飛虎3壯志英雄｜蔣怡演馬德鐘太太患重病埋伏線 真老公支持追夢、送百萬首飾
蔣怡（Coco）近日在新劇《飛虎3壯志英雄》中，飾演馬德鐘太太楊素筠，是個不惜為家庭放棄事業的女人。現實中作為名模的44歲蔣怡，於2013年與珠寶設計師男友翁狄森結婚，現時育有一子一女，婚後蔣怡得到老公支持，在女兒1歲時，就隻身遠赴倫敦追夢，進入藍帶學校學廚。
《飛虎3壯志英雄》蔣怡患有漸凍症
已有10年未參演過影視作品的44歲蔣怡，於《飛虎3壯志英雄》中飾演楊素筠，是飛虎隊總指揮展博文（馬德鐘飾）太太。楊素筠原本是一位舞蹈家，但為了家庭而放棄了跳舞夢，選擇成為展博文的賢內助。劇中楊素筠與展博文非常恩愛，但可惜楊素筠患有漸凍症，為劇情埋下伏線！
蔣怡出書戴老公設計百萬首飾現身
1998年參加模特兒大賽入行的蔣怡（Coco），2013年與著名珠寶設計師男友翁狄森（Dickson）結婚，二人婚後育有一子一女。去年蔣怡出席新書《蔣怡Chef Coco想煮就煮》宣傳，身上佩戴由老公設計、價值過百萬元的首飾現身，蔣怡更表示老公在家地位低，但即使一對子女都與自己較親，老公依舊非常愛自己。蔣怡亦透露老公經常送禮物給自己，百萬首飾都只屬普通禮物，笑指「老公話成間舖送畀我都得」，婚後生活相當美滿。
蔣怡生女後獲老公支持追夢 遠赴倫敦藍帶學廚
蔣怡婚後一直有一件心事未了，就是報讀藍帶學校。蔣怡懷孕前已有此想法，直到誕下女兒後照顧家人起居飲食，專心相夫教子時，再次燃起了她的「藍帶夢」。在丈夫翁狄森的鼓勵下，決定在女兒1歲時圓夢，隻身遠赴倫敦藍帶學校九個月，最終考取第一名回來。現時女兒已經8歲，兒子亦滿3歲，婚後一家生活美滿，不時為一家人下廚。
生第2胎患妊娠糖尿
蔣怡在36歲誕下第一胎大女時一切順利，5年後41歲時她陀二胎細仔，卻患有妊娠糖尿，需要戒甜食和戒澱粉質食物。鍾意食又愛整甜品的蔣怡，直言當時戒口戒到有點抑鬱。
蔣怡試著火辣泳裝老公游說著少啲
蔣怡在2020年以高衩泳裝上陣拍廣告，她直言已同該品牌合作了三年，但卻是首次拍攝泳裝照，她說：「起初團隊都擔心我會唔會覺得太性感，但最後拍攝出嚟嘅效果都十分健康！」蔣怡提到曾在家中試著這件火辣泳裝，並搵老公翁狄森幫手影相，她笑言：「因為件泳衣太性感，所以我帶返屋企試著，仲諗緊打底定唔打底，結果老公不斷游說我『唔好著打底』、少布啲先靚』。」呢位老公認真大方！