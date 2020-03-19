陳展鵬淘寶買車胎瀨晒嘢 網上開炮反遭大陸網民恥笑

試過因租約問題同業主起爭拗，要攞晒相片單據出來討公道的陳展鵬，近日又為不快事扯火，事緣他在淘寶買車胎貨不對辦，在微博出po炮轟被騙，留言狂呻在內地淘寶買嘢令他失望，即時引起內地網民熱烈評論；唔知係咪反應過激，煎Pang其後留言指是店主發錯貨，已經有淘寶介入處理，事件露曙光。雖然避過金錢損失，不過車胎直接影響架車行駛安全，唔係買㗎玩具車咁簡單，就算香港冇代理，外國訂貨需時，為安全計，做咗人夫人父的煎Pang，保障妻女安全先係最緊要，買原廠正貨等吓又何妨？！

撰文、圖片：東方新地