193郭嘉駿自認兒時偶像係陳冠希 媚姨一句爆肚嚇窒全場勸收聲
193郭嘉駿兒時偶像是陳冠希 大讚對方影相叻
193指兒時偶像是陳冠希，大讚對方很緊貼潮流，勇於表達自己，並笑言對方影相好叻，主持媚姨即爆肚：「個個都知佢識影相…佢鍾意影某個部位呀嘛！」嚇到一向敢言的193和保錡（吳保錡）也即刻大叫提醒媚姨不要亂說話，指對方誇過自己。而講到現時偶像，他指是古天樂，他很欣賞對方用行動去支持後輩，回想ERROR初出道時，對方亦曾有幫忙提攜他們。193指藝人身不由己：「好多藝人都係做咗好多唔想做嘅嘢，先可以做到最後想做嘅事情。我地都做咗好多唔想做嘅嘢先令到有人識。咁可能你唔想做嘅嘢先係人哋想睇。」
Band1畢業＋英國讀心理學＋籃球校隊
193入行前可謂文武雙全，小學時受到喜愛踢足球的爸爸影響，參加麥當勞青少年足球計劃。但之後因為看了NBA總冠軍戰，他開始對籃球產生興趣，後來憑身高、技術優勢入選南華籃球少年隊，並擔任中鋒。
他曾就讀於國際英文幼稚園、拔萃小學、Band1B的何明華會督銀禧中學，中五會考後到英國升讀預科，再考入威爾斯班戈大學修畢心理學榮譽學士課程，能操流利英語。他提到自己是一個「做咗先算」的人，事事想做就做、不理後果，為此他感激開明父母一直支持他，從不規限、限制其發展，讓他成長更自由。
畢業後，193曾在時裝公司任職採購員，亦有報名參加TVB藝員訓練班，唯未有被取錄。2018年，他參加ViuTV歌唱真人騷《全民造星》於40強止步、後加入組合ERROR正式出道。他向來敢言，曾於《花姐ERROR遊2》暗寸花姐「大隻」、暴躁、是不稱職的經理人等。之後193在出席《最後一屆口罩小姐選舉》總決賽回應傳媒時寸爆TVB：「J2係咩嚟？」、「係唔係40幾歲仲話自己係後生仔『傾吓偈』嗰位？」
拍攝籃球劇是193的兒時願望
193曾接受Do姐鄭裕玲商業電台節目《口水多過浪花》訪問，Do姐就問到193在忙甚麼，而193就借機寸Do姐︰「同你最愛嘅姜濤拍嗰套《季前賽》，我知道 ！你只Follow姜濤同王嘉爾 。」 Do姐面有難色地回應︰「唔係，我個個都愛，你唔好咁講，Follow兩個人係我風格啫 ，其實我個個都愛㗎！」但問到有否追蹤193的Instagram，Do姐迴避不答。講到《季前賽》非常適合193去拍攝，193非常高興地說：「真係好開心，由細到大我都好中意打籃球，我就幻想拍籃球劇，竟然成真囉今次，我為咗呢套剷剪咗頭髮，我髮尾好長㗎！」
Do姐指193長髮乞人憎 193反批不懂潮流
Do姐讚193為新劇《季前賽》而剪嘅短髮造型好睇，她指他在MV的長頭髮「好乞人憎 」，193反而指出Do姐不懂現今潮流，為自長頭髮作出辯論︰「嗰個係非主流啲、偏峰啲，我好鍾意，因為係帶領潮流，啲髮型師話有啲人，攞住我呢個參考話要跟住剪，連細路仔都話要剪呢個頭。嗰個髮型潮流嚟㗎，Do姐，呢個係狼尾頭！」其後Do姐問到193對自己新髮型的睇法，193再回應︰「唔係特別好睇，點都唔夠Anson Lo、 姜濤呢啲偶像髮型好睇，但係一個標誌性。」Do姐就堅持短髮的193才稱得上精神，193亦搬出「大台定律」︰「我依家有少少似，你哋個台啲藝員、小生呢，一定唔染髮，唔留鬚，我嗰日照一照鏡，乜咁似楊明同王浩信。」Do姐聽到193稱隔籬台為「你個台」的時候，她即時反答︰「你唔好咁樣講，我都好耐無拍劇。」
193請林明禎都有計過度過
講到能夠邀請到大馬女神林明禎擔當MV《再次PuppyLove》的女主角，被Do姐形容為「生意佬」的193，原來確實是有目的，193解釋：「佢可以幫我刷個點擊率，而今次真係成功。林明禎非常好，只收我一個非常友情嘅價錢， 又交足戲、又靚。」Do姐反問：「MV一定要有女主角嘅咩，唔可以你一個擔晒嘅咩？」193就回應： 「我擔唔起個點擊率，我計過條數，雖然我都有啲人睇嘅，我最緊要係搵啲唔同我界別嘅人囉。」
193數口精Do姐稱193為企業家
Do姐得悉193為MV出錢出力，問到為何他要親力親為，193解釋︰「花姐問我：『如果今次你呢首歌想派，咁不如遲啲先派，等埋個預算先出MV。』而我又心急，咁我今次用自己錢，之後有預算我咪可以出多首歌 ，我驚出完呢首冇其他歌，咁花姐應承咗下一首歌有預算，今次我好多謝拍膊頭幫我嘅人，佢哋收我一個好低廉價嘅酬勞，同我拍咗22個鐘都無怨言。」Do姐問到他有否「萬歲」現場的義氣朋友以作慰勞，193非常精打細算，更指宵夜有廣告商贊助。Do不禁讚賞193：「真係無嘢走得出你手指罅，你咁識計數，你咪好快發達？」
另外Do姐問到193的生意︰「嗱！我唔知由幾時開始就收你好多禮物呀193！ 你依家係咪一個小型嘅企業家？」193回應：「 好小型囉， 純粹係做啲小生意，做下少少外快，分享自己鍾意嘅嘢畀人咁樣！」Do姐亦就曾經收過193的禮物盒，裡面全都是以他所創作的公仔製成的利是封、攬枕。193就解釋公仔創作意念：「品牌入面有幾隻公仔當係吉祥物，有一隻係班鳩，其實即係我嘅化身，係我嘅髮型，睇個樣都有少少似我，唔知點解隻動物會似我，就係我其中一個icon，跟住火柴人係入面一個icon，同埋有一個Q版嘅我。」
Do姐很好奇會不會有人想利用他的名氣搞生意：「人哋覺得依家你好紅，就簽你埋嚟，叫你一齊做生意，你唔洗理㗎，我地就分返嚟啲紅股畀你，之後我哋就搞喇，你出個名架咋，係咪咁呀？」193承認遇過不少這類人，有九成已經推掉：「我都想自己親力親為，一個陌生嘅人嚟搵我始終信唔過，同埋我身邊有個Styler都會幫我處理，因為佢係PR，都係我朋友，佢識好多人，佢幫我揀走咗有啲可能係淨係攞我著數或者攞我個名嚟做一啲嘢，佢會幫我揀啲好啲嘅，我哋會再開會傾係咪真係可行。」
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百足多爪全為養家 坦言怕無收入影響家人
193透露賺錢是為了未來︰「我點解成日覺得要計好條數，快啲搵錢，因為呢一行見好多前輩，或其他藝人身上，睇到呢行係好唔穩定，真係好驚會突然間停咗。無收入咁點為生？唔做呢行仲可以做啲咩？如果我無錢，屋企人又點呢！」Do姐有點驚訝32歲的193想得這麼長遠︰「嘩，你已經諗咁多嘢！既然你咁識諗，有無想過花無百日紅，到時受唔受得住？」193表示他早有預計未來：「受得住，所以做咁多嘢就係為唔穩定嘅將來作打算。如果之後唔紅又無人識嘅時候，至少我仲有一間Cafe同服裝品牌運作中。」
193亦提到 ERROR四子都有談及過一起做生意：「呃錢嘅嘢我哋最鍾意諗，我哋各自都有做緊唔同嘅生意，因為大家都唔知未來，我唔知佢哋點諗，但我知佢哋都需要錢，哈哈！因為大家都唔係出身富有家庭。希望賺到筆錢至少養活自己，當然希望可以養家。」可見各人都非常會為未來準備。
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