中邀拍《美少年之戀》而入行，五官突出，身形健碩、ABC式唔鹹唔淡的廣東話，一出道就迷死少男少女。熱愛功夫的吳彥祖操到六嚿腹肌，雖然不再少年，不過愈來愈有男人味，男神之位當之無愧。
吳彥祖當年被美學大導楊凡睇中邀拍《美少年之戀》而入行，五官突出，身形健碩、ABC式唔鹹唔淡的廣東話，一出道就迷死少男少女。熱愛功夫的吳彥祖操到六嚿腹肌，雖然不再少年，不過愈來愈有男人味，男神之位當之無愧。

陳冠希、余文樂昔日死敵今一同變大叔！吳彥祖髮線再上移變甩毛男神

最近吳彥祖返港探望朋友，一頭 skin head 驚現 M 字額！
最近吳彥祖返港探望朋友，一頭 skin head 驚現 M 字額！

早前吳彥祖出席電影《限期破案》記招時，殘爆現身，已見髮線向上移。
早前吳彥祖出席電影《限期破案》記招時，殘爆現身，已見髮線向上移。

熱門文章