陳凱琳公開弟弟Derek離港真正原因！林作原來已經掌握DNA證據？
林作聲稱已掌握Derek DNA 證據！可以慳返1000萬
雖然事件隨住Derek 宣布離開香港後已經逐漸掉淡，但林作在6月27日突然更新IG，表示已收到Derek的DNA資料，更聲稱資料來源是「某間醫學公司」，寫道：「除非到今晚9點，這個post有兩千個like，及IG及FB Page followers到45K，本人才會考慮公開一旦獲得的任何結果。」
公開陳凱琳弟弟離開香港真正原因 林作寸爆兩姊弟
不過其實林作早前在IG已分享於Derek宣布離港的片段，並發長文道歉，並收回1,000萬挑戰，希望挽留對方。當時已很多網民議論紛紛，批評林作玩出火：「老友，過咗火位啦」、「人地（哋）家事關你X事咩」、「覺得你無資格叫人留定走，搞完人哋再叫人唔好唔開心？」文中，林作聲稱Derek是因為不堪身世疑雲的壓力而離開香港，但其實今年四月尾，陳凱琳接受傳媒訪問時已指弟弟Derek將會跟老婆移民加拿大，一早計劃要展開新生活，她表示從來未試過與弟弟分隔如此長時間，坦言非常不捨。
離港前夕 陳凱琳鬆口似揶揄林作
日前陳凱琳與兩姊弟出海在船上搞派對，而陳凱琳於Instagram限時動態分享姊弟於Derek移民前最後一次合體慶生的合照，寫道：「Best night ever (有史以來最好一夜)」Derek就於社交平台上載慶祝生日的短片，寫道：「I’m gonna miss y’all so much.（我會好掛住你哋。）」
不過林作就即時出Post寸爆陳凱琳與Derek：「好了，這次風波終於到了一個段落。祝Derek到了加拿大後生活愉快，婚姻美滿，連生貴子。希望到時會分享啲BB仔生得係咪好得意，係咩樣。唯一奇怪係佢家姐臨別一晚話係有史以來最開心一晚，即係話弟弟走係令佢人生最開心嘅事。係咪因為以後冇人再話佢呢？」
原來兩姊弟與朋友去赤柱玩，陳凱琳又再感觸說：「A night to remember(要記住的一晚)」
陳凱琳弟Derek血統事件懶人包！
事緣陳凱琳弟弟Derek近日在個人社交平台上載肉緊攬實爸爸的合照，相中陳父坐在他大腿上並啜手指，畫面溫馨，他用英文寫道：「你真的長大了很多，很為你感到驕傲呢！」。不過不少網民又再質疑二人是否親生父子，因為爸爸膚色較白，而Derek膚色較深，而且輪廓深像外國人，父子外貌不太似樣，頓時再次成為網友焦點。
陳凱琳弟弟Derek曾於Instagram個人檔案中強調自己是100%香港人。
林作出一百萬抽出求驗DNA
及後有「抽水王」之稱的林作近揚言願意拿出早前與鍾培生拳賽中得到的100萬，要求Derek與爸爸驗DNA證實是親生父子關係：「本人願意用100萬港幣向Derek Chan not Cheung 發出挑戰：俾（畀）你一條毛俾（畀）我。同埋你老豆（竇）一條毛。如果DNA比照證實你地（哋）係父子，我俾（畀）100萬你。如果唔係，順便比照係咪有印巴血統。順便咋，純八卦，驗到冇嘅我都俾（畀）100萬你。冇他，純碎（粹）之前嗰個Derek（鍾培生）俾（畀）咗我一百萬零用錢冇錠（碇）使。同埋真心好奇及堅信不移。Derek，你願意接受挑戰嗎？」
鄭嘉穎、陳凱琳胞姊出面回應 林母加碼至1000萬
事件鬧大之後，林作曾透露陳凱琳胞姊Joyce曾回覆表示100萬似乎太少，及後林作即時作出反應，找到林媽媽做金主將酬勞推至1,000萬！鄭嘉穎在出席活動受訪時，表示指陳凱琳細佬及家人心情都好正常，而嘉穎亦認為大家很清楚林作有何目的，不回應就是最好的回應，總之事件對他們一家人並沒有影響。
陳媽媽剖白子女被指似印度人之謎
其實陳凱琳母親劉惠嫺Connie曾接受港台節目《舊日的足跡》訪問，曾罕有開腔為子女的混血外表解畫。Connie表示Grace與Derek出世時與長女Joyce同樣白淨，不過後來兩姐弟去到14至15歲突然變得眼大臉尖，而細佬Derek更生多了鬚根。Connie又透露自己母親擁南亞血統：「可能我媽媽係馬來西亞人，擁有亞裔嘅容貌，細佬又喜歡戶外活動，又或者加拿大嘅食物有好多荷爾蒙啦」。所以 Grace和細佬Derek都有著混血的外表。
Derek於2021年升呢做人夫
2021年三月陳凱琳孖生細佬Derek報喜，升呢人夫，陳凱琳升呢姑奶當然開心，同時亦令全家高顏值都齊齊曝光，原來陳凱琳仲有個家姐，不過當時已經因為大家姐同陳凱琳及孖生細佬好唔似樣，細佬樣子更被指似印度人。
陳凱琳細佬Derek踏入人生新一頁，升呢姑奶的陳凱琳同老公鄭嘉穎孖住出席婚禮見證，不過未見一對寶貝囝囝，問到陳凱琳對細佬有何「訓言」？陳凱琳話冇，因為細佬同女友都拍咗拖一段日子，明言唔會催細佬生B，仲叫細佬幫忙湊自己一對囝囝取經驗，升呢姑奶的陳凱琳話送上利是作賀禮﹗
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