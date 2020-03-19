陳展鵬淘寶買車胎瀨晒嘢 網上開炮反遭大陸網民恥笑
試過因租約問題同業主起爭拗，要攞晒相片單據出來討公道的陳展鵬，近日又為不快事扯火，事緣他在淘寶買車胎貨不對辦，在微博出po炮轟被騙，留言狂呻在內地淘寶買嘢令他失望，即時引起內地網民熱烈評論；唔知係咪反應過激，煎Pang其後留言指是店主發錯貨，已經有淘寶介入處理，事件露曙光。雖然避過金錢損失，不過車胎直接影響架車行駛安全，唔係買㗎玩具車咁簡單，就算香港冇代理，外國訂貨需時，為安全計，做咗人夫人父的煎Pang，保障妻女安全先係最緊要，買原廠正貨等吓又何妨？！
撰文、圖片：東方新地
陳展鵬淘寶買車胎瀨晒嘢
近年網購盛行，相信唔少人都有過在淘寶購物經驗，但估唔到，視帝陳展鵬都鍾意買淘寶貨。日前，煎 Pang就在微博炮轟，指在淘寶買了一款價錢由人民幣1000起的車胎，卻貨不對辦。他留言說：「被騙的感覺很差很差，想不到現時在內地淘寶買貨都是一樣。失望！」此 po一出，即時引起內地網民極大回響，有網民留言認為他小題大做，亦有人勸他買車胎應到實體店最安全！也有熱心網民教他，若買大件貨物就不要淘寶，不然就選旗艦店買。火氣未消的煎 Pang立即回應網民並解釋買淘寶貨原因，只是因為香港冇代理，若在外國訂購又要等上一個月時間，而內地淘寶只需一星期就可以。
成功換貨心情回靚戰車出巡
出 po呻爆不久，煎 Pang留言表示有轉機，透露店主發錯貨。不過，已經升呢做人爸的煎 Pang，購買對自身安全有關的車胎，即使嫌外國訂貨需時，也應該搵相熟代理幫忙，網購畢竟冇保證，架車又是用來接載妻女，如果車胎行駛時出事，損失已經唔係金錢可以彌補，對近期防疫高度戒備，最緊張妻女健康的他來說，似乎有啲失策。
未知是否因為解決了車胎問題，煎 Pang心情回靚，日前就同老婆單文柔去九龍城買餸上糧，仲揸住佢架深愛四驅車出巡，兩公婆先去雜貨店買乾糧及牛扒，之後再去街市買疏菜，婚後變愛妻號的煎 Pang，全程負責攞嘢，不用老婆辛勞。