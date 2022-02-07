青春不要臉大結局｜無綫自揭劉德華被雪藏歴史！細數近年被雪藏的藝人
《青春不要臉》大結局重演雪藏劉德華
《青春不要臉》大結局（2月5日晚 兩小時播放）講到當紅小生因為合約問題被大台雪藏，罕有地將藝員管理變做劇情。當年無綫的確因為藝人合約問題而出動「封殺、雪藏」招數，就連當紅小生劉德華、黃日華亦試過被投閒置散不能倖免。劉德華更在86年最後一部電視劇《天狼劫》後再無拍過無綫劇集。
時間跳到三十年後，大台依然不時傳出「雪藏藝人」名單，背後理由五花八門，解凍期亦長短不一，以下是近年被雪過的無綫藝員：
2020被雪藝人李佳芯
2019年選舉前夕因為出po時間敏感立場不清，佳芯BB慘被部分網民鬧爆又標籤，無綫為免事件再升溫焗住放李佳芯入雪櫃先。連大紅劇集《 BB來了》、《白色強人》添食拍第二輯，都要易角搵岑麗香頂上。雪足一年，隨著2000年《殺手》播出正式解凍，不過最近又捲入「蟲草大王」事件，演出機會再現暗湧。
梁嘉琪
做足六年《學是學非》主持，因為喺IG表態被無綫飛出主持群，當時梁嘉琪其實澄清依然有廣告接，有旅遊節目出埠拍緊。不過2020年初，都係低調離巢，現時創立自家品牌開網店賣裙。
林秀怡
2019年反修例期間表態，林秀怡都知自己出事，表明「 會有一排見唔到我 」，連新劇《 12傳說 》宣傳都一概不獲安排出席，再被調離主持六年嘅音樂節目《 樂勢力 》，雪足一年終於重見天日，仲有得做《我要做業主》節目主持，兼拍喜劇《欺詐劇團》。
黃心穎
驚爆「安心偷食」醜聞後，時為馬國明女友又在的士主動擒啜人夫許志安，一夜之間黃心穎成為全民公敵，原訂出街劇集一概被抽起，重頭劇《 法證先鋒 IV 》所有戲份亦要重拍並由湯洛雯替補。出完道歉po後出走美國潛水半年，黃心穎回港後領養唐狗又湊姨甥博洗底。雖然倉底劇慢慢安排播出，不過不檢點形象深入民心，盛傳將被解約。
田蕊妮
視后田蕊妮曾出 po 暗寸特首，被內地網民鬧爆，直接影響劇集《她她她的少女時代 》內地宣傳和收視。點知其後田蕊妮宣布「放自己一個長假」，而《 她她她的少女時代 》亦真係成為阿田喺無綫嘅告別作，2020年初阿田正式宣布約滿不再與無綫續約。
朱智賢
2020年4月被爆背住男友謝東閔勾搭人夫黎振燁，雖然開晒記招認晒錯，都係被無綫放入雪櫃，閒置期間不時行山做運動度日。2020年11月，本來有傳解凍有機會復出《東張西望》主持，結果都係落空。不過有份演出嘅《踩過界2》大hit，《愛美麗狂想曲》又安排喺收費台播出，疑似漸漸解凍。
黃子恆
16年疑似介入裕美婚姻已經小試雪櫃滋味，18年黄子恆又出事，被內地女粉絲公開數臭搞出人命，人家陀住四個月肚點知男方就玩失蹤。之後終於蒲頭認同粉絲發生過關係，不過就話做足安全措施，自己並非經手人！黃子恆事後都被無綫雪藏足足一年，直至2020年4月《 機場特警 》播映終告解凍。
沈震軒
主演第一集《 使徒行者 》的沈震軒當年其實劇接劇備受無綫重用，17年因為續約問題難達共識，最終都被掉入雪櫃，其後沈震軒轉投邵氏旗下，宣布與無綫重啟合作關係，曾孖張智霖、王浩信、高海寧等人上北京宣傳《 非凡三俠 》，不過回巢拍古裝劇《一笑渡凡間》反應麻麻，結果都係選擇北上發展。
常見問題
問：《青春不要臉》大結局主要講什麼？
答：《青春不要臉》大結局於2月5日播出，講到當紅小生因爲合約問題被大台雪藏，而當中的劇情都似乎影射當年…詳情請看。
問：近年有無綫藝人遭到公司雪藏嗎？
答：近年就有最不得不提的李佳芯，2019年因爲於社交網發PO時間敏感被指立場不清，惹來網民爭議而被公司放入雪櫃，還有做足六年《學是學非》主持的…詳情請看。