黯夜守護者｜16歲楊凱博演問題少年獲陳煒激讚 原來是萬能Key本人紅遍網絡
《黯夜守護者》演技自然獲觀眾留意 被陳煒睇好
在 TVB新劇《黯夜守護者》中，CK在離婚後獨力撫養何子俊，但因工作拼搏而難以兼顧家庭，加上14歲正讀中學的兒子已進入反叛期，母子關係不佳，常常駁咀。最近CK發現何子俊與小混混結交，陷入危機，想將他送到上海讀書，以免他學壞。但何子俊很不滿：「你講咩都係啱，我講咩都係錯嘅。你唔好講到咁偉大，好似所有嘢為我咁。」
前輩陳煒讚楊凱博毫不怯場，對他讚不絕口：「呢位就係我哋嘅明日之星喇！」
睇埋楊凱博嘅劇照：
4歲入行成萬能key
原來童星出身的楊凱博早於四歲入行，擁有多年演出經驗。2013年，楊凱博演出保險公司的廣告，廣告中的他調皮地問：「乜嘢叫做保險啊？」很多網民讚他的表情得戚，好搞笑，紛紛將廣告截圖並瘋傳。後來，有網民將廣告截圖改圖，key上張學友、秦沛的誇張表情，漸漸楊凱博成為了「網絡萬能key」。
加入TVB後，他拍過不少劇集，例如《城寨英雄》飾演陳展鵬的童年、《天命》中飾演嘉慶皇二子綿寧、《特技人》中飾演譚俊彥兒子、《降魔的2.0》飾演馬國明童年等。
直到去年他參演劇集《大步走》，故事講述Franco（張達倫飾演）患有遺傳性視網膜色素變性，後漸漸失明。雖然Franco要面對疾病為生活帶來的困難，但幸好有女朋友可梔不離不棄。他們的感情戲固之然感動，仲有宇笙（楊凱博飾演）同靚女Belle（劉穎鏇飾演）的互動都好好睇。有之Belle捉著宇笙手摸其頸部，親身教他如何找脈搏，初入青春期的宇笙情竇初開，暗戀Belle，甚至偷拍對方。後來爸爸Franco發現宇笙手機的相片，教他不應該這樣做，最後他認錯，與Belle大方合照。
楊凱博很自然地演繹出宇笙的羞澀表情、少男情懷，毫不生硬，連劉穎鏇都於Instagram分享二人合照，更留言讚他：「小笙，你真係好man，好可愛啊 。」
楊凱博自小習武拎過冠軍
除了做戲，楊凱博還熱衷武術，視李小龍為偶象，師承香港著名武術運動員李暉，習南拳、棍術、太極拳等，曾在2014年和2015年的武術比賽中分別奪得全能冠軍及亞軍、刀術冠軍。將來或可向武打明星的方向發展，前途無可限量。
楊凱博兼顧學業拍劇
楊凱博現年15歲正讀中三，為了兼顧學業和拍劇，放假都不能同朋友玩，要入電視城工作，拍完就要回家做功課。外人可能覺得他的生活很忙碌、辛苦，但他曾接受傳媒訪問表示自己很享受這種生活。他認為自己的童年與別不同，年紀輕輕就可以主持兒童節目，而且前輩們對他都好好，又願意無私地教他，所以他只覺得很新鮮、好玩，希望長大後都繼續在演藝行業發展。
讀者留言