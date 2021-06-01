黃宗澤呆望小孩玩具傳做爸爸！陳茵媺：是否有好事宣佈
有「媾女王」之稱的黃宗澤（Bosco），早年曾與細十二年的陳嘉桓合演邵氏網劇《守護神之保險調查》開始暗交，不過二人一直否認拍拖。去年傳出內地「正印」女友張沙沙去年曾突擊來港，唔少網民都呢個陌生面孔都表示有興趣，但Bosco亦已否認張沙沙為女友！日前黃宗澤上載一張照片，相內有一張BB用的小木馬玩具，不少網民留言是否有喜事宣佈，連陳茵媺都留言問是否有好消息！
撰文、圖片：東方新地、黃宗澤IG、張沙沙微博
黃宗澤呆望小木馬玩具 陳茵媺：有好事宣佈？
黃宗澤（Bosco）將參演邵氏新劇《廉政狙擊》，演員陣容包括由胡定欣、王浩信、吳卓羲及黃智雯等，陣容超勁。Bosco日前上載一張相，結果傳出做爸爸的消息！相中Bosco呆望一張小朋友用的小木馬玩具，並問網民「幅相改咩標題好」，不少網民留言問Bosco是否宣佈要做爸爸，就連好友陳茵媺都問「有好消息分享？」！
張沙沙家境富裕 曾被韓國CJ睇中做J練習生
去年傳出的女友為張沙沙，這位出生於黑龍江省齊齊哈爾的美女，絕對不是省油的燈，有傳父母為內地公務員，家境富裕的她自小已經對表演十分感興趣，畢業於中北英皇演藝學校，06年與韓國CJ娛樂公司簽約做練習生，18 歲時更登上了央視的舞台。
出道多年未有代表作 做大配角同Bosco撻著
張沙沙的外型靚麗，身材也很火辣！因為青春洋溢、精湛的演技，她被推薦參加了「羅馬尼亞國際青少年流行音樂大賽」，並且贏得了大獎！ 2012年，張張沙沙正式進入娛樂圈， 2015年，她和黃宗澤一起合演了電視劇《最好的我們》而撻著，不過劇中只演大配角。感情精彩，但事業就一直停滯不前，出道多年都依然未有代表作，唔通一心諗住做黃太就夠？