飛虎3壯志英雄｜蔣怡演馬德鐘太太患重病埋伏線 真老公支持追夢、送百萬首飾

蔣怡（Coco）近日在新劇《飛虎3壯志英雄》中，飾演馬德鐘太太楊素筠，是個不惜為家庭放棄事業的女人。現實中作為名模的44歲蔣怡，於2013年與珠寶設計師男友翁狄森結婚，現時育有一子一女，婚後蔣怡得到老公支持，在女兒1歲時，就隻身遠赴倫敦追夢，進入藍帶學校學廚。