高海寧新作「劇本出事」被叫停 演8歲智商有難度？！
撰文、圖片：東方新地
《童時愛上你》劇本出事被叫停
高海寧今次首度拍攝《BB來了》、《她她她的少女時代》監製的新劇《童時愛上你》，上月底已經進行宣傳試造型，不過還未正式開拍，就傳出要延期，有消息指該劇劇本要大幅度修改，亦有來自高層聲音不滿劇本內容，即使演員已經就位，劇組亦被要求改到六月才開拍。
被傳「篤監製背脊」高海寧否認
有消息指今次指出劇本出事的正是高海寧本人，不過佢就向傳媒否認「篤背脊」，仲搬出監製（廖晉碩）的回應，表示因為係疫情原因，未能借到外景進行拍攝，不過亦補多一句 「希望有更多時間寫好劇本」。
低智商角色唔易做佘詩曼都「中過招」！
其實今次高ling要演8歲角色，真係有難度，即使係公認好戲的佘詩曼，十年前演出《花花世界花家姐》，演繹善良單純、只有十歲小孩智商的「花家姐」角色，一樣不被觀眾受落，同林峯首次合作陰影超巨大，及至三年後憑《使徒行者》，才能洗去這段黑歷史：
高海寧拍劇賣命周身傷 拍動作戲有陰影
在去年播放的倉底劇《 C9特工》中，演特工的高海寧非常賣命，為應付大量動作場面，一度撞傷頭入院，令雙眼睇嘢出現重影，盆骨亦撞傷要接受治療。幸好博盡演出苦盡甘來，《 C9特工》已是她近期第四套劇出街，人氣熱爆！不過，雖然角色入屋卻始終未有代表作，加上對手強勁，下月擔演兩部台慶重頭劇《踩過界II 》及《使徒行者3 》的蔡思貝，更來勢洶洶搶獎，令高Ling搶視后大多陪跑；不過，日日有劇拍，機會仍然大把的高Ling，33歲有劇未為輸！
現年33歲的高海寧（高 Ling），由於34D身材出眾，出道被封「咪神」經常被派演賣弄身材角色，花了幾年時間才成功擺脫花瓶演出，苦盡甘來事業漸入佳境，近期更激罕四套劇輪住播，人氣高企。拍劇博到盡爭取機會，高 Ling其實早已捱到周身傷，在熱播的新劇《 C9特工》，鏡頭前的她身手敏捷好打得，但其實背後遇上唔少挫敗，更被拍檔黎諾懿戲稱她為「豆腐 Ling 」，可想而知她為拍劇有幾傷。
為令師奶角色形態更神似，高 Ling專登增肥十磅，除了驚現巨躉，拍攝動作戲時身手亦變得遲鈍。據知情者透露：「拍動作戲始終唔係高 Ling拿手嗰瓣，加上佢身形大件頭，打起嚟睇落比較論盡，最慘係拍《 C9 》開工無耐，就成個撻低撞傷頭又整親盆骨，受傷仲要繼續開工，但因為撞擊力大影響到神經線，對眼睇嘢出現重疊，盆骨又成日痛，拍到難度高嘅動作戲就有陰影，令佢壓力好大，因為增肥之後，著上特工衫身形都顯肥，拍一個動作鏡頭，要拍六、七個 take導演先肯收貨，擦傷扭親已經係家常便飯！」話晒女人條腰好重要，今次傷及盆骨，其實高 Ling早在三年前於大馬拍劇，亦曾傷腰骨，至今舊患仍間中發作隱隱作痛，雖然醫生表示不會影響生育，但始終不可掉以輕心！今次再受傷，她亦接受了幾個月的治療！
視后對手強勁 蔡思貝搶視后
雖然拍到周身傷，不過今年高Ling有四劇出街，被指有機會在台慶頒獎典禮開齋攞獎，不過今年視后之爭對手依然強勁，暫時未有一部代表作的高Ling，搶視后又係陪跑，當中下月擔正兩套台慶重頭劇《踩過界II 》及《使徒行者3 》的蔡思貝，更加來勢洶洶，年初由她擔演的《機場特警》，收視平均有33點，暫是全年收視第二位。據知情者透露：「Sisley（蔡思貝）出道已經被讚演戲有天份，本來形勢大好，不過佢緋聞不斷搞到形象衰晒，三年前喺《踩過界》本來好有機攞視后，最後都只係攞到『最受歡迎電視女角色』，不過近年佢努力洗底，無綫亦要捧花旦上位，佢最近接咗個大型金飾廣告， TVB好睇重佢！今次佢好大機會跑出！」
入行初期靠阿媽接濟孝順女孤伶住酒店
雖然搶視后被截胡，不過高Ling近年備受無綫力捧，劇接劇工作冇停過，收入大幅增長，對她來說已經是事業轉捩點。13歲由南京來港的高Ling，曾與父母住在女人街的天台屋，父母在女人街擺檔做小販，加上兩個比她少七歲及十歲的細佬，多年來都由她供書教學，令高Ling更積極賺錢。據知情者透露：「初入行收入唔穩定，高Ling戶口長期得幾十蚊，要媽咪接濟，佢知道媽咪喺女人街擺檔辛苦，自己更加努力賺錢，呢幾年收入多咗，佢負責照顧兩個細佬啲使費，仲成日鼓勵兩個細佬參加遊學團，或者出外旅行增廣見聞，開支都係佢畀，最大心願就係買樓改善屋企人生活。」15年高Ling終成功買樓做業主，近期她揚言想買多層樓給阿媽收租，出名孝順的她，因新冠肺炎疫情早前更搬住酒店，自我同屋企人隔離。日前，高Ling在電視城收工，駕車返回租住的將軍澳酒店，在鄰近的商場買咖啡及湯粉返上酒店房做宅女，永遠將家人放第一位的高Ling，獎金獎品畀佢揀，相信都是現金喇！