陳冠希、余文樂昔日死敵今一同變大叔！吳彥祖髮線再上移變甩毛男神
明星似乎特別襟老，大部分都像食了防腐劑一樣，凍齡般廿年不變，年過半百的劉德華、郭富城就係表表者，開十幾場演唱會又唱又跳都應付自如，仲
有仲有年過六十的周潤發、苗僑偉，都仲係咁有型靚仔，要數真係有排數，難怪穩坐多年男神位置。之不過身為佢哋後輩、未到四字頭嘅陳冠希、余文樂，曾是那些年的男神，不但守唔住呢個稱號，雙雙已經變成大叔，粉絲睇見偶像崩壞，真係喊咁口！
有仲有年過六十的周潤發、苗僑偉，都仲係咁有型靚仔，要數真係有排數，難怪穩坐多年男神位置。之不過身為佢哋後輩、未到四字頭嘅陳冠希、余文樂，曾是那些年的男神，不但守唔住呢個稱號，雙雙已經變成大叔，粉絲睇見偶像崩壞，真係喊咁口！
撰文、圖片：東方新地
陳冠希未到40已變大叔
39歲的陳冠希（Edison）近年移居美國，專注其時裝品牌生意，17年和中國名模秦舒培結婚，同年3月升呢為人父，囡囡Alaia剛滿三歲，升呢人父後的 Edison 錫女錫到燶，IG 大部分也是妻女的生活照，閒時一家三口去遊樂場，好一個典型幸福家庭，昔日壞孩子似乎改變了，過去媾女四圍蒲的日子不再。之不過連外型都有好大變化，20歲一出道因為個樣鬼鬼地加上五官標緻，立即成為萬人迷，不過昔日的萬人迷，現在臉上一道道的皺紋、眼神變慈祥同時都變得甚為蒼老，未到四十歲已經變大叔！
白鬚蒼蒼余文樂
陳冠希死敵余文樂是同期出道，曾為爭女爭上位，屢傳不和，雖然大家已不在同一圈子，不過似乎仍互睇大家唔順眼，早前余文樂潮牌出品的衫引起風波，要道歉補鑊，相隔半個地球之遠的 Edison，立即在其時裝品牌網頁推出一件印有禁止666圖案的 T 恤（余文樂的 IG 帳號是 lok666），明揶揄對方。兩宿敵爭餐死，依家都出現未老先衰的跡象，余文樂近來突然留鬚，而且鬍鬚灰白，老咗十年有多，當日青靚白淨版靚仔已不復在。
甩毛男神吳彥祖
吳彥祖和太太LisaS.及現年6歲囡囡Raven移居美國，近日到訪台灣，被當地女藝人貼出合照，網民驚訝不已，並不是因為久未露面，而是被稱為一代男神吳彥祖的髮線嚇親，相片可見其髮線嚴重向上移，頭髮稀疏，網民悲痛大叫男神崩壞。