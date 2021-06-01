黃宗澤呆望小孩玩具傳做爸爸！陳茵媺：是否有好事宣佈

有「媾女王」之稱的黃宗澤（Bosco），早年曾與細十二年的陳嘉桓合演邵氏網劇《守護神之保險調查》開始暗交，不過二人一直否認拍拖。去年傳出內地「正印」女友張沙沙去年曾突擊來港，唔少網民都呢個陌生面孔都表示有興趣，但Bosco亦已否認張沙沙為女友！日前黃宗澤上載一張照片，相內有一張BB用的小木馬玩具，不少網民留言是否有喜事宣佈，連陳茵媺都留言問是否有好消息！

撰文、圖片：東方新地、黃宗澤IG、張沙沙微博