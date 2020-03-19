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陳展鵬淘寶買車胎瀨晒嘢 網上開炮反遭大陸網民恥笑

試過因租約問題同業主起爭拗，要攞晒相片單據出來討公道的陳展鵬，近日又為不快事扯火，事緣他在淘寶買車胎貨不對辦，在微博出po炮轟被騙，留言狂呻在內地淘寶買嘢令他失望，即時引起內地網民熱烈評論；唔知係咪反應過激，煎Pang其後留言指是店主發錯貨，已經有淘寶介入處理，事件露曙光。雖然避過金錢損失，不過車胎直接影響架車行駛安全，唔係買㗎玩具車咁簡單，就算香港冇代理，外國訂貨需時，為安全計，做咗人夫人父的煎Pang，保障妻女安全先係最緊要，買原廠正貨等吓又何妨？！

撰文、圖片：東方新地

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陳展鵬淘寶買車胎瀨晒嘢

近年網購盛行，相信唔少人都有過在淘寶購物經驗，但估唔到，視帝陳展鵬都鍾意買淘寶貨。日前，煎 Pang就在微博炮轟，指在淘寶買了一款價錢由人民幣1000起的車胎，卻貨不對辦。他留言說：「被騙的感覺很差很差，想不到現時在內地淘寶買貨都是一樣。失望！」此 po一出，即時引起內地網民極大回響，有網民留言認為他小題大做，亦有人勸他買車胎應到實體店最安全！也有熱心網民教他，若買大件貨物就不要淘寶，不然就選旗艦店買。火氣未消的煎 Pang立即回應網民並解釋買淘寶貨原因，只是因為香港冇代理，若在外國訂購又要等上一個月時間，而內地淘寶只需一星期就可以。


農曆新年前已經完成新劇《逆天奇案》拍攝的陳展鵬，近日就放假陪妻女家庭樂，冧爆湊寶貝女外，亦爭取時間陪老婆單文柔，日前兩公婆拍拖去買餸。
農曆新年前已經完成新劇《逆天奇案》拍攝的陳展鵬，近日就放假陪妻女家庭樂，冧爆湊寶貝女外，亦爭取時間陪老婆單文柔，日前兩公婆拍拖去買餸。

煎 Pang早前買入一架新款高身四驅車接載妻女，當日他就駕戰車載老婆出巡，相信今次淘寶買的車胎，正是想為愛驅換上新車胎。
煎 Pang早前買入一架新款高身四驅車接載妻女，當日他就駕戰車載老婆出巡，相信今次淘寶買的車胎，正是想為愛驅換上新車胎。

想不到視帝陳展鵬，亦愛淘寶貨，日前煎Pang就留言指在淘寶買車胎感到失望，即時引起內地網民關注。
想不到視帝陳展鵬，亦愛淘寶貨，日前煎Pang就留言指在淘寶買車胎感到失望，即時引起內地網民關注。

陳展鵬淘寶買車胎瀨晒嘢 網上開炮反遭大陸網民恥笑


內地網民反應兩極，有人認為他小題大做，亦有網民著煎Pang搵淘寶介入事件。不過，煎Pang就解釋買淘寶車胎因香港冇代理，外國訂貨要一個月，睇嚟佢真係好心急喎！
內地網民反應兩極，有人認為他小題大做，亦有網民著煎Pang搵淘寶介入事件。不過，煎Pang就解釋買淘寶車胎因香港冇代理，外國訂貨要一個月，睇嚟佢真係好心急喎！

金錢損失事小，話晒女細老婆嫩的煎Pang，入貨應該搵有信譽保證的店舖，以保障家人安全，有咩事都有得追究嘛！
金錢損失事小，話晒女細老婆嫩的煎Pang，入貨應該搵有信譽保證的店舖，以保障家人安全，有咩事都有得追究嘛！

成功換貨心情回靚戰車出巡

出 po呻爆不久，煎 Pang留言表示有轉機，透露店主發錯貨。不過，已經升呢做人爸的煎 Pang，購買對自身安全有關的車胎，即使嫌外國訂貨需時，也應該搵相熟代理幫忙，網購畢竟冇保證，架車又是用來接載妻女，如果車胎行駛時出事，損失已經唔係金錢可以彌補，對近期防疫高度戒備，最緊張妻女健康的他來說，似乎有啲失策。

陳展鵬淘寶買車胎瀨晒嘢 網上開炮反遭大陸網民恥笑

近日新冠肺炎肆虐，煎Pang一家三口留家避炎，唔出外食飯惟有買餸返家玩煮飯仔，煎Pang當日就駕車載老婆一齊買餸，單文柔望住老公甜到漏！
近日新冠肺炎肆虐，煎Pang一家三口留家避炎，唔出外食飯惟有買餸返家玩煮飯仔，煎Pang當日就駕車載老婆一齊買餸，單文柔望住老公甜到漏！

以往經常被指是大男人的煎Pang，婚後完全被妻女降服，近年變身暖男的他，買餸全程對老婆表現殷勤！畀錢攞嘢一手包辦！
以往經常被指是大男人的煎Pang，婚後完全被妻女降服，近年變身暖男的他，買餸全程對老婆表現殷勤！畀錢攞嘢一手包辦！

期間煎Pang買了一個垃圾桶，更自己先攞上車。
期間煎Pang買了一個垃圾桶，更自己先攞上車。

未知是否因為解決了車胎問題，煎 Pang心情回靚，日前就同老婆單文柔去九龍城買餸上糧，仲揸住佢架深愛四驅車出巡，兩公婆先去雜貨店買乾糧及牛扒，之後再去街市買疏菜，婚後變愛妻號的煎 Pang，全程負責攞嘢，不用老婆辛勞。

自從女兒小豬比出世後，煎Pang對著前世情人投晒降，冧樣擠出蜜糖。
自從女兒小豬比出世後，煎Pang對著前世情人投晒降，冧樣擠出蜜糖。

陳展鵬淘寶買車胎瀨晒嘢 網上開炮反遭大陸網民恥笑


早前小豬比同親友拜年後發高燒，即嚇親爸媽，小豬比康復後，煎Pang同Phoebe（單文柔）抗疫高度戒備，除咗氹小豬比戴口罩，又教她吃飯前先用抹手紙巾消毒。
早前小豬比同親友拜年後發高燒，即嚇親爸媽，小豬比康復後，煎Pang同Phoebe（單文柔）抗疫高度戒備，除咗氹小豬比戴口罩，又教她吃飯前先用抹手紙巾消毒。

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