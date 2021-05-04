47歲陳煒被爆已嫁醫生男友 煒哥親自回應婚訊傳聞！

曾經歷過一段失敗婚姻，令陳煒更謹慎擇偶，同前夫顏志行離婚單身七年，煒哥去年才破Dry再拍拖，與同齡兼同樣有過失婚經歷的型男醫生陳國強（Aldous）撻著，愛得投入的煒哥，拍拖不久已表明身心都準備好，不排除會閃嫁。近日傳出煒哥已與醫生男友結婚，煒哥則親口回應傳聞！

撰文、圖片：東方新地、陳煒IG