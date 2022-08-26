無窮之路2｜43歲陳貝兒與木村手勾指成名 歷失婚後振作蛻變感動全中國
陳貝兒喜獲「傑出員工」 得到認同
陳貝兒早前於無綫獲得「傑出員工」之獎項，她並表示對獲獎感到驚訝，因為她認為工作本是分內事。陳貝兒接受傳媒訪問表示自己明年將踏入入行的20個年頭，拍過不少深刻的節目，帶她走遍世界各地，有好多難忘片段，她說收到通知獲獎時在內蒙，拍攝好辛苦，所以獎項對她來說是很好的鼓勵，也是代表公司和觀眾對她的認同，叫她撐下去。
她感激台前幕後的付出，並透露在內蒙拍攝《無窮之路2》時非常辛苦，她亦藉此機會問公司加人工，更坦言到不同地方拍節目令她眼界大開﹐希望得到更多工作機會。被問到她內地工作期間有否遇到合適對象，她說最重要多機會，因為她喜歡工作，增進見識，更可以了解市場，但暫時未發現到有新對象。在內地因拍攝逗留九個月的她才剛返港不久，隨即又有新任務並再次出發，這次亦未知道會離港多久。
有線第一代「開朝元老」同木村拓哉勾手指
陳貝兒父親是演唱會名監製陳永鎬，小五時她隨家人一同移居溫哥華，於加拿大名校西門菲沙大學主修新聞傳理，副修教育系，而且精通中、英、法、日語。畢業那年她碰巧見到有線娛樂新聞台物色人才，結果一擊即中被選上，她馬上回流，擔任主播及記者。更成為香港第一代娛樂新聞主播，作為「開朝元老」備受公司重用，第一次出埠工作就被派去採訪Michael Jackson 。
在前線期間她採訪過不少國際盛事，如奧斯卡金像獎、康城影展、品牌發佈會時裝節等。而令陳貝兒成名的轉捩點就是與木村拓哉勾手指，她憶述當時木村要提前返日本，取消所有外國訪問，無辦法下她唯有到酒店等他，很多個小時後，終於感動到他肯接受訪問：「嗰次係做娛樂新聞主播以來最難忘嘅事，觀眾都係咁樣開始認識我，而我覺得難忘係同佢勾手指尾外，感受到做娛記既辛酸，無限嘅等待。」隨後她亦做過李秉憲及李安等做過獨家專訪，有「有線娛樂主播一姐」之稱。
從主播轉戰做主持、司儀因《無窮之路》奪「感動中國2021年度人物」
陳貝兒於09年毅然放棄主播職位，加盟博美娛樂成為其體育市場部副總裁兼旗下藝人，專門負責發展甲組足球聯賽球會活動、出版社業務，藉此推廣體育文化，亦同時兼職TVB主持，不過由於公司處於版權風波，故她未能繼續效力TVB，之後她轉戰Now台擔任嘉賓主持。13年，她正式加盟TVB，主攻多個中大型規模的主持及司儀工作如《歡樂滿東華》、《維港煙花賀國慶》、《東京奧運》等。除了幕前演出外，她曾於《頭條日報》及《東周刊》撰寫過中文專欄，亦於《明報》發表英文文章。
陳貝兒曾主持TVB熱播節目《嫁到這世界邊端》1、2、3，走訪幾個國家，見證多個嫁往外國的香港人妻過著怎樣的幸福生活，節目講述到她們為愛赴湯蹈火的故事，都是訪問人妻們的甜蜜地互動。
其後陳貝兒憑主持《無窮之路》於《萬千星輝頒獎典禮2021》勇奪「最佳女主持」獎項，同時於內地爆紅。節目中她深入窮鄉，冒險走訪山崖峭壁拍攝；陳貝兒更在節目中體驗當地村民日常生活﹐令一眾內地網友力推節日，有讚無彈，紛紛留言：「我都在追這個」﹑「拍的非常好，是一部好有意義的節目」。
由於陳貝兒表現出色，令她成為「感動中國2021年度人物」和「中國十大紀錄片推動者」外，更獲委任為「廣州非物質文化遺產推薦官」，成為不同媒體爭相採訪的對象，有傳指她折返內地工作四個月已賺取過百萬。隨著《無窮之路2》播出，她更獲封為「勇敢的中國青年」，陳貝兒受訪時表示在整過拍攝過程中了解到幸福是得來不易的，她認為節目的成功不只是自己的主持功力，亦是靠著整個團隊的努力得來的。
隨著《無窮之路》1及2一推出，節目獲獎無數，內地的閱讀量已破7億。現時陳貝兒微博坐擁150萬粉絲， 超過不少香港演員的粉絲，風頭可謂一時無兩，更升級成為「女神主持人」。而她早前於長城拍攝節目時更遇上中年男粉絲尾隨「示愛」。
節目承認失婚 忍痛剖白心聲
陳貝兒在《嫁到這世界邊端》第一輯，在鏡頭前多次落淚，原來節目拍攝時，她剛剛結束了六年婚姻。節目中她忍痛剖白心聲，驚爆跟拍拖幾個月、結婚六年的老公黃國棟離婚及分居，她解釋雙方是因性格不合而產生磨擦，並強調是和平結束，無關第三者，再見亦是朋友。隔住螢幕都有眼淚。
在節目中陳貝兒表示雖然自己會向前重新出發，然而卻感觸地說沒有人會希望走到離婚這一步﹕「我無人理！」講到與前夫當初是由奶奶撮合結婚時，陳貝兒即時爆喊：「覺得自己好對唔住爹哋媽咪，但我同佢都有努力過，唔好意思，令老人家擔心。」
去到主持《嫁到這世界邊端》第二輯，陳貝兒訪問到歷失婚之痛的受訪者亦不禁淚崩，更罕有地說出失婚之痛，坦言自己個性比較依賴：「有段時間對自己徹底失去信心，放工好驚返到屋企，因為返到去得返一個人，唔習慣一個人去食飯…」陳貝兒坦言若身邊沒有人就很容易失去重心。
雖然離婚一度令陳貝兒對愛情卻步，不過如今她也覺得自己也有所成長：「一次婚姻失敗，我覺得是一種學習，不會阻止第二次、第三次繼續勇敢去愛。」她表示自己不急於求愛，又指另一半的外表、事業、對方能否照顧她，等等擇偶條件都不重要，最重要是找到一個真正愛的人，因為金錢買不到共患難的珍貴：「人生匆匆一回，可能真的要讓自己轟轟烈烈愛一場，無論結果如何，起碼都可以無悔無憾。
有佛學信仰
陳貝兒是佛光山星雲大師的皈依弟子，信佛會結緣，曾出版《娛是我聞》、《自在人生》。而為了禪修，陳貝兒成為法國糕餅文憑課程的學生學整甜品，又食素，希望心境平和，忘卻煩惱，走出離婚陰霾。
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