高海寧新作「劇本出事」被叫停 演8歲智商有難度？！

加入無綫十二年，由演壞女人、做女配角到躋身上女一位置， 高Ling（高海寧）每次拍劇都唔錫身，早已拍到周身傷；來到2021接拍新劇《童時愛上你》，首次與張振朗作、飾演只有8歲智商的女生，本來有機會試下新挑戰，點知劇組早前試完造型開過記招，一班演員圍讀劇本未夠一個月，就被高層叫停⋯⋯

撰文、圖片：東方新地