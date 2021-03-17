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高海寧新作「劇本出事」被叫停 演8歲智商有難度？！

東方新地 - 娛聞

加入無綫十二年，由演壞女人、做女配角到躋身上女一位置， 高Ling（高海寧）每次拍劇都唔錫身，早已拍到周身傷；來到2021接拍新劇《童時愛上你》，首次與張振朗作、飾演只有8歲智商的女生，本來有機會試下新挑戰，點知劇組早前試完造型開過記招，一班演員圍讀劇本未夠一個月，就被高層叫停⋯⋯

撰文、圖片：東方新地

《童時愛上你》劇本出事被叫停

高海寧今次首度拍攝《BB來了》、《她她她的少女時代》監製的新劇《童時愛上你》，上月底已經進行宣傳試造型，不過還未正式開拍，就傳出要延期，有消息指該劇劇本要大幅度修改，亦有來自高層聲音不滿劇本內容，即使演員已經就位，劇組亦被要求改到六月才開拍。

高海寧在IG張貼了自己玩兒童滑梯的短片，可能想表示自己已經Ready低智商角色。
劇本傳出要「大執」，高海寧同日在IG張貼了自己玩兒童滑梯的短片，可能想表示自己已經Ready低智商角色。
同劇仲有糖妹演出，之前宣傳時曾預告與張頴康有激情戲，二人身高差成為焦點。（娛樂新聞台截圖）
同劇仲有糖妹演出，之前宣傳時曾預告與張頴康有激情戲，二人身高差成為焦點。（娛樂新聞台截圖）

被傳「篤監製背脊」高海寧否認

有消息指今次指出劇本出事的正是高海寧本人，不過佢就向傳媒否認「篤背脊」，仲搬出監製（廖晉碩）的回應，表示因為係疫情原因，未能借到外景進行拍攝，不過亦補多一句 「希望有更多時間寫好劇本」。

有消息指今次指出劇本出事的正是高海寧本人，不過佢就向傳媒否認「篤背脊」！
有消息指今次指出劇本出事的正是高海寧本人，不過佢就向傳媒否認「篤背脊」！
楊卓娜在上月尾張貼了演員圍讀劇本的場面，不過之後就無再更新，反而多咗好多時間分享飲食同花藝作品（楊卓娜IG）
楊卓娜在上月尾張貼了演員圍讀劇本的場面，不過之後就無再更新，反而多咗好多時間分享飲食同花藝作品（楊卓娜IG）

低智商角色唔易做佘詩曼都「中過招」！

其實今次高ling要演8歲角色，真係有難度，即使係公認好戲的佘詩曼，十年前演出《花花世界花家姐》，演繹善良單純、只有十歲小孩智商的「花家姐」角色，一樣不被觀眾受落，同林峯首次合作陰影超巨大，及至三年後憑《使徒行者》，才能洗去這段黑歷史：

佘詩曼十年前演出《花花世界花家姐》一樣出事。
佘詩曼十年前演出《花花世界花家姐》一樣出事。

高海寧拍劇賣命周身傷 拍動作戲有陰影

在去年播放的倉底劇《 C9特工》中，演特工的高海寧非常賣命，為應付大量動作場面，一度撞傷頭入院，令雙眼睇嘢出現重影，盆骨亦撞傷要接受治療。幸好博盡演出苦盡甘來，《 C9特工》已是她近期第四套劇出街，人氣熱爆！不過，雖然角色入屋卻始終未有代表作，加上對手強勁，下月擔演兩部台慶重頭劇《踩過界II 》及《使徒行者3 》的蔡思貝，更來勢洶洶搶獎，令高Ling搶視后大多陪跑；不過，日日有劇拍，機會仍然大把的高Ling，33歲有劇未為輸！

 

日前出席完《 C9特工》宣傳活動，高 Ling駕車返回正在租住的酒店附近商場，泊低車後行去買咖啡提神。
日前出席完《 C9特工》宣傳活動，高 Ling駕車返回正在租住的酒店附近商場，泊低車後行去買咖啡提神。
身材出眾的高Ling，當日穿上簡單的入膊背心，側面睇好養眼。
身材出眾的高Ling，當日穿上簡單的入膊背心，側面睇好養眼。
新劇角色入晒屋，等外賣咖啡期間，高Ling被粉絲認到，她表現開心同粉絲好好傾，相當親民。
新劇角色入晒屋，等外賣咖啡期間，高Ling被粉絲認到，她表現開心同粉絲好好傾，相當親民。

現年33歲的高海寧（高 Ling），由於34D身材出眾，出道被封「咪神」經常被派演賣弄身材角色，花了幾年時間才成功擺脫花瓶演出，苦盡甘來事業漸入佳境，近期更激罕四套劇輪住播，人氣高企。拍劇博到盡爭取機會，高 Ling其實早已捱到周身傷，在熱播的新劇《 C9特工》，鏡頭前的她身手敏捷好打得，但其實背後遇上唔少挫敗，更被拍檔黎諾懿戲稱她為「豆腐 Ling 」，可想而知她為拍劇有幾傷。

多產高海寧周身傷搶視后 對手強勁賣命等運到

近日趕為劇集《七公主》埋尾的高Ling，難得可以下午收工，不過她卻趕返酒店做宅女，回家休息前先去買越南粉外賣。
近日趕為劇集《七公主》埋尾的高Ling，難得可以下午收工，不過她卻趕返酒店做宅女，回家休息前先去買越南粉外賣。
今年六月前度鄧智偉爆出桃色糾紛，同前度已分手大半年的高 Ling，近月因疫情關係，由父母住所搬到將軍澳酒店居住。
今年六月前度鄧智偉爆出桃色糾紛，同前度已分手大半年的高 Ling，近月因疫情關係，由父母住所搬到將軍澳酒店居住。
聽教聽話的高Ling，是高層樂易玲愛將，近年被力捧上位。
聽教聽話的高Ling，是高層樂易玲愛將，近年被力捧上位。
除咗拍劇搞到身上傷痕纍纍，為演不同角色，近年高Ling再解放性感，在《反黑路人甲》這場谷胸挑逗王浩信一幕，相當搶fo。
除咗拍劇搞到身上傷痕纍纍，為演不同角色，近年高Ling再解放性感，在《反黑路人甲》這場谷胸挑逗王浩信一幕，相當搶fo。
《殺手》演清道夫，造型打扮花盡心思！
《殺手》演清道夫，造型打扮花盡心思！

為令師奶角色形態更神似，高 Ling專登增肥十磅，除了驚現巨躉，拍攝動作戲時身手亦變得遲鈍。據知情者透露：「拍動作戲始終唔係高 Ling拿手嗰瓣，加上佢身形大件頭，打起嚟睇落比較論盡，最慘係拍《 C9 》開工無耐，就成個撻低撞傷頭又整親盆骨，受傷仲要繼續開工，但因為撞擊力大影響到神經線，對眼睇嘢出現重疊，盆骨又成日痛，拍到難度高嘅動作戲就有陰影，令佢壓力好大，因為增肥之後，著上特工衫身形都顯肥，拍一個動作鏡頭，要拍六、七個 take導演先肯收貨，擦傷扭親已經係家常便飯！」話晒女人條腰好重要，今次傷及盆骨，其實高 Ling早在三年前於大馬拍劇，亦曾傷腰骨，至今舊患仍間中發作隱隱作痛，雖然醫生表示不會影響生育，但始終不可掉以輕心！今次再受傷，她亦接受了幾個月的治療！

《C9特工》要應付大量動作場面的高Ling，在街市首日開工因要企在滑板車上拍攝，不小心跣低撻親撞傷頭及盆骨要入醫院治療，之後有一段時間雙眼望嘢出現重影。
《C9特工》要應付大量動作場面的高Ling，在街市首日開工因要企在滑板車上拍攝，不小心跣低撻親撞傷頭及盆骨要入醫院治療，之後有一段時間雙眼望嘢出現重影。

多產高海寧周身傷搶視后 對手強勁賣命等運到

在劇集《迷網》做女一，有唔少內心戲發揮，不過高Ling拍該劇，又畀電單車死氣喉「辣」燶小腿。
在劇集《迷網》做女一，有唔少內心戲發揮，不過高Ling拍該劇，又畀電單車死氣喉「辣」燶小腿。

多產高海寧周身傷搶視后 對手強勁賣命等運到

近年劇接劇的高Ling，雖然表面風光，但其實早已壓力爆煲，18年拍攝《BB來了》時便因壓力過大出現「鬼剃頭」，「後尾枕」有個五蚊銀大的「禿洞」，要食西藥治療。
近年劇接劇的高Ling，雖然表面風光，但其實早已壓力爆煲，18年拍攝《BB來了》時便因壓力過大出現「鬼剃頭」，「後尾枕」有個五蚊銀大的「禿洞」，要食西藥治療。
17年到馬來西亞拍網絡電影《福二代》，拍攝時便因不小心跣腳跌倒撞落石塊令雙腳有多處瘀傷，之後要拍攝孭住鄭敬基跑步場面，又撞瘀尾龍骨。
17年到馬來西亞拍網絡電影《福二代》，拍攝時便因不小心跣腳跌倒撞落石塊令雙腳有多處瘀傷，之後要拍攝孭住鄭敬基跑步場面，又撞瘀尾龍骨。

視后對手強勁 蔡思貝搶視后

雖然拍到周身傷，不過今年高Ling有四劇出街，被指有機會在台慶頒獎典禮開齋攞獎，不過今年視后之爭對手依然強勁，暫時未有一部代表作的高Ling，搶視后又係陪跑，當中下月擔正兩套台慶重頭劇《踩過界II 》及《使徒行者3 》的蔡思貝，更加來勢洶洶，年初由她擔演的《機場特警》，收視平均有33點，暫是全年收視第二位。據知情者透露：「Sisley（蔡思貝）出道已經被讚演戲有天份，本來形勢大好，不過佢緋聞不斷搞到形象衰晒，三年前喺《踩過界》本來好有機攞視后，最後都只係攞到『最受歡迎電視女角色』，不過近年佢努力洗底，無綫亦要捧花旦上位，佢最近接咗個大型金飾廣告， TVB好睇重佢！今次佢好大機會跑出！」

每年都扮到靚一靚出席台慶頒獎禮的高Ling，多年來都係陪跑角色，在《萬千星輝頒獎典禮》至今仍未能零的突破。
每年都扮到靚一靚出席台慶頒獎禮的高Ling，多年來都係陪跑角色，在《萬千星輝頒獎典禮》至今仍未能零的突破。
之前姣出禍的蔡思貝，近年努力洗底，早前成功接拍金飾廣告。
之前姣出禍的蔡思貝，近年努力洗底，早前成功接拍金飾廣告。
早在17年已憑《踩過界》趙正妹一角奪《萬千星輝頒獎典禮》「最受歡迎電視女角色」的蔡思貝，11月播出的兩部台慶劇都有份演出，由她擔正的《踩過界 II》更大有機會在台慶頒獎禮搶灘。
早在17年已憑《踩過界》趙正妹一角奪《萬千星輝頒獎典禮》「最受歡迎電視女角色」的蔡思貝，11月播出的兩部台慶劇都有份演出，由她擔正的《踩過界 II》更大有機會在台慶頒獎禮搶灘。
演技超班的陳煒，18年憑《深宮計》奪「最受歡迎電視女角色」，今年再有暫是全年收視冠軍的《法證先鋒IV》爭女主角獎。
演技超班的陳煒，18年憑《深宮計》奪「最受歡迎電視女角色」，今年再有暫是全年收視冠軍的《法證先鋒IV》爭女主角獎。
倉底貨《十八年後的終極告白》成功刀仔鋸大樹，黃智雯演的女督察演技再被肯定。
倉底貨《十八年後的終極告白》成功刀仔鋸大樹，黃智雯演的女督察演技再被肯定。
黃翠如在《那些我愛過的人》演單親媽媽，角色性格多層次。
黃翠如在《那些我愛過的人》演單親媽媽，角色性格多層次。

入行初期靠阿媽接濟孝順女孤伶住酒店

雖然搶視后被截胡，不過高Ling近年備受無綫力捧，劇接劇工作冇停過，收入大幅增長，對她來說已經是事業轉捩點。13歲由南京來港的高Ling，曾與父母住在女人街的天台屋，父母在女人街擺檔做小販，加上兩個比她少七歲及十歲的細佬，多年來都由她供書教學，令高Ling更積極賺錢。據知情者透露：「初入行收入唔穩定，高Ling戶口長期得幾十蚊，要媽咪接濟，佢知道媽咪喺女人街擺檔辛苦，自己更加努力賺錢，呢幾年收入多咗，佢負責照顧兩個細佬啲使費，仲成日鼓勵兩個細佬參加遊學團，或者出外旅行增廣見聞，開支都係佢畀，最大心願就係買樓改善屋企人生活。」15年高Ling終成功買樓做業主，近期她揚言想買多層樓給阿媽收租，出名孝順的她，因新冠肺炎疫情早前更搬住酒店，自我同屋企人隔離。日前，高Ling在電視城收工，駕車返回租住的將軍澳酒店，在鄰近的商場買咖啡及湯粉返上酒店房做宅女，永遠將家人放第一位的高Ling，獎金獎品畀佢揀，相信都是現金喇！

高Ling父母在女人街擺檔售賣首飾，曾與父母居住天台屋的她，入行最大心願是希望賺錢令父母生活舒適，15年終於以五百多萬首次置業，買入油塘兩房中層單位畀家人居住。
高Ling父母在女人街擺檔售賣首飾，曾與父母居住天台屋的她，入行最大心願是希望賺錢令父母生活舒適，15年終於以五百多萬首次置業，買入油塘兩房中層單位畀家人居住。
Ling早前貼出媽咪年輕時照片，母女如同餅印。
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聽教聽話的高Ling，近年劇接劇機會不斷，四劇連播之外，正在趕拍的《七公主》，又紮胸做貨車司機求突破。
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有份參演邵氏網劇《非凡三俠》。
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