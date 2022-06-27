陳凱琳公開弟弟Derek離港真正原因！林作原來已經掌握DNA證據？

陳凱琳 （Grace）的龍鳳胎弟弟Derek由於混向味濃，自從陳凱琳公開細佬Derek的樣貌之後，由於Derek被指完全唔似爸爸而一直都被質疑是否「親生」。早前林作公開表示出一百萬希望Derek與父親驗DNA，及後有金主林媽媽加持加埋至$1,000萬酬勞，但Derek亦不為所動，更宣布離開香港，嚇到林作收回挑戰，不過一直沉默的陳凱琳終於都鬆口回應，指出Derek離開香港的真正目的。另一方面，林作又再度發文，表示已經掌握DNA證據？