193郭嘉駿自認兒時偶像係陳冠希 媚姨一句爆肚嚇窒全場勸收聲

193 郭嘉駿@ERROR近日被《愛回家》以角色「蔥頭」暗寸斥資7位數字開cafe兼「擺明呃錢」。不過仍然不阻193爽直的性格，日前獲邀上ViuTV節目《MM730 – Auntie妳好》，一向出名敢言的193遇上媚姨即大發笑彈。