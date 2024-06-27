2024 慈善大典 楊受成博士獲頒「傑出貢獻慈善領袖」殊榮

英皇集團主席楊受成博士與集團副主席楊政龍先生今日（6 月 26 日）一同出席在北京舉辦的 2024 慈善大典，並分別榮獲 「2024 年度傑出貢獻慈善領袖」及「2024 年度慈善家」獎項。楊受成博士深耕慈善工作逾五十年，已十七度獲得大會頒發獎項，行善精神感染整個集團。

