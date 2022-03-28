反起跑線聯盟｜「早婚媽咪」陳欣妍精緻五官成焦點 豬膽鼻舊照被翻hit
《反起跑線聯盟》陳欣妍演人母好驚青
陳欣妍因為著bra top主持ViuTV行山節目《美女郊遊遊》，成功谷胸上位，成為新一代啤妹（拍生力啤廣告）﹗近日ViuTV播出《反起跑線聯盟》，陳欣妍與林家熙飾演劇中最年輕的夫妻，陳欣妍坦言第一次與小朋友對戲感到緊張，她表示：「邊諗到呢個年紀要演媽媽嘅角色？好在劇中都話明係年輕媽咪，擺明就係抵受唔住愛情嘅誘惑而生囡！導演都話叫我做番自己，即係唔識湊女就最啱﹗」
舊相揭五官宇宙大進化 陳欣妍解釋因家族病跌磅變靚
陳欣妍有個穩定男朋友沈震軒，事業愛情兩得意，不過人怕出名豬怕肥，被翻舊照被指面目全非，陳欣妍曾在訪問時表示自己經歷過重磅的日子，當時體重曾高達62kg，因為她天生非常為食，入行前亦唔貪靚，覺得自己開心就夠，後來發現甲狀腺有問題，是家族遺傳，其母亦有甲狀腺病，陳欣妍突然暴瘦20kg，面頰都瘦到凹晒，她自覺好恐怖！
陳欣妍長期食藥keep住運動
當年因為甲狀腺病發，陳欣妍的心跳變得不規律，經常出現心悸徵狀，加上情緒受到影響，令她明白健康比一切重要，不過她為人樂觀，明白這個是遺傳病，見過母親最差的情況，知道食藥就可以控制病情，所以她不太擔心，至今仍定時定候食藥，同時亦會每日keep住做運動保持健康。
原名陳曼姿 暴瘦後豬膽鼻亦消失
陳欣妍九年前以真名陳曼姿，參加了一個商場代言人比賽，19歲的她與現在相比完全是經歷過宇宙大進化，五官、身形甚至膚色都不一樣，最離奇是當年的闊大豬膽鼻，現在已變得鼻翼收窄鼻樑高挺。陳欣妍的社交網一張早年舊相都沒有，不過百密一疏，當年參加比賽的舊照依然在該商場的fb網頁內，無花無假，可幸是當年仍未遇上沈震軒，讓她做足準備入行，進化成魔鬼天使混合體，最緊要男友覺得嗒得杯落，觀眾又覺得受落。
陳欣妍剝衫行山彈起
陳欣妍與沈殷怡之前一齊為ViuTV主持行山節目《美女郊遊遊 》，兩女英文名同叫Shirley，故以「 Double S」組合打響名堂，行山剝淨bra top，性感程度爆晒燈，節目火速受到觀眾關注。
陳欣妍狂曬黑絲長腿誘惑 靠食肉加操大晒fit爆蜜桃臀
陳欣妍（Shirley）之前憑節目《辣伙頭》系列及《美女郊遊遊》而人氣急升，工作不但未有受疫情影響，還密密拍廣告及電影，做到無停手，因為拍廣告時要著三點式上陣，她更集中操練臀部，努力練出Fit爆的蜜桃臀！
陳欣妍她笑言：「 如果我節食，瘦得嚟線條會無咁靚，所以我就不停食肉同健身，咁樣會令成個身形都靚啲！」之前更在IG狂晒靚腿，在工作期間拍攝短裙曬長腿的花絮。
陳欣妍為電影獻出熒幕初吻
陳欣妍透露拍攝的電影《我男友係好 「差」 》 時，向印度籍男主角獻出了熒幕初吻： 「我喺的士上同男主角拍咗場激吻戲，唔係蜻蜓點水，仲要我做主動！我比較緊張，因為之前冇拍過咀戲，所以都要醞釀咗一段時間。」