陸小曼 沈震軒

陸小曼女士、沈震軒、艾妮及洪助昇出席籌款活動 與英皇參賽同事共襄善舉

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英皇國際集團有限公司主席陸小曼女士昨日（7日）清早與英皇娛樂藝人沈震軒 （Sammy）、艾妮（Elly）及洪助昇（Aiden），連同英皇國際集團有限公司執行董事張炳強先生齊集於元朗大欖郊野公園為善寧會「登山善行 2023」主持起步禮。英皇慈善基金作為是次活動的鉑金贊助機構，出錢出力支持推行善終寧養服務，以助晚期病人安然走過人生最後旅程。英皇集團員工亦組 成企業隊伍齊齊行山籌款，當中更有健兒挑戰 23 公里長途步行路線，為善事創善舉。

陸小曼 沈震軒 英皇國際集團有限公司主席陸小曼女士左五）及執行董事張炳強先生右一）、英皇娛樂藝人沈震軒右二）、艾妮左三）、洪助昇左一）及一眾主禮嘉賓於起步前為眾人打氣。
英皇國際集團有限公司主席陸小曼女士（左五）及執行董事張炳強先生（右一）、英皇娛樂藝人沈震軒（右二）、艾妮（左三）、洪助昇（左一）及一眾主禮嘉賓於起步前為眾人打氣。（圖片來源：大會提供）

沈震軒係行山愛好者：對健身訓練效益好大

一向有健身習慣的 Sammy 其實也是行山愛好者：「行山係一種相對溫和嘅帶氧運動，郊區空氣質素又好，對健身訓練效益好大。自己多數喺屋企運動，難得有個機會俾自己更融入大自然，同時又能夠為有需要嘅人出一份力，意義重大。公司每年都有支持呢個活動，希望可以令更多人關注晚期病人及佢地嘅家屬同樣需要支援。」

陸小曼 沈震軒 英皇國際集團有限公司主席陸小曼女士及執行董事張炳強先生，與英皇娛樂藝人沈震軒、艾妮、洪助昇支持英皇集團企業隊伍參賽同事。
英皇國際集團有限公司主席陸小曼女士及執行董事張炳強先生，與英皇娛樂藝人沈震軒、艾妮、洪助昇支持英皇集團企業隊伍參賽同事。（圖片來源：大會提供）

艾妮自認係山系女生

靚聲 Elly 讀書時期參與多項體育運動，笑言自己也是「掹車邊」山系女生，重視健康：「我自己鍾意揀初級至中級難度嘅行山徑做呼吸訓練，除咗想健康啲，都想自己唱歌夠長氣。以前做護士既時候更加體會到健康唔係必然，我好感恩有善寧會嘅服務，提供適合寧養既環境俾有需要既病患者及家屬， 減輕家屬負擔亦安排心靈輔導俾佢地，亦好開心我地公司對呢類社福項目嘅支持，自己作為一份子都感到驕傲。」

陸小曼 沈震軒 英皇國際集團限公司主席陸小曼女士右二）、英皇娛樂藝人沈震軒右一）、艾妮左二）及洪助昇左一）代表英皇慈善基金出席善寧會「登山善行 2023」鳴槍起步禮。
英皇國際集團限公司主席陸小曼女士（右二）、英皇娛樂藝人沈震軒（右一）、艾妮（左二）及洪助昇（左一）代表英皇慈善基金出席善寧會「登山善行 2023」鳴槍起步禮。（圖片來源：大會提供）

洪助昇首次參與 望體驗「行」嘅樂趣

首次參與英皇慈善基金贊助活動的 Aiden 表示：「好耐都無去過咁熱鬧嘅實體慈善比賽項目啦！今年係登山善行三十周年紀念，我地公司同機構都並肩同行咗超過二十年，我好開心可以同所有參加者見 證呢一個新里程。之前同師姐泳兒及師兄弟拍節目時都有行過山，一大班人沿路欣賞風景、傾吓偈， 大家朝著同一個終點進發，大家親近咗又可以鍛鍊到耐力，希望今日參加既同事都能夠盡情享受到 『行』善既樂趣！」

非牟利慈善團體「善寧會」於 1992 年開始舉辦「登山善行」步行籌款活動，英皇慈善基金亦贊助活 動逾廿年，時值疫情亦從不間斷，集團冀以企業力量宣揚「行有餘力，就得回饋」的理念，活動亦獲 得多方團體一同支持參與活動。英皇慈善基金今年繼續成為是次活動的鉑金贊助，由陸小曼女士、沈 震軒、艾妮、洪助昇及張炳強先生作代表主持起步禮，同場大會邀請到香港特別行政區財政司司長陳 茂波先生, 大紫荊勳賢, GBS, MH, JP、善寧會榮譽會長梁智鴻醫生 GBM, GBS, OBE, 太平紳士及其他 嘉賓一起為活動揭開序幕。英皇集團員工積極響應登山籌款活動，8 公里短途、14 公里中長途及 23 公里長途均有健兒參與。

陸小曼 沈震軒 英皇娛樂藝人沈震軒表示開心有機會參與慈善行山活動，融入大自然又能幫人，很有意義。
英皇娛樂藝人沈震軒表示開心有機會參與慈善行山活動，融入大自然又能幫人，很有意義。（圖片來源：大會提供）

撰文：東方新地圖片來源：大會提供

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