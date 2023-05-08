陸小曼女士、沈震軒、艾妮及洪助昇出席籌款活動 與英皇參賽同事共襄善舉
沈震軒係行山愛好者：對健身訓練效益好大
一向有健身習慣的 Sammy 其實也是行山愛好者：「行山係一種相對溫和嘅帶氧運動，郊區空氣質素又好，對健身訓練效益好大。自己多數喺屋企運動，難得有個機會俾自己更融入大自然，同時又能夠為有需要嘅人出一份力，意義重大。公司每年都有支持呢個活動，希望可以令更多人關注晚期病人及佢地嘅家屬同樣需要支援。」
艾妮自認係山系女生
靚聲 Elly 讀書時期參與多項體育運動，笑言自己也是「掹車邊」山系女生，重視健康：「我自己鍾意揀初級至中級難度嘅行山徑做呼吸訓練，除咗想健康啲，都想自己唱歌夠長氣。以前做護士既時候更加體會到健康唔係必然，我好感恩有善寧會嘅服務，提供適合寧養既環境俾有需要既病患者及家屬， 減輕家屬負擔亦安排心靈輔導俾佢地，亦好開心我地公司對呢類社福項目嘅支持，自己作為一份子都感到驕傲。」
洪助昇首次參與 望體驗「行」嘅樂趣
首次參與英皇慈善基金贊助活動的 Aiden 表示：「好耐都無去過咁熱鬧嘅實體慈善比賽項目啦！今年係登山善行三十周年紀念，我地公司同機構都並肩同行咗超過二十年，我好開心可以同所有參加者見 證呢一個新里程。之前同師姐泳兒及師兄弟拍節目時都有行過山，一大班人沿路欣賞風景、傾吓偈， 大家朝著同一個終點進發，大家親近咗又可以鍛鍊到耐力，希望今日參加既同事都能夠盡情享受到 『行』善既樂趣！」
非牟利慈善團體「善寧會」於 1992 年開始舉辦「登山善行」步行籌款活動，英皇慈善基金亦贊助活 動逾廿年，時值疫情亦從不間斷，集團冀以企業力量宣揚「行有餘力，就得回饋」的理念，活動亦獲 得多方團體一同支持參與活動。英皇慈善基金今年繼續成為是次活動的鉑金贊助，由陸小曼女士、沈 震軒、艾妮、洪助昇及張炳強先生作代表主持起步禮，同場大會邀請到香港特別行政區財政司司長陳 茂波先生, 大紫荊勳賢, GBS, MH, JP、善寧會榮譽會長梁智鴻醫生 GBM, GBS, OBE, 太平紳士及其他 嘉賓一起為活動揭開序幕。英皇集團員工積極響應登山籌款活動，8 公里短途、14 公里中長途及 23 公里長途均有健兒參與。