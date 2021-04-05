高海寧獨力孭樓養家北漂3個月 甩拖後醒覺內地爆紅笑住去執金
今年34歲的高Ling高海寧，在無綫拼搏十二年，終於爬上女一之位，去年更是她的收成期，密集式劇接劇，由六月起先後播出的 《殺手》 、 《迷網》 、 《反黑路人甲》 及 《 C9特工》 ，觀眾幾乎發夢都見到高Ling。雖然疫情爆發，高海寧無懼感染，積極北上搵人仔，不但客串《三十而已》，又做直播、拍網劇，終於實現豪宅夢，由油塘私樓搬到九肚山豪宅。
撰文、圖片：東方新地
高海寧內地爆紅笑住去執金
在港發圍的同時，高Ling挾著客串內地劇 《三十而已》的人氣，去年出發北京拍劇，先要隔離十四日 再逗留三個月，過程相當艱辛，咁多年都靠自己的高Ling為了供兩層樓養全家，賺少啲都唔掂，眼見國內遍地黃金，當然笑住去執金。08年參加港姐入行的高海寧（高 Ling），由最初以34D身材為焦點，到近年專注拍劇磨練演技，終獲無綫力捧脫離「花瓶」之列，去年在港劇接劇未停過，早前剪短頭髮拍完《七公主》，日前已起程前往北京，進行十四天的隔離。
據傳媒報導，高海寧雖然不算高知名度，但靠密密接商演、帶貨直播同網劇，幾個月就袋幾百萬。有錢傍身後更積極買磚頭，繼15年以五百幾萬買入油塘私樓後，最近更傳入手九肚山的玖瓏山豪宅。
甩拖後醒覺 獨力孭樓養家
全球疫情雖然仍未受到控制，不過高 Ling成功打入內地市場，不想錯過任何一個良機，毅然冒疫北上，知情人士透露：「高 Ling咁多年都專注拍劇，終於有機會返內地，佢對眼發晒光，同鄧智偉分手後，高 Ling覺得自己浪費咗好多時間，所以佢今年加緊搏命，開完 turbo拍晒香港嘅劇，難得無綫肯放佢返大陸三個月拍劇，唔止會拍劇，仲會有好多商演同綜藝節目，食到呢條水高 Ling有排做，就算去同返都要隔離，佢都覺得值得。」
高 Ling愈戰愈勇，北上發展潛力無限，近月她先後開通了多個國內社交網，頻頻上載視頻與網民互動，倒奶教做運動又跳蛇舞，全力吸粉。知情者說：「高 Ling係孝順女，屋企以前環境麻麻，所以佢好早就出嚟做嘢孭起頭家，除咗要養父母同內地嘅婆婆，兩個讀緊書嘅細佬都要供書教學，聽講佢除咗五年前上車做業主買咗油塘層樓，早前佢仲買多間樓畀父母揸手，一個人獨力供樓養咁多人，唔怪得佢搏晒命搵錢。」與鄧智偉拍拖多年從來冇嘢過手，高 Ling賺的錢全部有血有汗，值得欣賞！