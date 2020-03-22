30歲陳瀅公開中小學舊照！女神也有反叛期 細時激到外婆揸菜刀追斬！
撰文：東方新地｜圖片：新傳媒、Instagram、劇集截圖
陳瀅公開成長舊照 中學年代原來係四眼妹
通常公開「成長片段」都係結婚時搵出嚟剪輯用的，不過30歲的陳瀅近日就在IG公開了5張由細到大不同年代的舊相片，清楚見到五官變化：
22歲拍隱影眼鏡廣告入行
陳瀅原名鄭鈺瀅，生父早逝母親改嫁廣州陳姓富商，由繼父供書教學，所以陳瀅由姓鄭改姓陳。在加拿大讀書畢業後，22歲回流香港加入starzpeople模特兒公司做藝人，2012年接拍了《寒戰》及《together 在一起》，不過最令人印象深刻是2011年接拍的隱形眼鏡廣告，飾演論盡四眼妹的陳瀅，都有啲演技：「當時來香港作交換生，在機緣下便接拍了那個廣告。」
正式入行之後陳瀅也有在跟該品牌合作，繼續代言，素顏淡妝接受訪問：
陳瀅 羅蘭嫲孫情感人
前年無綫台慶劇《跳躍生命線》中，飾演「滿月」的陳瀅和飾演「愛姐」的羅蘭姐之間的嫲孫情備受關注，而現實中陳瀅與婆婆的感情相當要好，但年少時總有反叛期，試過激到婆婆揸菜刀追住佢！
與婆婆感情要好
陳瀅接受傳媒訪問時，表示與由細湊大佢的婆婆感情要好，但正正喺拍攝《跳躍生命線》那一年，佢得知婆婆患有腎病，希望婆婆接受治療，但對方卻有不同想法。因為年輕人總是希望長輩在身邊，留得幾耐得幾耐。
女神陳瀅也有反叛期 激到婆婆揸菜刀追佢！
陳瀅坦言以前都曾經歷反叛期，令婆婆非常擔心，最記得有一次在中學時期，大家都知女孩子大個咗就成日想出去玩，陳瀅就試過放學冇返屋企同朋友出去玩到夜晚，期間婆婆不停打電話俾佢，隔幾分鐘就打一次。最後陳瀅都係冇聽電話，一來佢心裏好驚，另外又覺得出去玩冇問題，自己生活重要啲。
結果返到屋企，陳瀅發現婆婆坐咗喺廳度，手上仲揸住把菜刀！婆婆又見到佢就大鬧死女包，鬧佢點解唔聽電話，一邊鬧一邊追住佢，小編聽到都覺得驚驚！
得閒FaceTime
陳瀅又表示婆婆非常疼愛和關心自己，擔心佢一個人住冇咩湯水飲、擔心佢喺娛樂圈呢個大染缸俾人呃、喺報紙雜誌睇到啲新聞又會好擔心等等。陳瀅就話因為婆婆的關係，令佢發現好多人都係報道寫就信到足，所以自己要更檢點；另外陳瀅又教識婆婆用FaceTime，一有時間就可以傾偈！
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兩嫲孫攬住爆喊！陳瀅多謝羅蘭姐帶入戲⋯
羅蘭在劇中飾演愛姐，為人和藹慈祥，早年喪子的她同滿月(陳瀅 飾)相依為命，可惜好景不常愛姐患上中期肺癌，她自知年事已高，做手術要捱一刀，即使手術成功又要再做化療，為減少晚年受苦，也為了不想孫女擔心，她拒絕做手術及化療，同時決定向孫女隱暪病情。而知情的羅天宇為了尊重愛姐的意願，也向滿月隱暪。惟滿月意外目暏嫲嫲服藥，才得知她患癌！
陳瀅今日就貼上同羅蘭姐嘅劇照，話愈親密嘅人愈難開口，所以要多關心愛錫你嘅人。唔少網民都留言話睇佢哋噚晚場戲睇到喊，好感人咁話！