反起跑線聯盟

反起跑線聯盟｜「早婚媽咪」陳欣妍精緻五官成焦點 豬膽鼻舊照被翻hit

娛聞
東方新地

ViuTV《反起跑線聯盟》中飾演早婚媽咪的陳欣妍（Shirley），在劇中扮靚多過湊女，近日因劇集熱播，令陳欣妍精緻五官再成為網民熱話，2013年舊照片更再度被翻hit，陳欣妍曾親自解畫指同家族病有關﹗

《反起跑線聯盟》陳欣妍演人母好驚青

陳欣妍因為著bra top主持ViuTV行山節目《美女郊遊遊》，成功谷胸上位，成為新一代啤妹（拍生力啤廣告）﹗近日ViuTV播出《反起跑線聯盟》，陳欣妍與林家熙飾演劇中最年輕的夫妻，陳欣妍坦言第一次與小朋友對戲感到緊張，她表示：「邊諗到呢個年紀要演媽媽嘅角色？好在劇中都話明係年輕媽咪，擺明就係抵受唔住愛情嘅誘惑而生囡！導演都話叫我做番自己，即係唔識湊女就最啱﹗」

反起跑線聯盟 28歲陳欣妍眼大鼻高下巴尖，是典型的女神﹗
28歲陳欣妍眼大鼻高下巴尖，是典型的女神﹗
反起跑線聯盟 陳欣妍在劇中飾演早婚媽媽，是眾媽媽當中最年輕的﹗
陳欣妍在劇中飾演早婚媽媽，是眾媽媽當中最年輕的一位﹗
反起跑線聯盟 陳欣妍與梁詠琪和周家怡首次合作，成為朋友，早前相約到慈山寺﹗
陳欣妍與梁詠琪和周家怡首次合作，成為朋友，早前相約到慈山寺，齊齊素顏示人﹗

舊相揭五官宇宙大進化 陳欣妍解釋因家族病跌磅變靚

陳欣妍有個穩定男朋友沈震軒，事業愛情兩得意，不過人怕出名豬怕肥，被翻舊照被指面目全非，陳欣妍曾在訪問時表示自己經歷過重磅的日子，當時體重曾高達62kg，因為她天生非常為食，入行前亦唔貪靚，覺得自己開心就夠，後來發現甲狀腺有問題，是家族遺傳，其母亦有甲狀腺病，陳欣妍突然暴瘦20kg，面頰都瘦到凹晒，她自覺好恐怖！

反起跑線聯盟 陳欣妍的蘋果肌突出過劇中女兒Yumi b。
陳欣妍的蘋果肌突出過劇中女兒Yumi b。
反起跑線聯盟 陳欣妍
陳欣妍話自己曾是肥妹仔，對所有美食都冇抵抗力。

陳欣妍長期食藥keep住運動

當年因為甲狀腺病發，陳欣妍的心跳變得不規律，經常出現心悸徵狀，加上情緒受到影響，令她明白健康比一切重要，不過她為人樂觀，明白這個是遺傳病，見過母親最差的情況，知道食藥就可以控制病情，所以她不太擔心，至今仍定時定候食藥，同時亦會每日keep住做運動保持健康。

反起跑線聯盟 陳欣妍
今時今日五官標緻的陳欣妍，被指經歷過宇宙大進化。

原名陳曼姿 暴瘦後豬膽鼻亦消失

陳欣妍九年前以真名陳曼姿，參加了一個商場代言人比賽，19歲的她與現在相比完全是經歷過宇宙大進化，五官、身形甚至膚色都不一樣，最離奇是當年的闊大豬膽鼻，現在已變得鼻翼收窄鼻樑高挺。陳欣妍的社交網一張早年舊相都沒有，不過百密一疏，當年參加比賽的舊照依然在該商場的fb網頁內，無花無假，可幸是當年仍未遇上沈震軒，讓她做足準備入行，進化成魔鬼天使混合體，最緊要男友覺得嗒得杯落，觀眾又覺得受落。

反起跑線聯盟 陳欣妍
回到九年前（2013年），陳欣妍曾參加銅鑼灣地帶舉行的代言人比賽，個鼻翼闊到阿媽都唔認得，五官都進化晒，她指當年甲狀腺出了問題搞到暴瘦，但解釋唔到點解樣都變埋。
反起跑線聯盟 陳欣妍
當年19歲的陳欣妍以真名陳曼姿參加比賽，仍在求學階段的她已經有表演慾，經常發明星夢。
反起跑線聯盟 舊相揭五官宇宙大進化 陳欣妍解釋因家族病跌磅變靚

陳欣妍剝衫行山彈起

陳欣妍與沈殷怡之前一齊為ViuTV主持行山節目《美女郊遊遊 》，兩女英文名同叫Shirley，故以「 Double S」組合打響名堂，行山剝淨bra top，性感程度爆晒燈，節目火速受到觀眾關注。

反起跑線聯盟 陳欣妍
陳欣妍與沈殷怡一齊為ViuTV主持行山節目《美女郊遊遊 》。
反起跑線聯盟 陳欣妍
陳欣妍水著出鏡好惹火。
反起跑線聯盟 陳欣妍出道作品是17年的電影《我們的6E班》，之後拍過多部微電影。
陳欣妍出道作品是17年的電影《我們的6E班》，之後拍過多部微電影。
反起跑線聯盟 又為ViuTV拍過劇集《黑市》，27歲的她女學生都仲呃到人。
陳欣妍之前3年前為ViuTV拍過劇集《黑市》，當時25歲的她扮女學生毫無違和感。
反起跑線聯盟 有運行果然樣都唔同晒，陳欣妍谷胸出席電影活動，紅粉緋緋的她側面輪廓勁深，鼻高下巴尖，與其事業線同樣搶fo。
陳欣妍年前化身印度西施拍攝一部港產Bollywood電影《我男友係好 「差」 》 ，與一眾印度人合作。有運行果然樣都唔同晒，陳欣妍谷胸出席電影活動，紅粉緋緋的她側面輪廓勁深，鼻高下巴尖，與其事業線同樣搶fo。
反起跑線聯盟 睇吓陳欣妍做運動無添加無美圖的素顏照，超深眼皮大眼睛，女士夢寐以求的高挺鼻，再加無死角面形與尖下巴，公式的女神樣。
陳欣妍做運動無添加無美圖的素顏照，超深眼皮大眼睛，女士夢寐以求的高挺鼻，再加無死角面形與尖下巴，公式的女神樣。

陳欣妍狂曬黑絲長腿誘惑 靠食肉加操大晒fit爆蜜桃臀

陳欣妍（Shirley）之前憑節目《辣伙頭》系列及《美女郊遊遊》而人氣急升，工作不但未有受疫情影響，還密密拍廣告及電影，做到無停手，因為拍廣告時要著三點式上陣，她更集中操練臀部，努力練出Fit爆的蜜桃臀！

反起跑線聯盟 陳欣妍狂曬黑絲長腿誘惑 靠食肉加操大晒fit爆蜜桃臀
陳欣妍向來勤力做gym，近年不但苦練出蜜桃臀，仲有十分誘人長腿線條。

陳欣妍她笑言：「 如果我節食，瘦得嚟線條會無咁靚，所以我就不停食肉同健身，咁樣會令成個身形都靚啲！」之前更在IG狂晒靚腿，在工作期間拍攝短裙曬長腿的花絮。

反起跑線聯盟 陳欣妍狂曬黑絲長腿誘惑 靠食肉加操大晒fit爆蜜桃臀
反起跑線聯盟 陳欣妍狂曬黑絲長腿誘惑 靠食肉加操大晒fit爆蜜桃臀

陳欣妍為電影獻出熒幕初吻

陳欣妍透露拍攝的電影《我男友係好 「差」 》 時，向印度籍男主角獻出了熒幕初吻： 「我喺的士上同男主角拍咗場激吻戲，唔係蜻蜓點水，仲要我做主動！我比較緊張，因為之前冇拍過咀戲，所以都要醞釀咗一段時間。」

反起跑線聯盟 陳欣妍早前在 《辣伙頭·開火》中以比堅尼造型在沙灘上進行比賽，令觀眾大飽眼福。
陳欣妍之前在 《辣伙頭·開火》中以比堅尼造型在沙灘上進行比賽，令觀眾大飽眼福。
反起跑線聯盟 現年27歲的陳欣妍擁有34C、24、36的Fit爆身材，因此獲廣告商睇中，在沙灘上著比堅尼拍廣告。
陳欣妍擁有34C、24、36的Fit爆身材，因此獲廣告商睇中，在沙灘上著比堅尼拍廣告，成為新啤妹。
反起跑線聯盟 陳欣妍透露自己用了三個星期時間每日做gym一小時，去苦練出蜜桃臀
陳欣妍透露自己用了三個星期時間每日做gym一小時，去苦練出蜜桃臀
反起跑線聯盟 在另一個廣告片中，陳欣妍亦有著上粉紅色的小背心，大晒事業線。
在另一個廣告片中，陳欣妍亦有著上粉紅色的小背心，大晒事業線。
反起跑線聯盟 27歲陳欣妍為廣告獻出熒幕初吻 靠食肉加操大晒fit爆蜜桃臀
有好身材怕咩晒﹗
反起跑線聯盟 27歲陳欣妍為廣告獻出熒幕初吻 靠食肉加操大晒fit爆蜜桃臀
講身形比例無得輸﹗
反起跑線聯盟 27歲陳欣妍為廣告獻出熒幕初吻 靠食肉加操大晒fit爆蜜桃臀

撰文：東方新地

讀者留言

熱門文章

 