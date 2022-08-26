無窮之路2｜43歲陳貝兒與木村手勾指成名 歷失婚後振作蛻變感動全中國

43歲陳貝兒上月在TVB的「2022年上半年度傑出員工嘉許計劃」奪得「傑出員工」的獎項，受訪時她感謝公司和觀眾的認同，更不忘叫加人工。陳貝兒先是有線「開朝元老」，和木村拓哉「勾手指」成名，然後轉會TVB做主持，再憑《無窮之路》獲得「感動中國2021年度人物」獎，步步高升背後愛情交白卷，更坦言婚姻失敗，到底背後是個甚麼故事？