香港青年聯會主席楊政龍代表走訪北京市門頭溝區送溫暖

華北水災的災後重建工作一直無間斷，香港青年聯會主席楊政龍在臨近農曆新年，帶上香港特區政府賑災基金的撥款購買物資前往北京市門頭溝區，探訪當地居民，了解他們的生活；同時向當地居民提前送上節日溫暖，以表達香港同胞對內地同胞的關愛之情。