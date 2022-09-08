黯夜守護者｜16歲楊凱博演問題少年獲陳煒激讚 原來是萬能Key本人紅遍網絡

由三位前亞視大將陳煒、陳展鵬以以袁文傑，搭檔汪嘉敏等主演的TVB新劇《黯夜守護者 》在開播之前已受到不少關注，除了主角成功造就不少話題之外，劇中的年輕演員亦深受觀眾歡迎，包括劇集初段戲份極重的區明妙、羅毓儀等，而在劇中飾演陳煒囝囝何子俊的楊凱博亦表現亮眼。而眼利的網民亦發現，原來楊凱博是童星出身，最令人印象深刻的，一定是他拍過保險廣告的「萬能key」小朋友多年來他被網民不斷改圖，一直紅爆網絡。