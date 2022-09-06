29歲陳欣妍高調放閃被網民催婚 與沈震軒同住千呎豪宅曝光「新房」Ready
突然放閃好事近？
陳欣妍與沈震軒拍拖至今約5年，但由於沈震軒近兩年專心在內地發展，二人實在聚少離多！沈震軒近難得回港，當然要把握時間陪吓女友。其實二人的戀情一向低調處理，亦從未正式公開合照，終於陳欣妍日前在IG分享了二人在沙灘耍樂的相片，隨即被傳「求婚成功」！雖然二人未有表示拉埋天窗，不過不少網民都立即留言催婚，抱括好友吳若希！
沈震軒返大陸拍劇捱轟 315字長文回應
沈震軒自2021年離開TVB後便到內地發展事業，拍攝多部電影和電視劇。而沈震軒早前曾為因為分享自己有份參演的慶回歸廣播劇《香江兄弟》及回歸劇《獅子山下的故事》截圖而被網民批評，有網民更因此取消關注他的社交帳戶。
雖然沈震軒逐一回覆網民批評，但很多網民不賣帳。沈震軒於是出一長文回應希望網民忽視自己的演藝工作和努力，又希望能遇上真正知音人和觀眾。有網民留言諷刺他的帖文內容，但也有網民留言加油支持他。後來沈震軒再度修改內容，刪去關於政治部份，只留下相關演藝工作的回應。
23歲加國回流曾捱窮 憑《喜愛夜蒲》激情戲彈起
今年39歲的沈震軒小學便隨家人移民加拿大，直到23歲於2006年回流香港拍攝多個廣告和電影。一年後便因為參加TVB「TVBeople」而成藝員，入行頭幾年，他的底薪只有港幣6,000元，但有4,000元要為尖沙咀劏房交租金，餘下2,000元作為生活費。他曾接受傳媒訪問坦言並非生於有錢家庭，所以一切只能靠自己，每天限自己不能用超過50元；劏房只有一張床、衣櫃同洗手間；為了買價值20元的特價飯盒，每日由尖沙咀行到旺角；他還窮到電視機都沒有錢買，曾有三年都沒有睇過電視。
一直以來，他一直只獲派做閒角，有次連導演也認不出他，仲以為他是TVB在外面借回來的演員，但他自覺還有好多可能性，沒有放棄做演員。11年，他憑著《潛行狙擊》中飾演配角「何賜登（爆登）」，令知名度增加。12年﹐他因為拍攝電影《喜愛夜蒲2》飾第二男主角「蘭桂坊USB」Don，於電影中與Siri（劉羽琦飾演）打得火熱，二人有多幕激情戲，尺度大膽，如在髮型屋的落地大玻璃窗前除淨內衣互相愛撫，及在公園即場親熱等場面都引起網民哄動。那時候有指他戲假情真戀上女方，拋棄當時女友賈曉晨，最後他因此角被提名第32屆香港電影金像獎「最佳新人獎」。
14年，他在劇集《使徒行者》中擔任第三男主角，飾演連浩勤（Kobe），形象又入屋，觀眾對他更加熟悉，他更憑此角獲TVB馬來西亞星光薈萃頒獎典禮「最喜愛TVB飛躍進步男藝員」獎。
傳不續約被TVB雪藏兩度離巢
沈震軒的知名度頓時增加，但在15年參演《性在有情》一劇後再沒有接拍新劇。當時傳他因為高調放風指自己不和TVB續約而被雪藏，直至16年約滿，離巢效力十年的TVB。翌年，他轉投黃柏高（Paco）揸弗的太陽娛樂旗下。三年後，沈震軒和邵氏簽約，再度加入TVB。但在拍攝 《一笑渡凡間》、《超能使者》、《非凡三俠》等幾套劇集便沒有產出，21年約滿再度離開TVB。
2020年，沈震軒憑主演的微電影《孽鏡台》於《第七屆微電影「創+作」支援計劃（音樂篇）》頒獎典禮奪得「最佳微電影男主角」金獎，實力得到肯定。
與女朋友親解外貌進化之謎
沈震軒曾被網民質疑外貌進化，指他輪廓比起出道前更加深邃，隻眼皮深臥蠶大，鼻樑亦變得又高又窄，質疑他曾「執樣」。沈震軒對此回應︰「我其實天生係雙眼皮，不過係內雙眼皮所以唔明顯，依家都係多用膠紙加深效果。」他又提到自己的面形改變只是因為改變習慣︰「以前拍劇時成日食宵夜，食飽就瞓，所以面容腫脹。不過依家臨瞓前兩個鐘戒油戒水戒鹹，將從小嘅習慣改變咗。」
其實他的ViuTV藝人女朋友陳欣妍同樣被指變樣，多年前，19歲的她與現在相比完全是經歷過宇宙大進化，五官、身形甚至膚色都不一樣，最離奇是當年的大鼻，現在已變得鼻翼收窄鼻樑高挺。
住千呎豪宅+過百隻模型
沈震軒雖然長駐內地進行拍攝工作，但他在香港居住在元朗加州花園過千呎的獨立屋，家裡一切就交由同居女友陳欣妍看管。沈震軒打通部份樓底，增強屋內空間感，更設有跑步機，不少樂器、L字型米白色梳化、極大電視。衣帽間便以純白色調設計，並放置了巨型玻璃衣櫥，能將衣服一覽無遺。
除了華麗設計，一向喜愛模型的沈震軒，更特別設有玩具珍藏室，裡面有四大個玻璃陳列櫃，並放滿Marvel和DC系列角色的模型，估計花費過百萬，十足十模型展覽場。他坦言：「每個男人都有一個英雄夢，每次欣賞佢哋嘅時候，都不禁令我回想起電影中畫面，我平時都唔捨得拎出嚟玩，打掃時候都會小心輕放，幸好我唔喺香港嘅時候有人幫我照顧佢哋。」
豪花6位數建健身室
除了千呎豪宅之外，沈震軒更在後花園花6位數購買專業健身器材設置健身室。健身室採用露天玻璃，更放有幾部大型健身器材。沈震軒為了可以無懼日曬雨淋，更為健身室加建帳篷。豪華程度引來吳浩康都留言表示：「好正，好似外國嘅Gym咁」。
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