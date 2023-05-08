陸小曼女士、沈震軒、艾妮及洪助昇出席籌款活動 與英皇參賽同事共襄善舉

英皇國際集團有限公司主席陸小曼女士昨日（7日）清早與英皇娛樂藝人沈震軒 （Sammy）、艾妮（Elly）及洪助昇（Aiden），連同英皇國際集團有限公司執行董事張炳強先生齊集於元朗大欖郊野公園為善寧會「登山善行 2023」主持起步禮。英皇慈善基金作為是次活動的鉑金贊助機構，出錢出力支持推行善終寧養服務，以助晚期病人安然走過人生最後旅程。英皇集團員工亦組 成企業隊伍齊齊行山籌款，當中更有健兒挑戰 23 公里長途步行路線，為善事創善舉。