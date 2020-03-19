陳冠希、余文樂昔日死敵今一同變大叔！吳彥祖髮線再上移變甩毛男神

明星似乎特別襟老，大部分都像食了防腐劑一樣，凍齡般廿年不變，年過半百的劉德華、郭富城就係表表者，開十幾場演唱會又唱又跳都應付自如，仲

有仲有年過六十的周潤發、苗僑偉，都仲係咁有型靚仔，要數真係有排數，難怪穩坐多年男神位置。之不過身為佢哋後輩、未到四字頭嘅陳冠希、余文樂，曾是那些年的男神，不但守唔住呢個稱號，雙雙已經變成大叔，粉絲睇見偶像崩壞，真係喊咁口！