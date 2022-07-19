出爐最佳男配角馮皓揚加入TVB藝員訓練班 網民譁然瘋狂質疑：邊個教？
馮皓揚早已預定要入訓練班？
馮皓揚首次拍電影，便入圍最佳新演員及最佳男配角兩個獎，而在最後更奪得最佳男配角。在電影上映後，當時馮皓揚都決定要全力向演藝發展，去年9月更在IG宣布休學，事實上他一早有報讀TVB的藝員訓練班，當成為金像獎最佳男配角翌日，一個轉身便成為最新一屆TVB藝員訓練班的學員。
馮皓揚受校長感動要謙虛
馮皓揚接受訪問時說：「他（陳德森）在上課時提到，一個好演員係要謙虛、留意身邊不同事物，這些我以往都一直有做，所以當我聽到時特別感動，即是自己一直在做正確的事。」而被問到他對課程的期望？馮皓揚就直言想改善自己的語言能力：「我本身說話方面比較弱，希望糾正懶音，字正腔圓。」而被問及完成課程後，他有甚麼期望，馮皓揚則表示除了演員發展外，也想學會一技之長，所以暫時會讓自己作多方面體驗。「如果日後有興趣的話，校長說可以深造，希望可以試多啲嘢。」
網民知悉後譁然崩潰
網民知悉後，紛紛留言為替馮皓揚不值，部分網民更認為馮皓揚的法做法是自貶身價，更多網民大惑不解，表示「教果幾個都攞唔到獎」、「叫未拎過大獎嘅教領左大獎嘅做戲，係咩玩法」、「佢係電影入面演技仲好過啲導師喎……」更有網民用足球員比喻：「美斯奪得金球獎，正式入讀香港足球訓練學校，李健和任星級導師傳授球技。」
今屆藝訓班有咩導師？
今屆TVB藝員訓練班報名人數超過2600人，馮皓揚更成為24位香港學員其中一人。本屆藝員訓練班由金像最佳導演《十月圍城》陳德森擔任校長，今屆導師則有錢嘉樂，同埋雙料視帝袁偉豪。馮皓揚與一眾學員首日上課，就前往電視城內參觀民初街、古裝街等地。
馮皓揚鬥贏古天樂角逐金像獎男配
第40屆香港電影金像獎公布入圍名單，《媽媽的神奇小子》榮獲9項提名，包括「最佳電影」、「最佳編劇」、「最佳男主角」、「最佳女主角」、「最佳男配角」、兩個「最佳新演員」 、「最佳原創電影音樂」及「最佳原創電影歌曲」。戲中飾演少年蘇樺偉的馮皓揚同時角逐「最佳男配角」，與《梅艷芳》古天樂爭獎。他表示大家喜歡其演出已好足夠，又表示好感恩遇到這部正能量電影。獲提名「最佳女主角」的吳君如也恭喜他獲提名。
馮皓揚掛念遠方媽媽真情流露
電影其中有個情節講述蘇樺偉第一次離開父母，隻身遠赴美國阿特蘭大殘奧運動會特訓。馮皓揚需要一邊流淚，一邊演繹患有痙攣的蘇樺偉的說話方式，在遠方致電回家問候媽媽。面對內心感情戲的演繹，對他來說就是一大挑戰，最後他成功演技大爆發。有入場睇戲的鄭中基太太、梁詠琪都感動到幾乎全程流淚，梁詠琪還大讚馮皓揚演得好好，成功演活出很難駕馭的角色，逼真到令她一度以為他有殘障問題。
馮皓揚曾接受訪問自爆成功入戲全因自己哭念遠方的媽媽，真情流露：「嚟咗內地咁多日都無搵阿媽，有啲內疚，諗起自己對阿媽做過啲衰嘢，有啲對唔住嘅感覺。」被張繼聰嘲笑為人冷血，他解釋自己只是比獨立。除了自己的親身經歷外，他亦有想起蘇樺偉的故事：「佢由細到大都係阿媽照顧得佢好好，依家第一次20幾個鐘見唔到阿媽，咁真係會好掛住。」
馮皓揚曾感迷惘 靠張繼聰幫忙入戲
馮皓揚坦言自己壓力太大，曾經感到迷惘，不知道該如何演繹：「一開始有壓力，谷完眼淚好快就無咗。」戲中演蘇樺偉教練的張繼聰及導演曾主動協助他入戲，張繼聰一邊示範如何演釋那場戲，一邊教他要從蘇樺偉角度出發，慢慢引導他：「佢好錫你，你先會掛住。」最後馮皓揚走到一旁蹲下來，低頭掩臉，專心投入戲中情緒，工作人員屏息埋首拍攝，順利完成那場戲。
他很感激前輩的教導與關照，令他充滿信心：「無佢哋，我都唔會做得ok。聰哥喺隔籬畀畫面我想像，令我無咁大壓力。」張繼聰指演員要互相幫助才會做得好，又笑言自己只是威脅他一定要做好為止：「我同佢講：『你知唔知搞到大家無飯食，成個娛樂圈被你搞彎晒，成個地球嘅環境污染好嚴重，你幾時肯收手。』」他馬上和應，指自己在張繼聰的壓力下成功逼出眼淚，非常搞笑。
張繼聰回想初初為電影試造型時，第一次馮皓揚碰面，見到他很快能投入情緒，覺得對方表現得好好：「講得好好。」他坦言自己都有眼濕濕：「將成場戲變到好有生命力…叻仔！」之後他又發揮搞笑本色，笑言：「第一次拍戲咋？做到咁樣嘅…咁你玩晒啦之後，睇住細佬啊。頭先大家叫佢拎多個饅頭食，獎勵吓佢。」
中學學游水訓練意志力
馮皓揚讀過小童星訓練學院，曾上過ViuTV拍攝兒童節目。他在中學修讀經濟與生物，被問到讀書成績如何，他笑言看個人心態，看看時間會怎樣投放，都有信心自己讀得好。他指自己有游水習慣，游了六、七年，他認為這項運動訓練到其個人意志力比較強。除此之外，他很愛打籃球、跳舞、越野、打武術。他形容自己非常好動，曾被不同教練讚過有運動天份：「我畀自己嘅要求係每樣嘢學嘅時候，都要畀心機、認真去做。」
馮皓揚一出道已經備受關注！
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