29歲陳欣妍高調放閃被網民催婚 與沈震軒同住千呎豪宅曝光「新房」Ready

現時29歲的陳欣妍去年憑《美女郊遊遊》與拍檔沈殷怡著比堅尼行山成功彈起，不過近日似乎收起性感，IG相愈趨保守，連昔日的清涼照都被大部分收起了！直到近日她突然在IG曬出與拍拖5年男友沈震軒的沙灘拍拖照，閃盲網友嘅同時卻被催婚！