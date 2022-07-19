出爐最佳男配角馮皓揚加入TVB藝員訓練班 網民譁然瘋狂質疑：邊個教？

17歲馮皓揚（羊羊）於《第四十屆香港電影金像獎》憑《媽媽的神奇小子》擊敗古天樂、林雪、謝君豪、柯煒林中脫穎而出，並奪得最佳男配角，本應在電影界矚目，前途無可限量。不過在昨日（18/7）正式開班的TVB藝員訓練班的報道中，竟然發現馮皓揚的蹤影，令一眾網民大驚譁然，直呼「點解要去呀！」