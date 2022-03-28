反起跑線聯盟｜「早婚媽咪」陳欣妍精緻五官成焦點 豬膽鼻舊照被翻hit

ViuTV《反起跑線聯盟》中飾演早婚媽咪的陳欣妍（Shirley），在劇中扮靚多過湊女，近日因劇集熱播，令陳欣妍精緻五官再成為網民熱話，2013年舊照片更再度被翻hit，陳欣妍曾親自解畫指同家族病有關﹗